Jorge Fossati se quejó por no contar con experimentados en selección peruana y advirtió del recambio generacional: “Yo no invento jugadores”

El técnico uruguayo dijo que no tuvo a los jugadores que quería para Eliminatorias 2026. (Video: De Frente - Deportivisimo)

La selección peruana vive una nueva era luego de la salida de Jorge Fossati. Óscar Ibáñez fue elegido como su reemplazante y, junto con su comando técnico, intentará que la ‘bicolor’ se enrumbe en las Eliminatorias Sudamericanas para tentar la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Sin embargo, tiempo después de su partida, el uruguayo analizó su paso por el combinado patrio y se quejó de no haber tenido a varios experimentados, además de advertir por el recambio generacional.

“Yo pensando en el Paolo Guerrero que tuvieron y disfrutaron ustedes en 2023, que fue figura, campeón en Ecuador y de la Sudamericana. Y me encuentro con un Paolo Guerrero de 2024 que por un montón de factores, no pudo hacer pretemporada, se le juntaron varias cosas y no sé si en clubes jugó 10 partidos. Por ahí fue su peor temporada”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el programa de YouTube, ‘De Frente’.

De la misma manera, aseguró que una situación parecida ocurrió con Gianluca Lapadula, Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Pedro Aquino, jugadores que quiso tener más tiempo pero diversos factores lo impidieron.

“Me encuentro con un Lapadula que en Italia no jugó, prácticamente. Y me encuentro con un Cueva que se lesionó y demoró seis meses en recuperarse. Y me encuentro con un Yotún que hasta ahora no ha vuelto y en todo el año no lo tuve. Pedro Aquino en México tampoco. Todos los jugadores que yo contaba y que se fueron cayendo en 2024, tampoco es que fui a ciegas. No me arrepiento porque aparte pienso que hay un montón de cosas positivas que pasaron en 2024 con la selección”, indicó.

Christian Cueva estuvo poco tiempo con Jorge Fossati en la selección peruana por lesión, mientras que Yoshimar Yotún no pudo jugar ningún partido con él. - créditos: USI

De todos los mencionados, Christian Cueva y Yoshimar Yotún no tuvieron mayor continuidad con Jorge Fossati por problemas físicos. En el caso de ‘Aladino’, una lesión a la rodilla derecha le impidió estar en plena forma, mientras que ‘Yoshi’ padeció de un problema grave en la rodilla izquierda, dejándolo fuera todo el 2024 fuera de las canchas. Pedro Aquino también fue afectado por inconvenientes físicos.

Solo a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula las lesiones los respetaron en cierta medida, pero les faltó más rodaje en sus clubes. La base que dejó Ricardo Gareca no estuvo al 100% y lo sufrió el ‘equipo de todos’.

Jorge Fossati sobre el recambio generacional en la selección peruana

Por otro lado, el periodista Óscar Portilla, encargado del mencionado espacio digital, le preguntó a Jorge Fossati si es que ante ese panorama de no contar con los más veteranos, existía la posibilidad de subir a los jóvenes. La respuesta del ‘Flaco’ está relacionada al exceso que cometió la prensa al pedir a jugadores que él no creía capacitados.

“¿Por qué no le di más oportunidades a los jóvenes? Pedían a un ‘pibe’ que apareció un día en un equipo, jugaba, metía un gol y ya tenía que ir a la selección. Todos los días pasaba eso, todas las fechas tenían un juguete nuevo, algunos de la prensa, los no serios, que tienen que decir cualquier cosa para ver si los escuchan, tienen que meter una. ‘Lleva a Portilla, pero Portilla jugó poco, no importa, llévalo’”, dijo en primera instancia.

Asimismo, el DT de 72 años enfatizó que no hay un gran universo de futbolistas, al mismo tiempo que recalcó que llevó a la ‘bicolor’ a los que pudo, siendo Maxloren Castro un caso a precisar. “Yo no invento a los jugadores, ¿cómo le fue a Perú en la sub 20 de ahora? Pasa, a veces demoran generaciones en aparecer nuevos fuertes. ¿No hay ninguno? Mentira, sí hay, estaban en la selección. Que me digan que no llevé a alguno... No van a tener un nombre. Son frases hechas de aquellos... No le hago favores a nadie, no le doy primicia a nadie y enojados quieren que me vaya”, sostuvo.

Maxloren Castro, con 16 años, fue convocado por Jorge Fossati a la selección peruana adulta. - créditos: FPF