Jorge Fossati explicó motivo por el que Maxloren Castro es “invitado” en la selección peruana y destacó virtudes: “Tiene calle”

Jorge Fossati elogió a Maxloren Castro por su gran proyección a futuro con la selección peruana. Crédito: Agencias

La renovación generacional es uno de los principales puntos que Jorge Fossati planea trabajar dentro de la selección peruana y uno de los jugadores con los que persigue ese objetivo es Maxloren Castro. Tras su óptimo presente con Sporting Cristal, el futbolista de 16 años volvió a ser convocado en calidad de “invitado” por el entrenador de la ‘bicolor’.

“Es simplemente que lo queremos seguir llevando con los cuidados que, a nuestro entender, necesita un chico de su edad. Por otro lado, él está haciendo un trabajo con la Sub 20, una categoría mayor. Y si en el correr de la semana, se le necesita, pasará de invitado a convocado. Tenemos que estar seguros, porque esto no se trata de simpatía ni de querer ser el que lo descubrió. No me parece que esté bueno amontonar jugadores en las mismas posiciones”, explicó el DT uruguayo en conferencia de prensa.

“Queremos que los que estén acá puedan trabajar bien y ojalá que nos equivoquemos lo menos posible. En alguna elección me voy a equivocar o no, eso es subjetivo. Pero tengo la responsabilidad de elegir y por respeto a los jugadores no quiero amontonar. No he nombrado algunos que están en nuestra consideración y también juegan en esas posiciones”, agregó.

Elogios a Maxloren Castro

“En la sub 20 hay otros chicos con proyección, pero no al igual que Maxloren. Lo comprobamos en septiembre, cuando pasó de entrenar con los juveniles a trabajar con los mayores, y prácticamente es el mismo. Esa es la principal virtud a pesar de su edad. Más allá de la técnica que tiene especialmente en velocidad, lo queremos llevar y ver cuál será el momento de que el entre al equipo, pero sin apuro”

“Estamos en presencia de un jugador con un enorme futuro que le puede dar cosas diferentes a la selección. A pesar de su corta edad, tiene calle en el buen sentido de la palabra”, sentenció.