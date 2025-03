Alan Diez encaró a Pedro García y lanzó contundente comentario: “Tú eres viuda de Ricardo Gareca”

La selección peruana se está preparando al máximo para afrontar los partidos con Bolivia este jueves 20 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Nacional y Venezuela el martes 25 de marzo a las 19:00 horas en el recinto Monumental de Maturín por las Eliminatorias Sudamerican 2026.

Alan Diez y Pedro García analizaron el duelo frente a la ‘verde’ en Lima y tuvieron un enfrentamiento que generó muchas reacciones. Todo se desató cuando se empezó a comentar sobre la falta de gol y el bajo rendimiento de Gianluca Lapadulae en los últimos encuentros. Eloy aseguró de que ya no esta Christian Cueva para que haga destacar al ‘Bambino’ y citó una entrevista que dio Ricardo Gareca resaltando esa sociedad.

“Cuando Ricardo Gareca fue a ESPN previo al partido de repechaje en Qatar y explicaba cómo funcionaba el equipo. Se puso a explicar con videos cómo era el pulso de Perú, y el párrafo que me interesa fue que Perú en ataque es Cueva en asociación con Lapadula, cómo sintonizaban. Cuando Cueva se hacía de la pelota, Lapadula le marcaba el pase. En resumen, había una sociedad que no existe desde hace años. Lapadula muere de orfandad sin Cueva porque otros hacen otro fútbol”, contó Pedro en el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP.

Christian Cueva formó una gran dupla con Gianluca Lapadula en la última Copa América (FPF)

Ni bien terminó de hablar García, Alan no dudó en encarar a su compañero por recordar al ‘Tigre’ y lanzó un contundente comentario que desató un incómodo momento entrea mbos periodistas.

“Qué increíble que sigamos recordando a Ricardo Gareca; vas a recordarlo toda la vida. Tú has sido un viudito de Gareca, eres un viudo. Cómo lo recuerda a Gareca; ahora ya es Óscar Ibáñez. No lo aplaudías cuando ibas de viaje”, arremetió Diez.

Pedro no se quedó callado y dejó en claro que no es la viuda del técnico argentino. También se defendió asegurando de que también tuvo fuertes críticas en su momento, no todo fueron halagos.

“Estás muy equivocado, nunca fui. Señor, agarras Google y pones Pedro García con Ricardo Gareca, te va a salir crítica, no viudez. Te saldrán críticas, no amor ciego. No soy mezquino, yo opino cosas muy buenas de Gareca y, en ciertos puntos, cosas muy malas, y no coinciden con un viudo”, apuntó.

Diez continúo con su postura y cuestionó el trato cordial exagerado que tenía García con Gareca: “También le decías ‘Ricardo’; eres un malcriado. Los que lo llamaban por su nombre eran unos confianzudos, le decían: ‘hola Ricardo, una pregunta’. ¿Ricardo?, confianzudos, ‘profesor, buenos días’ se dice. Quieren llamar la atención ante el medio o la gente”.

Y así respondió el expanelista del ‘Al Ángulo’: “Yo le dije Ricardo en la vida privada y en la vida pública, por qué voy a cambiar. Ahora, si no lo conoces, dile profesor, pero si lo conoces, queda ridículo que le hables de otra manera. No es una falta de respeto”.

Ricardo Gareca clasificó con la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Lista de convocados de la selección peruana

- Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Enríquez (Sporting Cristal).

- Defensas: Luis Abram (Atlanta United), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Renzo Garcés (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Erick Noriega (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Carlos Zambrano (Alianza Lima)

- Mediocampistas: Pedro Aquino (Santos Laguna), Catriel Cabellos (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Gil Vicente), Sergio Peña (Paok), Piero Quispe (Pumas), Oliver Sonne (Burnley), Renato Tapia (Leganés)

- Delanteros: Gianluca Lapadula (Spezia), Paolo Guerrero (Alianza Lima), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Bryan Reyna (Belgrano), Edison Flores (Universitario), Luis Ramos (América de Cali), Andy Polo (Universitario), André Carrillo (Corinthians), Kenji Cabrera (Melgar)