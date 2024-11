Cristian Benavente tomó firme decisión sobre su futuro tras breve paso por César Vallejo y Sport Boys

Cristian Benavente tomó una decisión sobre su futuro en el fútbol peruano.

A sus 30 años, la carrera de Cristian Benavente está lejos de acabarse. El mediocampista formado en el Real Madrid con paso por la selección peruana ya tomó la primera decisión pensando en el año 2025, año en el que podría resurgir en este deporte. El gran ‘talón de Aquiles’ del jugador nacional siempre fueron las lesiones y en el 2024 esta no fue la excepción. En el Torneo Apertura fue jugador de la Universidad César Vallejo, pero no vio muchos minutos y las constantes urgencias en su cuerpo le impidieron resurgir. Así, fue prestado al Sport Boys para el Torneo Clausura, pero tampoco tuvo la continuidad que quisiera.

Tras su descenso a la segunda división del fútbol peruano, la Universidad César Vallejo sufrirá cambios bastante significativos en su plantel. Entre ellos, el adiós a Benavente. Según el periodista Marcelo Merizalde, el ‘Chaval’ rescindirá su contrato con el equipo trujillano, por lo que quedará como jugador libre para la temporada 2025. Si bien las lesiones suelen complicar la estabilidad de uno de los jugadores más queridos por los peruanos en el último tiempo, su técnica y toma de decisiones en el campo de juego con cualidades innegables. El volante podría hacerse un lugar en distintos clubes del Perú.

Benavente está en óptimas condiciones para jugar en Liga 1. - Crédito: Sport Boys

Cristian Benavente ya demostró que en el fútbol peruano puede rendir. En el 2022, de la mano de Carlos Bustos, tuvo actuaciones bastante importantes con la camiseta de Alianza Lima. Con goles de tiro libre o sacándose a muchos jugadores de encima, el ‘Chaval’ se ganó el cariño y la aceptación de los hinchas del equipo ‘blanquiazul’. Lamentablemente, la llegada de ‘Chicho’ Salas también coincidió con una nueva lesión, la cual le impidió que sea estable en el Torneo Clausura. A pesar de todo, el exfutbolista del Real Madrid Castilla puede decir que fue campeón en el fútbol peruano.

A lo largo de su carrera, Benavente Bristol jugó en los siguientes equipos: Real Madrid Castilla (España), Doncaster Rovers Football Club (Inglaterra), Royal Charleroi Sporting Club (Bélgica), Pyramids Football Club (Egipto), Football Club Nantes (Francia), Royal Antwerp Football Club (Bélgica), Alianza Lima (Perú), Universidad César Vallejo (Perú) y Sport Boys (Perú). Son nueve clubes en los que estuvo durante toda su carrera. Por el momento, no se conoce cuál será su nuevo destino, pero seguramente sea más de uno el que busque hacerse con sus servicios pensando en el 2025.

El 'Chaval' anotó el tanto de la victoria de su equipo por el campeonato de Bélgica el 2017. (Video: Kobra Sports Perú)

¿El mejor gol de su carrera?

Partió desde la mitad de la cancha, corrió como nunca y se sacó de encima a todos los futbolistas que pudo. Sin dudas, Cristian Benavente jamás olvidará su gol a Deportivo Municipal en el estadio Iván Elías Moreno. Esta anotación no solo fue una de las más estéticas de su carrera, sino también una de las más celebradas. Para Alianza Lima, aquella goleada fue clave para continuar por la lucha por el bicampeonato, algo que terminarían consiguiendo a finales de aquel 2022. Durante ese año, en un total de 26 partidos, anotó seis goles.

Cristian Benavente partió desde la mitad del campo y terminó marcando un golazo en Alianza Lima vs Deportivo Municipal. (Video: GOLPERU).

El dolor de no ir al Mundial

En ‘Enfocados’, programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Cristian Benavente contó qué tan difícil fue asimilar el no ir a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Ricardo Gareca no lo consideró y esto fue lo que dijo al respecto: “Del ‘profe’ Gareca, ¿qué se puede decir? Es el que ayudó a que Perú vuelva a un Mundial después de tanto tiempo. Para mí, me queda esa espina que, en ese momento en que yo estaba, en mi mejor fútbol, en mi ‘prime’, no pude ir a ese Mundial”, sentenció el ‘Chaval’.

El 'Chaval' rememoró la vez que el 'Tigre' no lo incluyó en la lista final de la selección peruana para la cita mundialista, además de mencionar cuando sí acudió a la Copa América Centenario. (Video: Enfocados)