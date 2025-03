Universitario disputará amistoso internacional durante Eliminatorias 2026: rival, día y hora del partido de preparación de los ‘cremas’

Universitario afrontó amistoso durante parón de Liga 1 2025. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes sueña con el tricampeonato nacional y no puede descuidarse en la búsqueda de ese objetivo ambicioso. Por ello, en medio del parón de la Liga 1 2025 por la fecha FIFA de marzo, el club ‘crema’ ha organizado un amistoso internacional que le permita seguir en actividad antes de reanudarse la competencia local.

A través de sus redes sociales, la institución de Ate comunicó a sus seguidores que el equipo de Fabián Bustos jugará un duelo de preparación el próximo sábado 22 de marzo. El rival será nada menos que El Nacional de Ecuador, que viene disputando la máxima categoría de su país y que tuvo participación en la etapa previa de la actual edición de la Copa Libertadores.

De acuerdo a la programación oficial del club, el encuentro se jugará a partir de las 18:00 horas de Perú y Ecuador y tendrá lugar en el Estadio Monumental, recinto en el que la ‘U’ juega de local. Los aficionados tienen permitido ingresar a este amistoso para alentar a los jugadores ‘cremas’ desde las gradas. Las entradas ya se pusieron a la venta en Ticketmaster con precios desde los S/ 15 soles.

El Nacional de Ecuador, contendiente de Universitario en este encuentro, no ha tenido un positivo inicio de temporada: todavía no sabe lo que es ganar en su liga local en sus primeras cuatro presentaciones, con dos puntos (producto de dos empates y dos derrotas), que le posicionan en los últimos lugares de la tabla. En la Copa Libertadores 2025, pudo eliminar al Blooming por penales en la Fase 1 previa, pero no pudo hacer lo mismo ante Barcelona SC en la Fase 2.

El equipo de Fabián Bustos se prepara para la reanudación de la Liga 1 2025 y también para iniciar su participación en la Copa Libertadores. (Video: Prensa U)

De igual manera, será un amistoso muy significativo en los planes de Fabián Bustos. El equipo ‘crema’ no tiene previsto descansar y, más allá de los entrenamientos diarios en Campo Mar, también disputará un encuentro ante un contendiente ecuatoriano, que ya ha tenido roce en el campeonato de la Conmebol. La ‘U’ no solo quiere prepararse para sus próximos retos en la Liga 1, sino también para competir en la fase de grupos del certamen sudamericano.

Cabe mencionar que antes de medirse con Nacional, Universitario afrontará otro amistoso contra la Universidad César Vallejo, que descendió a la Liga 2 tras el fracaso de la temporada pasada. El choque contra los trujillanos se jugaría el miércoles 19 de marzo en el lugar de entrenamiento de los ‘merengues’, en Campo Mar.

Los jugadores de Universitario que no participarán del amistoso

En estos amistosos, Universitario de Deportes no podrá contar con algunas de sus figuras. Habrá tres ausencias claves en el plantel que comanda Fabián Bustos: Aldo Corzo, Andy Polo y Edison Flores. Estos jugadores fueron convocados a la selección peruana, por el DT Óscar Ibáñez, para los próximos enfrentamientos de las Eliminatorias 2026.

Edison Flores y Andy Polo entrenan con la selección peruana - Crédito: FPF

Quien también iba a integrar la nómina de la ‘bicolor’ es Alex Valera, que decidió no ser parte de los encuentros frente a Bolivia y Venezuela por “motivos personales”. La presencia del goleador de los ‘cremas’ en los amistosos del club es mera incertidumbre debido a la negativa reciente de representar al país en el clasificatorio sudamericano.

Cabe mencionar que la selección peruana jugará contra su similar boliviano el jueves 20 de marzo en el Estadio Nacional de Lima y cinco días después visitará a la escuadra venezolana en Maturín. La ‘bicolor’ está obligado a ganar estos dos duelos para seguir con chances de clasificar al Mundial 2026, que tendrá lugar en Norteamérica. Por ahora, el equipo patrio se encuentra estancado en el último lugar de la tabla de posiciones.