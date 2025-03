Perú vs Bolivia será transmitido por Youtube HOY: todos los detalles para ver el partido por Eliminatorias 2026 vía streaming

HOY jueves 20 de marzo, la selección peruana enfrentará a un rival directo, como lo es Bolivia, en su lucha por ir al repechaje de la próxima Copa del Mundo. Este compromiso valido por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas está pactado para iniciar a las 20:30 horas y tendrá como escenario el Estadio Nacional de Lima.

Este encuentro, como de costumbre, será transmitido por tres canales de televisión en territorio peruano. América TV (canal 4) y ATV (canal 9) lo harán por señal abierta, mientras que Movistar Deportes (canal 3 o 703 HD de Movistar TV) lo emitirá por cable. Muchas opciones para los fanáticos de la ‘bicolor’ que están expectantes por ver el inicio de la era Óscar Ibáñez.

Ahora, se ha sumado una nueva alternativa para los seguidores de la escuadra nacional. Y es que el Perú vs Bolivia pasará por un canal de Youtube de manera gratuita, con el objetivo de que todas las personas que no cuenten con televisión o se encuentren fuera de casa, puedan vivirlo mediante su celular con el uso de su internet.

La selección peruana chocará con Bolivia esta noche en el Estadio Nacional de Lima.

Movistar Deportes pasará el Perú vs Bolivia por Youtube

Movistar Deportes dio a conocer que no solo transmitirá el Perú vs Bolivia por su canal de televisión, sino también lo pasará por su canal de Youtube. La emisión comenzará desde las 20:00 horas, media hora antes del pitazo inicial del compromiso, para realizar una pequeña previa.

El canal de Movistar TV también anunció los profesionales que se encargarán de la cobertura del encuentro por las Eliminatorias 2026. Giancarlo Granda será el relator y estará acompañado de dos comentaristas: el youtuber ‘Fanodric’ y el periodista Jorge Cuba.

El mismo ‘Flaco’ hizo la invitación mediante su Instagram. “Gente les quiero contar un notición, Movistar Deportes, el canal de la selección peruana, este jueves transmitirá en vivo en el canal de Youtube lo que será el partido entre Perú y Bolivia. Así que mi hermano podrán ver el partido ah”, expresó.

“También tienes por supuesto la señal del canal 3 o 703 de Movistar TV, pero si por ahí no tienes cable, no tienes dónde verlo, tranquilo, el ‘Flaco’ Giancarlo Granda estará en los relatos de este partido con dos comentaristas espectaculares para lo que será el Perú vs Bolivia en el Estadio Nacional. Movistar Deportes y una alternativa más para que disfrutes los partidos de la selección”, agregó.

No será la primera vez que Movistar Deportes innove en internet con la transmisión de un partido de la selección peruana. Si bien cuenta con un aplicativo llamado Movistar Play, también lo ha hecho mediante su página web cuando pasó los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana el pasado marzo del 2024.

Movistar Deportes pasará el Perú vs Bolivia por Youtube de manera gratuita.

Perú es colero y urge de una victoria en Eliminatorias 2026

La selección peruana saldrá con todo en el Estadio Nacional de Lima en búsqueda de un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026, sobre todo porque tendrá al frente a un rival, como Bolivia, que se ubica en la tan ansiada zona de repechaje.

El cuadro ‘blanquirrojo’ se posiciona en la décima casilla con apenas 7 puntos -gracias a su única victoria ante Uruguay- y está a seis de los altiplánicos (13 unidades). Un triunfo lo podría colocar a tan solo tres del boleto a la respeca y reavivaría la ilusión de los fanáticos nacionales.