Gol de Bruno Portugal con toque oportuno a puertas del arco en el Universitario vs Melgar Torneo de Reservas 2024

Universitario enfrentó a Melgar por la final del Torneo de Reservas 2024

Aprovechando un rebote tras el tiro libre desde lejos del área, el atacante Bruno Portugal controló y definió de zurda ante el arco de Jhefferson Rodríguez, quien no pudo hacer mucho. Así llegó el descuento de FBC Melgar ante Universitario de Deportes en la final del Torneo de Reservas 2024 en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Los ‘cremas’ se habían adelantado, pero los arequipeños también dieron el golpe sobre la mesa en este partido espectacular entre las jóvenes promesas de ambos clubes grandes del fútbol peruano. La anotación de Portugal fue muy celebrada por el futbolista y por su plantel.

Milton Medina abrió le cuenta en el Iván Elías Moreno

En el minuto 11′ del partido, Milton Medina recibió una espectacular asistencia por parte de Álvaro Rojas, capitán que lleva la camiseta número 10 en la espalda del equipo de reservas de Universitario de Deportes. El balón bombeado fue perfectamente recibido por Medina, quien definió de forma magistral frente al arquero arequipeño. El primer gol ante FBC Melgar fue muy celebrado por los dirigentes de la ‘U’ presentes como Jean Ferrari, Adrián Gilabert y otros más. Los ‘merengues’ quieren campeonar en el centenario.

Universitario enfrenta a Melgar por la final del Torneo de Reservas 2024

Álvaro Rojas, capitán y figura, aumentó el marcador a favor de Universitario de Deportes

Tras un gran ataque ante la defensa de Melgar, Álvaro Rojas aprovechó el pase que le dieron y definió con pierna zurda mediante un bombazo que les dio el segundo tanto en el Iván Elías Moreno. Con ese resultado, Universitario aumentó sus chances de ganar la gran final del Torneo de Reservas frente al equipo ‘rojinegro’. Así como en el primer gol, Nativa TV mostró la eufórica reacción de Jean Ferrari y los otros dirigentes del equipo que viste de crema en el estadio de Villa El Salvador.

Universitario enfrenta a Melgar por la final del Torneo de Reservas 2024

El camino de Universitario y Melgar para meterse en la final del Torneo de Reservas

‘Cremas’ y ‘rojinegros’ vienen de unas semifinales durísimas para poder clasificar al partido definitorio del Torneo de Reservas. Sin dudas, el nivel aumenta cada vez más y es probable que ambos clubes sean protagonistas en la Liga 3 del año 2025.

Por un lado, Universitario de Deportes supo eliminar a su rival de toda la vida: Alianza Lima. En el duelo de ida vencieron 1-2 en Matute a los de La Victoria y en el choque de vuelta fue 2-0 para que el global termine siendo un 4-1 a favor de la ‘U’. El partido de vuelta generó polémica, no solo por el hecho de que se enfrenten los clásicos rivales de siempre, sino también por la presencia de los hinchas ‘cremas’ en Campo Mar. Si bien la visita alegaba que las garantías no estaban dadas, se terminó cerrando el acuerdo en el que figuraba que el partido se jugaría sí o sí.

El delantero de la 'U' abrió el marcador del cotejo en Campo Mar con una gran definición cruzada. (Video: Nativa TV)

Por otro lado, Melgar hizo lo propio ante ADT. En primera instancia, vencieron 1-2 en Tarma y en el duelo de vuelta derrotaron 4-0 a sus rivales. Los goles fueron de Bruno Portugal, Josiney Ríos, Gian Carlo García y Michael Estela. Asimismo, hubo polémica tras las palabras de Marco Valencia, quien señalaba que no le parecía justo que el partido final ante Universitario se juegue en Lima.

“Me sorprende muchísimo lo que viene haciendo la Federación en ese aspecto, es un malestar que uno puede sentir por cualquier lado, el 07 de octubre salió de manera oficial que la final se juega en el estadio Elías Moreno a las 2:00 pm., es un abuso, ¿cómo se puede jugar en Lima? Sea ADT o Melgar, quien llegue, un equipo de Lima (Universitario o Alianza Lima) enfrentará a uno de provincia, nunca se da la posibilidad de que sea en un lugar de altura. Eso demuestra que la FPF no es neutral. Si van 100 personas al estadio, 85 van a ser del club de la capital. No es equilibrado ni justo y el fútbol tiene que ser así. Esto no es solamente ahora”, fueron sus palabras.

A pesar de ello, el equipo de Arequipa se presentó en el duelo final frente a la ‘U’.