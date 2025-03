Jean Pierre Rhyner consuma una goleada histórica en ascenso de Portugal con Vizela: aportación clave contra Feirense

Jean-Pierre Rhyner se hizo presente en el 5-0 contra CD Feirense, en la Liga Portugal 2 Meu Super. | VIDEO: Craques

Jean Pierre Rhyner ha dado rastros de vida desde el ascenso de Portugal. El defensor peruano ha conseguido su primera anotación con FC Vizela, con la que ha contribuido en un avance importante en la clasificación del curso 2024-25.

Por la jornada 24° de la Liga Portugal 2 Meu Super, el Vizela se presentó en casa para medirse contra Feirense en un partido que parecía reñido, teniendo en cuenta que ambos se posicionan en la parte media de la tabla de posiciones, pero que finalmente contó con un solo dueño de cabo a rabo.

Jean Pierre Rhyner destacó en abultado triunfo por la J24 del ascenso de Portugal. - Crédito: Vizela

Y ese fue el club de Fabio Pereira, que se paseó delante de su rival con un solo de anotaciones que cayeron sin cesar: por partida doble festejó Vivaldo Semedo (MVP) y luego lo acompañaron Heinz Morschel, Diego Nascimento y Jean Pierre Rhyner.

Precisamente, el central peruano fue el encargado de concluir la goleada con una definición impecable. Alrededor de los 65′ minutos, Rhyner se volcó al ataque ante el cobro de un saque de esquina y con un sutil golpeo de zurda dejó su primera huella en Portugal.

El central peruano firmó el 5-0 contra Feirense, en condición de local. | VIDEO: SPORTV

Fue tal la apoteosis que el zaguero nacional salió corriendo hacia la zona técnica para celebrar con todos sus compañeros suplentes y con el DT Pereira. No era para menos, puesto que con esa diana demostró que también es un arma fiable en balones parados.

Hasta el momento, el FC Vizela se mantiene invicto con Fábio Pereira en el banquillo. En resumidas cuentas, ha registrado su décimo partido consecutivo sin caída cerrando un récord de cuatro victorias al hilo, lo que se refleja en el ascenso a la sexta plaza de la competición de plata con 38 unidades.

Jean Pierre Rhyner firmó por el Vizela hasta el 2026. Crédito: FC Vizela

Las pasantías europeas de Rhyner

Jean Pierre Rhyner, defensor suizo-peruano, ha tenido una carrera marcada por su paso por diversas ligas europeas. Formado en el Grasshopper de Suiza, llegó a España en 2019 para jugar en el Cádiz CF, donde disputó la Segunda División. Si bien no logró consolidarse como titular indiscutible, su presencia contribuyó al ascenso del equipo a LaLiga en la temporada 2019-20. Posteriormente, fue cedido al FC Cartagena y al Emmen de Países Bajos, acumulando experiencia en distintos niveles del fútbol europeo.

En 2024, Rhyner emprendió un nuevo desafío en Portugal, fichando por el Vizela, club que busca su regreso a la máxima categoría tras el descenso de la Primeira Liga. Su incorporación refuerza la defensa del equipo en su lucha por el ascenso. Con su experiencia internacional y solidez defensiva, Rhyner aspira a consolidarse como una pieza clave en el esquema del Vizela y contribuir a su retorno a la élite portuguesa.

“Portugal es un país donde el fútbol es muy popular y me gusta esa pasión. Me gustó mucho el proyecto del equipo, quiero lograr grandes cosas aquí y quiero ascender a la Primeira Liga. Tuve buenas sensaciones con el grupo, me ayudaron mucho a sentirme cómoda en el grupo. Me gusta la ciudad de Vizela. Es pequeño, pero muy hermoso y la gente es muy amigable”, declaró.