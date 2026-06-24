San Miguel rechaza el Arena Lima: afirman que coliseo junto al Parque de las Leyendas es incompatible con el medioambiente

Arena Lima sería construído en zona urbana del Parque de las Leyendas, en San Miguel | Foto composición: Infobae Perú

San Miguel frena Arena Lima. La municipalidad del distrito informó que desestimó la ejecución del proyecto dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas, luego de culminar un proceso de evaluación técnica y legal realizado por una comisión especial encargada de analizar la viabilidad de la iniciativa.

La comuna sostuvo que la decisión se adoptó luego de acoger las conclusiones del Informe n.º 001-2026-CEAPL/MDSM, formalizadas mediante el Acuerdo de Concejo n.º 020-2026, que concluyeron que la propuesta no era compatible con el uso del territorio y con los fines del espacio donde se buscaba implementar.

"La Municipalidad de San Miguel desestimó la ejecución del proyecto “Arena Lima” dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas, tras culminar el proceso de evaluación técnica y legal realizado por la Comisión Especial encargada de analizar la viabilidad de la iniciativa“, precisó la comuna distrital.

Según el pronunciamiento municipal, la medida apunta a proteger al Parque de las Leyendas y preservar condiciones vinculadas con la conservación ambiental, el bienestar animal y la tranquilidad pública, además de criterios asociados a la seguridad ciudadana y al ordenamiento territorial del distrito.

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La Municipalidad de San Miguel desestimó el proyecto Arena Lima al considerar que era incompatible con la conservación y protección del Parque de las Leyendas. Fuente: X / Exitosa Noticias

San Miguel descarta Arena Lima

La desestimación del proyecto quedó formalizada luego de que la Comisión Especial encargada de evaluar la iniciativa emitiera el Informe N.º 001-2026-CEAPL/MDSM. Las conclusiones de dicho documento fueron acogidas mediante el Acuerdo de Concejo N.º 020-2026.

De acuerdo con la municipalidad, el análisis técnico y legal determinó que la construcción de una infraestructura destinada a albergar eventos masivos no era compatible con la finalidad del Parque de las Leyendas ni con las características urbanas de la zona.

El recinto tendría una infraestructura similar al Movistar Arena de Buenos Aires. (Foto: Peru-Retail)

Entre los principales argumentos considerados figuran la conservación ambiental, el bienestar de los animales que habitan el recinto, la tranquilidad de los vecinos, la seguridad ciudadana y la necesidad de garantizar un uso ordenado del territorio. Asimismo, se evaluó el impacto que una instalación de gran capacidad podría generar sobre la dinámica urbana y el entorno residencial del distrito.

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La comuna sostuvo que estos factores hacen inviable la ejecución del proyecto en el área propuesta, por lo que optó por rechazar su desarrollo dentro del ámbito territorial vinculado al parque.

El impacto que Arena Lima podría haber generado en el Parque de las Leyendas

Durante la evaluación también se analizaron las posibles consecuencias que tendría la construcción de un recinto para conciertos y espectáculos de gran convocatoria en las inmediaciones del Parque de las Leyendas.

La municipalidad señaló que el recinto cumple funciones que van más allá del entretenimiento. Se trata de un espacio destinado a la educación ambiental, la conservación de especies, la difusión cultural y la recreación familiar, actividades que podrían verse afectadas por el incremento del tránsito, el ruido y la afluencia masiva de personas.

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Especialistas de la UNMSM advierten que vibraciones del ‘Arena Lima’ en el Parque de Las Leyendas desorientaría a animales

Además, el recinto constituye uno de los principales pulmones verdes de Lima Metropolitana y alberga una importante diversidad de fauna. Por ello, las autoridades consideraron prioritario preservar las condiciones que permiten el adecuado funcionamiento de sus programas educativos, de investigación y conservación.

La comuna destacó que proteger este espacio representa una responsabilidad con las actuales y futuras generaciones, así como una medida coherente con los principios de sostenibilidad y ordenamiento territorial que orientan la gestión distrital.

Municipalidad fija condiciones para proyectos de gran afluencia

El municipio estableció que cualquier iniciativa vinculada a espectáculos de gran afluencia debe desarrollarse en espacios compatibles con ese tipo de actividad. Entre los criterios considerados, mencionó condiciones adecuadas de accesibilidad, capacidad vial y seguridad.

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Costa 21 está ubicado en el distrito de San Miguel. (Foto: Costa 21)

La Municipalidad de San Miguel agregó que, además de esos requisitos operativos, las decisiones de ubicación deben garantizar la protección de áreas destinadas a la conservación ambiental. En ese marco, planteó que la ejecución de proyectos de entretenimiento masivo no puede comprometer espacios con fines de preservación.

La comuna concluyó que, con esta medida, ratifica su compromiso con una gestión responsable del territorio, al priorizar la protección del medio ambiente, el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible del distrito.

Qué contemplaba Arena Lima en las inmediaciones del Parque de las Leyendas

La propuesta de Arena Lima fue anunciada públicamente en 2024 y buscaba convertir a la capital peruana en una plaza de espectáculos similar a las grandes ciudades de la región. El proyecto era impulsado mediante una Iniciativa Privada Autofinanciada presentada ante la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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La propuesta contemplaba la construcción de una arena multipropósito con capacidad para hasta 20.000 espectadores, inspirada en modelos como el Movistar Arena de Buenos Aires. Según sus promotores, incluiría tecnología avanzada de acústica, aislamiento sonoro, iluminación y climatización, además de estacionamientos, servicios sanitarios y zonas gastronómicas.

Los documentos conocidos indicaban que el recinto podría desarrollarse en un área de aproximadamente 34.055 metros cuadrados ubicada cerca del ingreso de la avenida Riva Agüero, en las inmediaciones del Parque de las Leyendas.

Los impulsores del proyecto sostenían que la infraestructura estaría fuera de la zona del zoológico y que contaría con sistemas de insonorización para minimizar cualquier impacto en los animales y vecinos. Sin embargo, tras la evaluación realizada por la Municipalidad de San Miguel, la iniciativa fue finalmente desestimada por considerarse incompatible con la protección y conservación del emblemático parque limeño.

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