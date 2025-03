Bryan Reyna se sinceró sobre su gol anulado en Perú vs Venezuela: “No me chocó en la mano, mucha injusticia”

El 'Picante' habló previo a su viaje a Argentina. (Jax Latin Media)

La selección peruana dejó atrás una nueva jornada doble de las Eliminatorias 2026 con una derrota. El conjunto ahora dirigido de manera interina por Óscar Ibáñez venció 3-1 a Bolivia en casa, pero no puedo con Venezuela y terminó tropezando con gol del delantero Salomón Rondón en el estadio Monumental de Maturín.

El mal resultado ante la ‘vinotinto’ dejó un sabor amargo en el hincha de la ‘bicolor’. No solo porque esta caída lo mantuvo en la penúltima casilla y lo puso a cinco puntos de la tan ansiada zona de repechaje, sino también por los cobros arbitrales de Cristián Garay -como el penal a favor de los locales y el gol anulado a los ‘incaicos’- a lo largo del compromiso.

El extremo Bryan Reyna fue protagonista de una de las jugadas polémicas del Perú vs Venezuela. El jugador de Belgrano marcó el empate sobre el final del primer tiempo, sin embargo, el juez principal -con ayuda del videoarbitraje- decidió anularlo por una supuesta mano después de cabecear el balón dentro del área.

El popular ‘Picante’ rompió su silencio previo a su regreso a Córdoba y se refirió a su controversial acción. “Ahí ven las cámaras, no me choca en la mano, tengo la mano pegada, me choca en la cabeza y va directo al arco. Me choca en la rodilla”, fueron sus palabras en plena caminata hacia su puerta de embarque en el aeropuerto Jorge Chávez.

El futbolista de 26 años, segundos después, volvió a ratificar que el esférico no le pegó en una zona ilícita luego de que lo impactara con la cabeza. “No me toca en la mano, estoy con la rodilla levantada, si me hubiera tocado en la mano, el balón no hubiera ido de frente”.

Asimismo, Reyna aprovechó la oportunidad para levantar su voz de protesta contra el arbitraje de Cristián Garay y no solo por anular su tanto en el duelo clasificatorio. “Muy aparte de eso, mucha injusticia en el partido, le hacen un penal a Guerrero que lo jalan, luego una mano, todo muy mal, no pasan mucho la repetición del gol”.

Por último, el actual jugador de Belgrano afirmó que “siempre hay posibilidades” de clasificar a la Copa del Mundo y destacó el trabajo colectivo en la selección peruana. “El plantel está unido, ustedes han visto que en esta fecha de Eliminatorias hemos luchado, jugó bien Perú, afuera hemos hecho un gran partido, ahora todos mis compañeros se van a esforzar en sus clubes para llegar a la próxima fecha doble de la mejor manera”.

Bryan Reyna se sumó a Belgrano para disputar el clásico de Córdoba

El ‘Picante’, ni bien llegó a Lima, se embarcó con rumbo a Argentina para sumarse a los entrenamientos de Belgrano. Y es que el peruano afrontrará el clásico de Córdoba contra Talleres el próximo domingo 30 de marzo a las 13:00 horas (horario peruano) en el estadio Julio César Villagra.

Los cuatro partidos que le restan a Perú en Eliminatorias 2026

La selección peruana se encuentra en la penúltima casilla con apenas 10 unidades, a cinco de la zona de repechaje, donde actualmente se ubica Venezuela. El cuadro de Óscar Ibáñez deberá sumar la mayor cantidad de puntos si quiere seguir soñando con el boleto a la respeca a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Será una labor titánica para la ‘blanquirroja’, pues enfrentará a rivales que -por más hayan casi asegurado su clasificación al Mundial- querrán cerrar su campaña en clasificatorias de la mejor manera. En junio, chocará con Colombia de visita y Ecuador en casa, y en setiembre irá a Uruguay y cerrará recibiendo a Paraguay en Lima.