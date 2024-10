Ricardo Gareca aceptó culpa por mal momento de Chile, pero no quiso hablar de renuncia: “No voy a tomar decisiones en caliente”

El técnico de Chile evitó hablar de renuncia luego de goleada frente a Colombia. (Video: TNT Sports)

Por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, Chile cayó goleada por 4-0 ante Colombia en Barranquilla. Con este resultado, la selección que dirige Ricardo Gareca suma siete partidos oficiales sin ganar, de los cuales cuatro son derrotas consecutivas. El exentrenador de Perú se mostró muy afectado por la caída en el país ‘cafetero’.

“En caliente es muy difícil dar una respuesta. Nos superaron en el juego. La superioridad de Colombia sobre nosotros se vio y se evidenció. Nos costó sostener el partido y bueno, terminó en un resultado que a ustedes les duele y a nosotros, que somos los protagonistas, nos duele más”, fue su primer análisis sobre el partido en Barranquilla.

Por otro lado, dejó claro que todavía no tiene claro si seguirá o no en el cargo: “No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar. Quiero enfriarme. Es un proceso difícil. Es un proceso complicado, pero hoy por hoy no estoy para tomar una determinación. Necesito tranquilizarme y estar con la gente de mi cuerpo técnico. Hay tiempo. Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, en estos momentos, no estoy para manifestarlo. En estos momentos, eso es lo que puedo contestar”.

“La responsabilidad mayor es mía. Somos un grupo, pero la responsabilidad es mía. Por eso, más allá de que fue una actuación que no nos gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad. No tengo nada que decirle a los jugadores. Yo soy el máximo responsable de esas cosas que se han dado. No me anticipo a algo, pero tengo que reflexionar”, dejó claro tras una pregunta sobre el nivel de los jugadores hasta el momento durante su proceso con Chile.

Tras la pregunta de un periodista sobre su índice de aceptación en el país, esto fue lo que respondió: “Lamento que usted haya pertenecido al 80% de gente que quería que venga a Chile. Hay un porcentaje que me guardo para ver si puedo revertir esta situación. Lo que ustedes (la prensa) digan, dentro del respeto, lo acepto. Mientras que sea todo futbolístico, el cuerpo técnico es el responsable. No se olviden que en el último partido con Brasil nos fuimos aplaudidos y eso nos llevó a pensar a que podíamos reaccionar en este partido. Bueno, hoy se vio algo totalmente diferente. A partir de ahí, necesito tiempo para analizar bien todo”.

Ricardo Gareca también tuvo palabras sobre lo que viene siendo el proceso en general como entrenador de la selección de Chile: “Los muchachos están entregando todo. Hay un poco de todo. Este proceso fue bastante traumático por muchas cosas que nos tocó vivir. Soy el máximo responsable respecto a eso. Los muchachos, dentro del campo de juego, intentan dar todo lo que pueden. No es un buen momento futbolístico, pero también deben haber otras cosas. Es un proceso que arrancó bien y que ilusionó a todos. Hoy hay muchachos que se vienen sosteniendo desde que yo inicié”.

También, le pidieron un mensaje para los hinchas chilenos: “Sé que la gente está mal. Es difícil porque están mal anímicamente. En estos momentos no les puedo decir nada. Hay momentos donde uno, futbolísticamente, muestra cosas importantes y uno se llena de seguridad. En este partido, hubo cosas que no salieron de parte nuestra. Vi una superioridad importante de Colombia que no la esperaba. En este momento a la gente yo la dejaría tranquila. En este momento prefiero enfrentar la conferencia de prensa”.

Otro tema que tocó Ricardo Gareca fue el de las posibilidades de ir a la Copa del Mundo: “Matemáticamente, Chile todavía tiene chances. Futbolísticamente, está lejos de esa posibilidad si no mejoramos. Si mejoramos, todavía hay posibilidades. Eso me lleva a la reflexión”.

El técnico de Chile Ricardo Gareca gesticula durante el partido contra Colombia en por las eliminatorias del Mundial, el martes 15 de octubre de 2024, en Barranquilla, Colombia.

Finalmente, el ‘Tigre’ se mostró tajante con respecto a las críticas: “En este proceso hay pocas tolerancia y demasiadas críticas. Me gusta reflexionar y pensar en qué es lo mejor para nosotros y Chile en el futuro”.

Próximos partidos oficiales de Chile en el 2024

El 13 de noviembre del 2024, la selección chilena enfrentará a Perú en Lima por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Por otro lado, cerrará el 2024 enfrentando a Venezuela en Santiago el 16 de noviembre.

Ricardo Gareca superó su peor registro selección peruana tras goleada de Chile ante Colombia (Getty)