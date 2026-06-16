‘¡Oh Father!’: dramaturgia peruana será presentada en escenarios de España y Francia

“¡OH FATHER!” ha recibido elogios por su capacidad de conmover y abrir diálogo sobre la familia, la masculinidad y la herencia emocional en contextos diversos.

La obra teatral peruana ‘¡Oh Father!’, escrita y dirigida por el dramaturgo Daniel Fernández Vargas e interpretada por el actor Carlos Casella, inició en junio una gira internacional que la lleva a escenarios de España y Francia, consolidando la presencia de la dramaturgia contemporánea peruana en circuitos culturales europeos. El unipersonal, que utiliza herramientas de la autoficción para explorar los vínculos familiares y la identidad, se presentará el 18 y 19 en el Espace International Cosmopolis y, el 24 de junio, en el Auditorio del Instituto Cervantes París.

La propuesta, concebida íntegramente en el Perú, representa un hito para las artes escénicas nacionales: una dramaturgia, puesta en escena y actuación de origen peruano logra ser programada en espacios de referencia en Europa, abriendo nuevas posibilidades para el teatro latinoamericano.

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Para Carlos Casella, protagonista del montaje, esta experiencia significa tanto la validación artística como una oportunidad de dialogar con públicos diversos: “La obra fue escrita por Daniel y desde que la estrenamos en 2022 la gente ha quedado muy conmovida. Gracias a esta obra me nominaron a los Premios Luces a Mejor Actor de Teatro. Hay mucha expectativa y estamos muy emocionados de presentar una obra peruana en escenarios extranjeros”, afirmó el actor en declaraciones recogidas por medios peruanos.

Autoficción y emociones universales

El espectáculo narra la historia de Antonio, un dramaturgo que decide escribir una pieza para dialogar, por última vez, con su padre fallecido. El personaje busca que el padre responda preguntas que nunca se atrevió a formular en vida, en un intento por reconstruir una relación marcada por el silencio emocional y la necesidad de reconocimiento. Esta premisa permite que la obra aborde temas universales como la familia, la masculinidad y la herencia emocional, dialogando con espectadores de diferentes culturas y generaciones.

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La obra escrita y dirigida por Daniel Fernández Vargas inició su gira internacional en junio, llevando dramaturgia peruana a escenarios de España y Francia.

La gira europea de ‘¡Oh Father!’ evidencia el interés internacional por propuestas escénicas latinoamericanas que exploran desde la intimidad temas de alcance colectivo. La pieza alterna momentos de humor, canciones y recursos de proximidad con el público, invitando a la reflexión sobre las relaciones entre padres e hijos y los mecanismos de comunicación familiar.

“Me identifico mucho con la historia, pero no es la historia de mi relación con mi papá. Es una autoficción de Daniel Fernández. Siento que de alguna manera todos hemos vivido una historia parecida, por eso al final todos nos terminamos identificando con la historia”, explicó Casella, quien acompaña a Fernández Vargas en la gira.

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La gira europea de ‘¡Oh Father!’

La obra fue escrita en Lima en 2020, en un contexto marcado por el aislamiento y la introspección colectiva. Desde su estreno en 2022, ha recibido elogios de la crítica y el público por su capacidad de conmover y abrir un espacio para la conversación sobre las emociones, las expectativas familiares y la búsqueda de sentido a través del arte.

El recorrido de ‘¡Oh Father!’ por escenarios españoles y franceses no solo representa un logro artístico, sino que también pone en valor la capacidad de la dramaturgia peruana para dialogar con tendencias contemporáneas y encontrar eco en públicos internacionales. La participación en espacios el Instituto Cervantes de París y Espace International Cosmopolis refuerza la visibilidad del teatro peruano y promueve el intercambio cultural.

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Para Daniel Fernández Vargas, autor y director de la obra, la gira representa la consolidación de un proyecto que nació con la intención de tender puentes entre experiencias personales y preguntas colectivas sobre la familia, el silencio y la memoria.

Carlos Casella interpreta a Antonio en “¡OH FATHER!”, un unipersonal que explora los lazos familiares y la búsqueda de reconocimiento.