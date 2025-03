De Sporting Cristal a la MLS: Yamir del Valle firma por Cincinnati como parte de su proyecto formativo

Yamir del Valle ha empezado a sumar minutos en la MLS Next Pro. - Crédito: FC Cincinnati

Sporting Cristal no descansa en sus labores de exportación. Por más que su presente a nivel deportivo está lejos de ser excelente, existe un claro contraste en sus funciones de formación para luego realizar negocios con clubes del extranjero.

Así el caso más reciente acaba de ser protagonizado por el joven Yamir del Valle, quien de ahora en adelante jugará en el FC Cincinnati. El acuerdo ya está firmado para que el hábil futbolista peruano, en principio, se incorpore al segundo equipo para que dispute buena parte de la MLS Next Pro.

Yamir del Valle llega al segundo equipo por una temporada. - Crédito: FC Cincinnati

La operación que ha alcanzado el equipo norteamericano, que se cerró en las últimas horas con su entorno y la Dirección Deportiva de Cristal, es el de una cesión por todo un año hasta el 30 de marzo del 2026. En caso Yamir cumpla con una serie de objetivos y expectativas dentro de la planificación, se acometerá una compra total, que dejaría réditos económicos importantes en las arcas del club rimense.

A Del Valle lo tenían correctamente referenciado en el FC Cincinnati desde hace varios meses atrás. Su fútbol osado y veloz en el plano internacional despertaron la atención del área de scouting, que lo consideraron como un futurible ilusionante, que ya se entrena con sus nuevos compañeros.

El mediocentro nacional hizo toda su línea de carrera juvenil en el Rímac. | VIDEO: AGREF

“Uculmana, de 19 años, llega a Cincinnati procedente de la principal liga profesional nacional del país, donde se abrió camino en el sistema juvenil del club antes de jugar con el Sporting Cristal Sub-20 en la Copa Libertadores Sub-20 de 2024”, informó la institución.

Es más, la escuadra Orange and Blue no ha esperado demasiado para echar mano de Yamir del Valle. No bien bajó del avión y se instaló en el TQL Stadium, fue parte de la nómina contra Chicago Fire II y vio sus primeros minutos entrando de cambio en todo el segundo tiempo. De esa manera, ha empezado su historia en la MLS Next Pro, esperando que pueda trascender para dar un paso más adelante en su novel trayectoria.

Yamir del Valle entrenándose con su nuevo equipo. - Crédito: FC Cincinnati