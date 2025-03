¿Quién es Cristián Garay, el árbitro del Perú vs Venezuela?: el historial polémico del juez chileno que fue castigado en su país

Cristián Garay fue el árbitro principal del Perú vs Venezuela en Maturín. Crédito: AFP

Entre los culpables de la caída de la selección peruana ante Venezuela en Maturín, muchos señalan a Cristián Garay, árbitro chileno que se encargó de impartir justicia en el crucial enfrentamiento de las Eliminatorias 2026. El réferi se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a una serie decisiones polémicas que perjudicaron a la ‘bicolor’ en el choque, que culminó 1-0 a favor del cuadro local.

El equipo que tiene como DT a Óscar Ibáñez no quedó nada conforme con el papel del arbitraje en la contienda. Incluso, Paolo Guerrero explotó por la designación del juez chileno para este importante duelo clasificatorio. "Somos cojudos. No nos pueden poner terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, no nos pongan chilenos. ¡No me jo...!”, expresó furioso el ‘Depredador’ al final del cotejo.

La Conmebol eligió a Cristián Garay como réferi principal para el enfrentamiento entre peruanos y venezolanos. Él estuvo acompañado por sus compatriotas Claudio Urrutia y Alejandro como jueces de línea, además de José Cabero que se desempeño como cuarto árbitro. También estuvieron los chilenos Juan Lar (el encargado), Alan Sandoval y Manuel Bernal en el manejo del VAR.

La polémica en Maturín inició luego de un penal pitado a favor de la ‘vinotinto’, tras un mínimo contacto de Carlos Zambrano contra Josef Martínez en el área. El árbitro no acudió a la tecnología para revisar la jugada y no cambió su decisión. Salomón Rondón aprovechó la oportunidad y no falló desde los 12 pasos para celebrar lo que fue el único tanto del cotejo.

El delantero anotó desde los 12 pasos el primero de los venezolanos. (Video: Movistar Deportes).

Minutos más tarde, surgió una nueva controversia en el campo. Perú buscó empatar el marcador antes del entretiempo y lo había conseguido tras un gol de Bryan Reyna. Sin embargo, la anotación fue anulada por una supuesta mano en su definición de cabeza, que no llegó a ser tan clara en la transmisión. En esta ocasión, Cristián Garay sí acudió al VAR para poder analizar la acción.

Posteriormente, hubieron otras jugadas y decisiones polémicas del arbitraje en el cotejo. El chileno no tuvo un positivo control del juego en Maturín, más allá de esas dos acciones puntuales previamente mencionadas. Venezuela ganó 1-0 y se quedó con tres puntos vitales que hoy le permiten estar en la zona del repechaje. Por su parte, la ‘bicolor’ -consternada por lo sucedido- se ubica en el penúltimo lugar y está al borde de la eliminación.

Cristián Garay y su historial polémico

Esta no es la primera vez que el nombre de Cristián Garay resuena con fuerza por polémicas arbitrales. El juez chileno tiene un largo historial de controversias, que lo han puesto como foco de crítica en más de una ocasión, debido a decisiones “incorrectas” que incluso han provocado castigos en su contra.

Este réferi nació en Macul, Chile, y tiene 35 años de edad. Desde el 2018, comenzó a tener protagonismo en la Primera División de su país. Ya al año siguiente obtuvo el grado internacional de árbitro FIFA, por lo que se encarga de impartir justicia en diferentes campeonatos de la Conmebol, como la Copa América y las Eliminatorias mundialistas.

En la liga chilena, Cristián Garay ha sido criticado múltiples veces. La polémica más recordada sucedió en julio del 2023, durante un enfrentamiento local entre Everton y Unión Española. Ambos equipos iban empatados sin goles, pero todo cambió al minuto 67′, cuando el réferi decide sancionar un penal dudoso a favor del Everton. Juan Cuevas ejecutó la pena máxima, pero se resbala y toca el balón con los dos pies, lo cual debería haber significado un “tiro libre indirecto” para Unión Española. Sin embargo, la jugada siguió adelante, y después de varios rebotes, Lautaro Pastrán anotó el gol de la victoria.

El árbitro chileno fue castigado con una suspensión de cuatro partidos, tras polémico fallo en duelo local. (Video: Campeonato Nacional de Chile)

El VAR había llamado a Garay para la revisión de la jugada, pero solo se centró en verificar si el balón había ingresado al arco, sin revisar el doble toque de balón. Posteriormente, los audios del VAR fueron publicados, revelando que el réferi desobedeció las claras instrucciones dadas por la terna arbitral en cabina. Tras ello, la Comisión de Árbitros de la ANFP lo castigó con una suspensión de cuatro fechas por su fallo “incorrecto”.

Otra controversia reciente la protagonizó en la Copa América 2024, durante un duelo entre Jamaica y Ecuador. La ‘tri’ ganaba cómodamente con un marcador de 2-0, pero esto pudo haber cambiado tras una mano en el área de Alan Franco. En un primer momento, Garay decidió no sancionar nada; sin embargo, el VAR le pidió que revise la acción y recomendó pitar penalti para los jamaiquinos. Aunque acudió a la tecnología, el juez chileno se mantuvo firme en su decisión inicial.

Tras la publicación de los audios VAR, la Conmebol tachó la sentencia del juez como “incorrecta”, dejando en evidencia su error que perjudicó al elenco caribeño. Sin embargo, el ente sudamericano no aplicó ninguna sanción en su contra y el árbitro continuó sus labores con normalidad.

El juez chileno no pitó un penalti a favor de Jamaica en duelo contra Ecuador en el torneo continental. (Video: Conmebol)

Ahora, le tocó padecer a la selección peruana a Cristián Garay como el encargado de impartir justicia. Esta fue la primera vez que el réferi chileno arbitró un duelo oficial de la ‘bicolor’, que espera que sea la última tras lo sucedido en un momento importante de las Eliminatorias 2026. La derrota golpeó fuerte al equipo patrio.