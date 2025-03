Roberto Mosquera compartió los secretos más fuertes de su paso por Jorge Wilstermann: “Boté a 5 borrachos, eran malos profesionales”

El entrenador peruano vivió momentos incómodos en su primera andadura en Bolivia. | VIDEO: Deporte Total

Roberto Mosquera, entrenador peruano alejado de los banquillos por entera decisión personal, ha relatado lo que vivió en Bolivia como responsable técnico en Jorge Wilstermann. A pesar de que conserva gratos momentos con los ‘aviadores’, existieron algunos episodios que marcaron su carrera y, ahora, han empezado a causar un gran revuelo mediático.

En conversación con Deporte Total (BOL), Mosquera ha indicado que en su plantel habían varios deportistas inclinados por la bebida que contrastaban con el grupo humano. Por esa razón, recurrió a un recorte y los separó definitivamente, aunque en un principio la directiva quiso interponerse mellando la autoridad del líder peruano.

Roberto Mosquera en pleno diluvio. - Crédito: AFP

“Yo boté a 5 borrachos”, partió diciendo Roberto con un tono bastante enérgico. “Obviamente, la dirigencia me dijo que eran jugadores base y que no se podían ir. Entonces les indiqué que yo, con mucha pena, me voy a tener que ir. Ellos se tienen que ir, porque no tienen conducta, porque son malos profesionales, porque si pongo a los 5 que toman toda la semana, jugaré con 6 jugadores y así no le voy a ganar a nadie”, continuó.

Mosquera en todo momento se mostró intachable, demostrando que la disciplina es un aspecto innegociable en sus planificaciones como estratega. “Y si fuera uno nada más, uno que tome y no se cuide, entonces con 10 tampoco le voy a ganar a nadie. Así que esos señores se van”, acotó el peruano añadiendo que “si ellos se van a Bolívar o van a la selección, renuncio porque me he equivocado”.

Con el peruano en el banquillo, Jorge Wilstermann eliminó a Atlético Mineiro, en Brasil, por octavos de final de Copa Libertadores. | VIDEO: CONMEBOL

Asimismo, el experimentado timonel peruano ha desvelado que sus pronósticos fueron correctos toda vez que ha ponderado su éxito deportivo en el plano internacional con Wilstermann: “Los 5 nunca jugaron en ningún lado, nosotros llegamos a cuartos de final de la Copa Libertadores, ganamos 3 millones de dólares y ganamos prestigio para el club”.

Aun así, Mosquera compartió su decepción por la manera cómo le respondió la presidencia y el maltrato vivido. “Después cómo me pagó la directiva fue trágico, porque me equivoqué en un cambio, con el partido contra Bolívar, y estábamos en segundo lugar; no era para que me boten, de repente por eso no avanzamos, porque no decimos las cosas como son en Bolivia. Saqué a 5 borrachos y llegamos donde teníamos que llegar, yo tenía razón”, insistió.

Roberto Mosquera ha entrenado a más de 15 clubes a lo largo de su carrera. - Crédito: Difusión

Mosquera, destacado en Bolivia

Roberto Mosquera ha consolidado una carrera exitosa como entrenador, destacándose en diversos equipos de Perú. Su paso por el fútbol boliviano ha sido especialmente relevante, siendo su etapa en el Club Jorge Wilstermann un punto alto en su trayectoria.

Durante su mandato, Mosquera logró un notable desempeño, llevando al equipo a los cuartos de final de una Copa Libertadores y destacándose por su capacidad para potenciar a jugadores de gran talento.

Roberto Mosquera recordó su primer paso por el fútbol de Bolivia. (Tigo Sports)

Posteriormente, en su paso por Royal Pari, Mosquera continuó demostrando su experiencia y liderazgo. Su trabajo en este club fue clave para alcanzar un nivel competitivo en el fútbol boliviano, mejorando el rendimiento de la plantilla y consolidando su estilo de juego basado en la solidez defensiva y el ataque efectivo.

La carrera de Mosquera ha sido un ejemplo de cómo un técnico puede adaptarse a diferentes contextos, siempre buscando el crecimiento y la evolución de los equipos que dirige.