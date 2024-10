Reimond Manco se rehusó a viajar a Cerro de Pasco para partido de Copa Perú e hinchas de su club le increparon: “Engreído, estafador”

Reimond Manco fue increpado por hinchas de su club de Copa Perú tras bajarse del bus rumbo a Cerro de Pasco

Reimond Manco está en el ojo de la tormenta, tras sumar una nueva polémica con el Real Independiente en la Copa Perú 2024. Esta vez, el futbolista de 34 años se rehusó a viajar a Cerro de Pasco para un partido clave de la Etapa Nacional del certamen con su equipo e hinchas le reprocharon por su decisión.

Por la segunda fecha de la competencia, el cuadro limeño tenía programado este domingo 20 de octubre enfrentar a Ecosem Pasco en condición de visitante a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar y perdió a una de sus principales figuras en la previa. Sucede que ‘Rei’ estaba listo para viajar y hacer su debut con la ‘i’, pero se terminó bajando del bus junto a dos compañeros: Mario Cevallos y Josmar Rodas.

Según informó el medio ‘Desde la Cancha’, que hace una cobertura especializada de la Copa Perú, los futbolistas en cuestión no estaban de acuerdo con las condiciones del bus en el que iban a partir rumbo a la ciudad cerreña, por lo que optaron no continuar el viaje con el resto del plantel.

Esto ocasionó varias críticas principalmente contra Manco, que fue increpado por la afición del club mientras se marchaba en una mototaxi con sus compañeros. Los allegados del Real Independiente expresaron su indignación al jugador de 34 años con diversos calificativos, le exigieron humildad e incluso le obligaron a quitarse una casaca representativa del club.

El exjotita fue criticado por la afición del club junto a sus compañeros y fue obligado a sacarse una casaca representativa. (Video: Red Noticias Norte Chico)

“Engreído, sinvergüenza, estafador. Ni vuelvan los tres”, le gritó una señora al exjotita. “Este es un equipo humilde, tú lo sabías. Acá no tenemos para mandarte en avión. Tienes que ser consciente, te necesitábamos. Esto te pinta de cuerpo entero”, le dijo molesta otra aficionada. Los jugadores se mantuvieron dentro del medio de transporte, escuchando los reclamos de los hinchas.

Reimond Manco y una nueva polémica

Ya en la anterior jornada, Reimond Manco había sido protagonista de un hecho insólito con el Real Independiente. El futbolista generó grandes expectativas en su hinchada para su debut contra Amazon Callao; sin embargo, no pudo ser partícipe del enfrentamiento en Huacho, debido a que no portaba su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El exjotita se vio obligado a retirarse del campo con los chimpunes en las manos, tras la negativa de la organización de poder disputar el choque, y se quedó con el sinsabor de no ayudar a su club en la cancha. Esto generó su molestia y frustración, por lo que hizo una crítica a los encargados del equipo.

Reimond Manco es jugador del Real Independiente de Santa María, con el que disputa la Copa Perú 2024. - créditos: Prensa club

“Estaba en Huacho con mi familia desde el día viernes. Yo no cargo tarjetas, brevetes y DNI por la inseguridad del país. He jugado Liga 1, Liga 2 e incluso la Copa Perú y nunca se me ha pedido DNI para jugar. Estaba bien confiado y creí que con el carné de cancha era suficiente. No me di por enterado. Nosotros tenemos un grupo con el equipo y nunca se comunicó que debíamos llevar nuestro documento. Hubo una falta de comunicación delegado, no avisó”, indicó en un podcast con Horacio Zimmermann.

Ahora, Manco ha vuelto a ser parte de una nueva polémica, tras rehusarse a viajar a Cerro de Pasco para enfrentar a su exequipo, Ecosem. Ya habiendo pasado dos fechas de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2024, ‘Rei’ sigue sin estrenarse con la camiseta del campeón departamental de Lima y su situación se ha tornado complicada tras este nuevo episodio que lo ha puesto en el foco de las críticas.