Reimond Manco cuestionó a Alex Valera por ausencia en la selección peruana: “Dudo mucho que tenga problemas personales”

Se conocio la lista de convocados de la selección peruana para los partidos con Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Óscar Ibáñez presentó su primera nómina y hubo varias sorpresas, se dieron reapariciones importantes como las de André Carrillo, Renato Tapia, Pedro Aquino. También se confirmaron las inclusiones Renzo Garcés, Kevin Quevedo, y Paolo Guerrero, quien había anunciado su retiro de la ‘blanquirroja’.

El técnico peruano llamó a 28 jugadores, y hubo una ausencia que llamó mucho la atención: Alex Valera no fue incluído en el llamado. Eso generó muchas reacciones y se empezó a especular mucho sobre el alejamiento del delantero de Universitario de Deportes. Aunque se pensó que tal vez estaría lesionado, se conoció de que pidió no estar por temas personales en esta fecha doble FIFA.

Reimond Manco se pronunció al respecto y fue cuestionó la decisión del atacante de 28 años. Puso en duda de que Valera haya tenido un inconveniente íntimo, y aseguró de que existe otro motivo por lo que no quiere defender la camiseta ‘bicolor’. Además, puntualizó de que no es la primera vez de que el atacante ‘crema’ deja colgado al ‘equipo de todos’.

“¿Por qué no quiere ir? Es simple, hay jugadores que creen que no les viene bien ir a la selección peruana. Yo dudo mucho que sean por problemas personales porque también pediría licencia en su equipo; no tiene sentido. Yo creo que no quiere estar, y el que no quiere estar, no está. Yo creo que a lo mejor prefiere hacer eso antes de renunciar a la selección porque fue raro también y la dejaron picando: nunca se supo de verdad qué había pasado en el partido con Brasil, donde se lesiona en el calentamiento y, en menos de una semana, fue titular en la ‘U’. Es algo raro”, disparó el exjugador en su programa de Youtube ‘En Caliente’.

Alex Valera no ha logrado superar el penal fallado por la repesca intercontinental al Mundial 2022. - Crédito: AFP

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre ausencia de Alex Valera?

El técnico de la selección peruana reveló el contundente motivo que obligó al delantero de Universitario de Deportes ausentarse en la selección peruana en la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Óscar Ibáñez aseguró de que Alex Valera está atravesando por un problema personal fuerte y decidió apoyarlo junto a su comando técnico, por ello no lo consideró en la lista de convocados.

“Hablé con Alex. Me contó que está atravesando un tema personal importante. Y bueno, antes de jugador, es una persona, un ser humano. Nos pusimos a disposición para colaborar, no solamente yo, sino también todo el equipo de trabajo. Darle la contensión que necesita, al igual como lo hace Universitario”, explicó el DT en conferencia de prensa.

Cabe destacar de que no es la primera vez que el atacante pide no ser llamado a la ‘bicolor’, también lo hizo con Jorge Fossati cuando no quiso estar en la nómina que partiparía de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Sin Alex Valera, los delanteros de Perú para duelos con Bolivia y Venezuela

Uno de los principales problemas de la selección peruana es la falta de gol, y por ello Óscar Ibáñez decidió ampliar el universo de delanteros para enfrentar a Bolivia y Venezuela. El DT llamó a nueve atacantes y espera cortar la mala racha en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 a falta de seis fechas para que termine la competencia.

Los elegidos son: Gianluca Lapadula (Spezia), Paolo Guerrero (Alianza Lima), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Bryan Reyna (Belgrano), Edison Flores (Universitario), Luis Ramos (América de Cali), Andy Polo (Universitario), André Carrillo (Corinthians), y Kenji Cabrera (Melgar).