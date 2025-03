André Carrillo reveló conversación con Óscar Ibáñez y señaló los riesgos de volver a la selección peruana: “He tenido cinco lesiones”

La 'Culebra' tuvo contacto con el nuevo técnico de la selección peruana. (Canal de Youtube de Jesús Alzamora)

Cada vez falta menos para que la selección peruana vuelva a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas. Por ese motivo, se habla mucho de la convocatoria -sobre todo teniendo en cuenta que será la primera-del nuevo técnico interino Óscar Ibáñez, quien tiene el objetivo de cambiar la situación de la ‘bicolor’ al ubicarse en el fondo de la tabla de posiciones, lejos de la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

En esa línea, André Carrillo se pronunció sobre su posible regreso a la ‘blanquirroja’ en una reciente entrevista con Diego Rebagliati y sus dos hijos en el programa de Youtube llamado ‘R3BA’. La popular ‘Culebra’ no estuvo en el último tiempo de la era Jorge Fossati luego de no tener una buena performance en la Copa América, pero su actualidad en Corinthians es completamente distinta.

El jugador formado en Alianza Lima, en primera instancia, contó detalles de su charla con el flamante entrenador de la escuadra nacional. “La verdad que me convenció mucho la conversación con Óscar, tuve una conversa con él que quiere contar conmigo, está claro, yo también quiero ir a la selección, sé que vienen partidos difíciles y la idea es regresar y sumar los 6 puntos”.

El exAl Hilal también abordó su última imagen con la selección peruana -jugando pocos minutos en la Copa América- y sus ganas por volver a ser un referente en el ‘equipo de todos’, tal y como lo hizo en las anteriores clasificatorias, incluso en el Mundial Rusia 2018. “Siempre doy la cara, obviamente en la última Copa América no estuve muy participativo, obviamente que si voy a ir, es para ser parte “.

André Carrillo tuvo una conversación con Óscar Ibáñez para volver a la selección peruana.

Los riesgos de volver a la selección peruana

Por otro lado, André Carrillo se manifestó por los riesgos de volver a la ‘blanquirroja’ para los duelos en marzo. “Lo que pasa cuando vas a la selección es que pierdes chance en tu club, ya me ha pasado que he ido a selección, después regreso y hay un jugador que es titular y está muy claro, juega bien y chau te come”.

Asimismo, la ‘Culebra’ teme por los problemas físicos, los cuales también lo podrían marginar de los campos. “Hacer viajes largos tienes más riesgo de lesiones, por no descansar bien, me ha pasado que en mi carrera he tenido 6 o 7 lesiones, cuatro y cinco han sido con selección, es jodido”.

La 'Culebra' se refirió lo que podría perder en caso regresa a la 'bicolor'. (Canal de Youtube de Jesús Alzamora)

Asistencia y gol en la Copa Libertadores 2025

Las últimas dos semanas de André Carrillo con Corinthians han provocado que los hinchas peruanos pidan su retorno a la selección de cara a los partidos ante Venezuela y Bolivia en marzo. Y es que el ahora mediocampista nacional fue uno de los gestores de la clasificación del ‘timao’ a la fase 3 de la Copa Libertadores.

En el encuentro de ida ante Universidad Central de Venezuela, anotó el gol para el empate del equipo brasileño. Mientras que en la vuelta se volvió a hacer presente en el marcador con una asistencia para su amigo Yuri Alberto en los minutos iniciales. Así su club continúa en el máximo certamen del Conmebol.

La 'Culebra' combinó con Memphis Depay para anotar en duelo por Copa Libertadores 2025. (Video: ESPN)

¿Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana?

El entrenador Óscar Ibáñez dará su primera lista de convocados el próximo viernes 7 de marzo para iniciar con los trabajos el lunes 10 del mismo mes con los jugadores del torneo local, ya que los partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias 2026 están programados para el 20 y 25.