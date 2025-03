Óscar Ibáñez buscaría que André Carrillo ocupe insólita posición con Perú en Eliminatorias 2026 para reemplazar a jugador que sigue lesionado

El periodista deportivo habló del plan del DT de la 'bicolor' y tiene relación con recuperar la idea de Ricardo Gareca. (Video: Full Deporte)

La selección peruana se encuentra a pocas semanas de disputar sus partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias 2026. Para ello, el técnico Óscar Ibáñez viene planificando, viendo partidos y contactándose con los jugadores que tomará en cuenta. Y uno de los que intentaría recuperar es André Carrillo, quien ha recuperado su mejor versión en Corinthians. En ese sentido, Eddie Fleischman reveló la inédita posición que ocuparía la ‘Culebra’ en la ‘bicolor’ para reemplazar a jugador que sigue lesionado.

“Óscar Ibáñez ya habló con la mayoría de jugadores de la selección que han estado con él, y el mensaje ha sido: o todos estamos comprometidos o no tenemos nada que hacer”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, ‘Full Deporte’.

De la misma manera, aseguró que el entrenador de 57 años no hará grandes cambios tácticos y que buscará rescatar la idea de juego que tuvo con Ricardo Gareca.

“Tratándose de un técnico que estará para seis partidos y no va más allá, no me parece mal que haga lo que debió hacer Reynoso: construir sobre lo que le dejaron. Partir sobre la base que dejó Gareca e ir construyendo a través de inserciones de jugadores nuevos, alguna táctica de vez en cuando; pero no, lo rompió todo y lo demolió. Fossati lo terminó de hacer trizas. Ibáñez quiere recuperar la idea y tratar de ganarle a Bolivia y Venezuela. Lo demás no le importa”, precisó.

Agustín Lozano decidió que Óscar Ibáñez se haga cargo de la selección peruana de forma interina. - créditos: FPF

Óscar Ibáñez y la nueva posición de André Carrillo en la selección peruana

Ahí fue cuando Eddie Fleischman mencionó que Óscar Ibáñez tiene pensado que André Carrillo sea el reemplazante de Yoshimar Yotún en la selección peruana, considerando que aún sigue en proceso de recuperación y todavía no juega en Sporting Cristal.

“Podría ser convocado Paolo Guerrero. Además, para Óscar Ibáñez, André Carrillo está para la primera línea de volantes, como está jugando en Corinthians. El nuevo Yotún, tiene salida con habilidad, con traslado, visión profunda y categoría”, indicó.

El periodista deportivo estuvo de acuerdo con la presencia del futbolista de Corinthians y otros veteranos, ya que el combinado patrio necesita de elementos que fueron parte del último ciclo exitoso con el ‘Tigre’ Gareca. “Ibáñez quiere recuperar a Aquino y Carrillo. Eso no quiere decir que hay argolla, sino que son los que siguen siendo competitivos para recuperar la memoria de aquel plantel”, señaló.

André Carrillo disputó su último partido con Perú en la Copa América 2024 ante Canadá.. - créditos: EFE

André Carrillo sobre la charla con Óscar Ibáñez

Hace unos días, André Carrillo fue entrevistado para el espacio de YouTube, ‘Los Reba’, y dio detalles de lo que fue su charla con Óscar Ibáñez para volver a la ‘blanquirroja’.

“La verdad que me convenció mucho la conversación con Óscar. Tuve una conversa con él, que quiere contar conmigo. Está claro, yo también quiero ir a la selección. Sé que vienen partidos difíciles y la idea es regresar y sumar los 6 puntos”, expresó.

André Carrillo ha intercalado las posiciones de volante interno y extremo derecho en Corinthians. - créditos: Corinthians

Óscar Ibáñez y los cambios en la FPF

Por otro lado, Eddie Fleischman confesó que Óscar Ibáñez no solo ha planteado cambios en el armado del plantel del elenco nacional, sino también a nivel estructural en la FPF. En esa línea, pretende contar con trabajadores que estuvieron en la era de Ricardo Gareca.

“Parece ser que Óscar Ibáñez quiere recuperar a profesionales que estuvieron en el tiempo de Gareca, gente que integró el comando técnico. El doctor Segura, muy probablemente, vuelve a trabajar con la selección”, dijo.

“Óscar Ibáñez quiere otro nivel de comunicación y relación con los medios. Aparentemente quiere que vuelva Nicolás Rey, que estuvo como Jefe de Comunicaciones en el periodo de Ricardo Gareca. Los profesionales que aprendieron todo el trabajo con Gareca y que Reynoso los desechó, parece ser que vuelven”, añadió.