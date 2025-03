Stefano Peschiera con Infobae Perú: la emoción del tetracampeonato sudamericano, el mito de la vela que se unió a su equipo y sus próximos retos

Stefano Peschiera, el máximo exponente de la historia de la vela en Perú. - Crédito: ILCA

Stefano Peschiera tiene grabada la pasión por la vela gracias a su abuelo, con quien pasaba gratos momentos como navegante en Paracas. Allí, precisamente, surgió una unión especial que le permite sacar todo de sí como ha sucedido en el Campeonato Centro & Sudamericano de ILCA 2025, donde se consagró tetracampeón. Aunque su amado mentor ya no está físicamente, lo acompaña en fuerza y espíritu para salir adelante en todo tipo de aventuras. Y la acontecida, recientemente, no ha sido la excepción. “Para mí es icónico, tan sentimental y tan nostálgico correr acá; la conexión es total”, comenta a Infobae Perú.

- Nuevo año, nuevo éxito, Stefano. Mantienes tu tendencia ganadora ahora que te has coronado tetracampeón Sudamericano.

Sí. La verdad que ha sido, desde los Panamericanos del 2023, un medio año bastante intenso de resultados positivos. Rescato una consistencia importante en todos los resultados, no solo en los que he conseguido medallas o del circuito olímpico, sino también en eventos del circuito mundial, donde he estado entrando a las finales consistentemente. Pero este evento representa mucho para mí, porque es el inicio de un nuevo ciclo olímpico que viene después de varios meses de descanso, donde me he estado enfocando en muchas otras cosas. Estoy feliz de empezar de esta manera. Había un poco de incertidumbre en saber si es que me había preparado de la forma correcta, pero yo conozco mi cuerpo, mi experiencia, mi nivel técnico y mi nivel de fortaleza mental y he hecho la preparación necesaria para conseguir el título. De hecho el nivel de Sudamérica es muy alto y nunca lo subestimo. Venía el #8 de los Juegos de París, otros olímpicos y chicos que están aspirando a medallas olímpicas.

- ¿Hay alguna otra razón por la que este éxito en particular tenga un valor especial para ti?

Sí, es un título que hemos conseguido en casa nuevamente. Fui el primer velerista peruano en la historia en conseguir un título Centro Sudamericano en una clase olímpica de vela. Fue en el 2019, en el año de los Panamericanos, entre marzo y febrero, y conseguirlo de nuevo, siendo el cuarto título Sudamericano de mi carrera y que se haya dado otra vez en casa, es muy especial. Paracas viene siendo mi casa hace mucho tiempo. De hecho, el valor más especial que tiene es que mi abuelo fue uno de los fundadores de lo que hay hoy en día ahí. Entonces, siento una conexión especial con esa zona, con esa área. Es una relación muy bonita con el lugar, a pesar de ser una cancha tan difícil de vientos huracanados. Creo que saco una motivación especial cuando se trata de competir ahí y eso es lo que hace que pueda tener tan buenos resultados. Para mí es icónico, tan sentimental y tan nostálgico correr en Paracas, donde el 2008 se me dio la noticia del fallecimiento de mi abuelo. La conexión es total.

- ¿Puede decirse que Paracas y la fuerza de tu tierra fueron claves para sacar adelante el título?

De acuerdo, sí. Yo llevo tantos años entrenando ahí que creo que no es solo esa fuerza de energía sobrenatural, que me da el hecho de que sea en mi tierra y en esa lugar tan especial, sino también los años de la localía que pesan bastante. Si bien no es una cancha tan complicada, es una cancha donde hay que tomar decisiones importantes y estratégicas. Quien la conoce bien puede tener una ventaja sobre el resto y eso hemos visto esta semana.

Robert Scheidt, pentacampeón olímpico de la vela en Brasil, se dispuso a entrenar a Stefano Peschiera. - Crédito: ILCA

- ¿Para este campeonato cambiaste un poco tu equipo, Stefano?

Sí. Nosotros como navegantes, en mi historial de entrenadores, he trabajado con muchas personas y personalidades del deporte entre ellas muchas leyendas como medallistas olímpicos y campeones mundiales, que me han sumado muchísimo en el aspecto técnico y estratégico. Pero llegué a la conclusión de que para los eventos más importantes era ideal ir con una persona que no solo sea buena técnicamente, sino también que me pueda apoyar desde el aspecto mental. Por eso terminé yendo a los eventos con Luis Miguel Camino, entrenador peruano muy amigo mío y con quien tengo una relación profesional de mucha confianza. Y eso hizo que consigamos la medalla de bronce en París. Pero durante todos estos años igual hemos estado contratando entrenadores de máximo nivel para capacitarnos y seguir creciendo en preparación. Y justo se nos dio la oportunidad que para este Sudamericano, ya que Luis Miguel firmó por Regatas, mi entrenador sea Robert Scheidt, mi ídolo. Si bien fui su sparing para Tokio 2020, donde aprendí mucho de él mudándome por 6 meses a Italia, él se retiró y siempre quedó una amistad. Me fue a ver a los Juegos, votó por mí como su deportista favorito para conseguir la medalla y me felicitó cuando finalmente lo hice. “Bienvenido al club”, me dijo, porque somos los únicos de todo el continente americano que tenemos medalla olímpica en ILCA 7. Cuando lo invite junto a su hijo para el Sudamericano, me indicó que le encantaría entrenarme. Entonces, hemos formado un equipo increíble, ha sido una experiencia tremenda. No iremos a todos los eventos juntos, hemos quedado que haremos otros entrenamientos donde me sumará mucho en el aspecto técnico. La idea es seguir con Luis Miguel, pero entre todos los técnicos Robert ha sido una nueva adición y ha sido un honor.

- ¿Cómo fue en sí la competencia? ¿Hubo alguna dificultad?

Sí, Paracas es una cancha monótona, donde los vientos no cambian tanto, por lo que la velocidad es muy importante y para tenerla hay que estar muy fuerte físicamente y tener la técnica muy perfeccionada. Fue importante, además, la consistencia mental. Porque en el 1er día gané las 3 primeras pruebas, lo que indicaba que estaba adelante en la tabla, pero no por mucha diferencia con el que venía segundo y después en el siguiente día mi compañero se me pegó un poco. Ahí había que analizar y con Robert vimos la manera cómo darle la vuelta al tema. Al siguiente día, Francisco nuevamente ganó y eso hizo que tengamos que luchar para estar cerca. Así que tuvimos que aplicar la técnica de navegar más cerca y tomar menos riesgos. Finalmente pude ganar las últimas 2 pruebas del campeonato, lo que me consolidó como el ganador. La verdad que el deporte de largo aliento depende mucho del momento. De repente tienes un buen día, pero luego las energías cambian y empiezan a caer los resultados. Si dejas que esa bola nieve siga creciendo, puedes acabar con una gran decepción. Entonces el enfoque es concentrarse en ese objetivo y ser consistente, eso ayuda. Lo vivimos mucho en los Juegos de París y manejar esa presión te prepara para el futuro.

- Hablando de fortaleza mental. ¿Tuviste algún flashback de Lima 2019?

Verdad. Tuve un tema antes de este Sudamericano, estaba un poco liviano de peso y no es que haya un peso legal, pero si ideal. Entonces tenía que subir unos 3 kilos, empecé a comer bastante y entrenar mucho, y me terminé pasando. Y algo que me pasó en Lima 2019 es que me preparé para vientos muy fuertes y hubo vientos suaves. Yo estaba bien pesado y escogí un poco mal el equipo. Entonces, me vino ese trauma de estar muy pesado, pero después me di cuenta de que estamos en una época de vientos fuertes y no debía ser un problema. Ya no me puse tan nervioso y logré estar en el peso adecuado. Pero sí, me dio un poco de miedo.

El velerista símbolo de Perú se coronó tetracampeón del Campeonato Centro & Sudamericano 2025. | VIDEO: Cortesía Stefano Peschiera

- ¿Qué es lo que viene ahora para ti en este 2025?

Se viene un evento del Circuito Mundial, la primera etapa en Palma de Mallorca. El año pasado quedé 4to, 5to quedó el campeón olímpico, 6to quedó el bronce olímpico de Tokio 2020 y el Top10 estaba plagado de los mejores navegantes del mundo. Es un evento para consolidarme nuevamente entre los mejores y demostrarme a mí mismo que todavía estoy en ese nivel. Este Sudamericano me ayuda a conseguir esa motivación y la confianza para llegar al circuito mundial y tal vez ganar. Sería mi primera medalla de oro en un evento del circuito mundial en Europa, porque ya he ganado una etapa en Estados Unidos (2020). Sería bonito ganarlo. Después viene, en mayo, el Campeonato Mundial en China, que es en condiciones que me favorecen, por lo que me gustaría también ir a por mi primera podio. Antes he entrado al Top10, pero quiero entrar al podio. Creo que es lo último que me falta en mi currículum deportivo y es un sueño para mí.

- ¿Y tal vez otros Laureles Deportivos?

De repente [ríe]. Eso es consecuencia de resultados importantes, pero creo que ese resultado vale muchísimo más. Porque uno trabajo tanto para conseguirlo. Los Laureles son una retribución por el buen trabajo obtenido. Sí, estar en el estadio Nacional es un honor siempre. Luego toca un poco de descanso y un evento de clases olímpicas en Los Ángeles, que ya está empezando. La idea es ya ir a conocer la nueva sede de los Juegos Olímpicos. Ya la conozco de antes, porque he competido. Tengo propuesto acabar el año allá y hacer algunos entrenamientos en Perú.

- ¿Y a quién le dedicas este tetracampeonato?

A ver, es mi cuarto título Sudamericano y se lo dedico a mi abuelo por más que no esté con nosotros. Porque es en Paracas y tenemos esa conexión. Y desde luego que a todo el Perú.

La alegría de Stefano Peschiera en Paracas, su lugar en el mundo. - Crédito: ILCA