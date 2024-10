La contundente postura del presidente de la Federación de Chile sobre continuidad de Ricardo Gareca tras derrota ante Colombia

Pablo Milad se refirió a la permanencia del 'Tigre' como DT de la 'roja' tras dolorosa derrota ante Colombia. (TNT Sports)

La selección de Chile sufrió una dura derrota por 4-0 ante Colombia en Barranquilla por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Desde tierras ‘sureñas’ señalan a Ricardo Gareca como principal responsable del mal momento que atraviesa la ‘roja’ en el certamen continental.

Finalizado el encuentro, Pablo Milad, presidente de la ANFP, apareció en zona mixta del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y dio a conocer detalles sobre el futuro del estratega argentino, quien tiene contrato hasta que finalice el presente proceso clasificatorio.

“Nuestra Eliminatoria es una de las más duras del mundo y esto es un proceso. Pero cuando juegas relativamente bien (ante Brasil), se abre el apetito, pero hoy huchos errores defensivos e inestabilidad futbolística. Eso nos preocupa”, sostuvo en un inicio.

Asimismo, agregó que “nosotros siempre nos reunimos (con el cuerpo técnico) después de los partidos sobre la logística, los resultados y el análisis... Eso se hace en frío. Ya conversaremos con Ricardo. Cualquier decisión que se tome, tiene que ser así”.

Bajo esa misma línea, Milad explicó cuál ha venido siendo el rol de la Federación de Fútbol de Chile en este proceso: “Nosotros tenemos la obligación de minimizar variables y más allá de responsabilidades de si rinde o no el equipo, nosotros hemos cumplido en todo lo que se nos ha pedido”, aseguró.

“Claro que nos ilusionamos (en los primeros partidos amistosos) y después se diluyó con la Copa América, fue algo inesperado. La realidad nos pegó un porrazo y eso hizo que ahora estemos abajo”, finalizó.

Ricardo Gareca hizo mea culpa tras derrota ante Colombia

Con este resultado, el combinado que dirige Ricardo Gareca ya registra siete partidos oficiales sin poder ganar, de los cuales cuatro han sido derrotas consecutivas. El exentrenador de la ‘bicolor’ se mostró bastante afectado a raíz de la caída en el país ‘cafetero’.

“En caliente es muy difícil dar una respuesta. Nos superaron en el juego. La superioridad de Colombia sobre nosotros se vio y se evidenció. Nos costó sostener el partido y bueno, terminó en un resultado que a ustedes les duele y a nosotros, que somos los protagonistas, nos duele más”, fue su primer análisis.

Por otro lado, señaló que todavía no tiene claro si seguirá o no en el cargo: “No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar. Quiero enfriarme. Es un proceso difícil. Es un proceso complicado, pero hoy por hoy no estoy para tomar una determinación. Necesito tranquilizarme y estar con la gente de mi cuerpo técnico. Hay tiempo. Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, en estos momentos, no estoy para manifestarlo. En estos momentos, eso es lo que puedo contestar”.

El técnico de Chile evitó hablar de renuncia luego de goleada frente a Colombia. (Video: TNT Sports)

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Tras la dura derrota frente Colombia por la fecha 10 del proceso clasificatorio, Chile volverá a la acción cuando se enfrente a la selección peruana. Dicho compromiso se llevará a cabo el próximo viernes 15 de noviembre desde las 20:30 horas de Perú y el estadio aún está por definirse.