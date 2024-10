“El partido con Perú será como el que tuvimos con Chile”, el sincero análisis de periodista brasileño sobre el duelo con Brasil por Eliminatorias 2026

Periodista brasileño analizó el partido entre Perú y Brasil por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La motivación rodea a la selección peruana después del triunfazo que sacó frente Uruguay en el estadio Nacional de Lima. Esos tres puntos fueron de oro porque le sirvió para salir del fondo de la tabla. El equipo de Jorge Fossati rompió el maleficio y celebró su primer triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Y ahora deberá repetir la hazaña ante Brasil este martes 15 de octubre de visita, un gran reto que tendrá que superar para alejarse del sótano de las Clasificatorias y seguir soñando con el Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El periodista brasileño Bruno Rodrigues, editor de CNN Brasil, realizó un exhaustivo análisis del duelo entre la ‘canarinha’ y la ‘bicolor’ por la fecha 10. Examinó el presente de ambas selecciones, las duras ausencias de Vinicius Júnior, Eder Militão, Lucas Paquetá, adelantó el trámite del encuentro y lamentó la falta de estrellas en el equipo de Jorge Fossati.

Con agónico gol sobre el final, la selección peruana se quedó con el triunfo en el Nacional. (Video: Movistar Deportes)

- ¿Cuál es tu análisis del triunfo de Brasil sobre Chile?

Fue un mejor partido que el último que hizo Brasil en las Eliminatorias. Brasil jugó mejor contra Chile que contra Paraguay cuando perdió en Asunción. Esto nos habla de una mejora significativa o del nivel que se espera de una selección brasileña. Empezó perdiendo contra Chile en un momento desatención, fue un error de Danilo que es referente del grupo, eso llama la atención. Que Brasil entre a un partido de esa manera y que tenga revertir un resultado adverso preocupa mucho para lo que viene. Brasil tuvo la tenencia de la pelota, supo circular la pelota, tuvo pocas chances efectivas. Mejoró con relación al último partido, pero todavía es poco pensando en partidos más importantes. Se sabía que Chile era rival de los más débiles de estas Eliminatorias, lo que preocupa es imaginar el nivel que tendrá Brasil con los equipos que están arriba como Argentina, Uruguay o Colombia.

- Brasil tiene grandes ausencias como Vinicius Júnior, Eder Militão y ahora Lucas Paquetá...

Son ausencias importantes para Brasil, esta convocatoria sufrió un poco porque ya perdió seis jugadores, cinco fue por lesión y ahora Luis Paquetá por un tema de tarjetas. Se ve con optimismo el partido con Perú por jugar con su gente y también porque Perú no viene bien en las Eliminatorias a pesar del triunfo que sacó con Uruguay. Brasil necesita cerrar bien estas dos fechas para tener un poco de tranquilidad para lo que viene en la fecha FIFA de noviembre.

- ¿Cómo crees que llegará Perú luego del triunfo con Uruguay?

Creo que el partido con Perú será similar que con Chile, los chilenos tampoco pensaron en arrancar el partido con una ventaja. Veo a un Perú más atrás, esperando a Brasil e intentando aprovechar la dificultad que tiene Brasil de crear situaciones de peligro, chances de gol. Veo un escenario muy similar, Brasil teniendo la pelota intentando crear espacios y Perú tratando de cerrar todos esos espacios para aprovechar las pocas oportunidades que en teoría va a tener en este partido.

Chile's forward Eduardo Vargas (2nd R) fights for the ball with Brazil's forward Igor Jesus (2nd L) and midfielder Lucas Paqueta during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Brazil, at the National stadium in Santiago, on October 10, 2024. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

- Perú también tiene ausencias importantes como Gianluca Lapadula y Renato Tapia...

Son jugadores experimentados, jugadores que están acostumbrados a este tipo de compromisos y que incluso ya han enfrentado a grandes selecciones en Eliminatorias o en Copa América. Perder a tus referentes en un momento complicado pone más presión a los jugadores que van a entrar.

- ¿Crees que Brasil goleará a la ‘blanquirroja’ en Brasilia?

No creo que Brasil le pueda pasar por encima de Perú, como viene jugando Brasil, no lo creo. Brasil ya no es el mismo, se complica en todos los partidos. El trabajo que está desarrollando Dorival no se puede analizar con profundidad porque sufrió grandes ausencias por lesiones, no tiene un grupo completo. No será un partido fácil, no será como hacer dos goles en 15 minutos y después tener un partido más tranquilo. Brasil tiene muchas dificultades para confirmar su superioridad sobre rivales. Hay mucha presión en el equipo, la gente no está animada con la selección. No creo que sea un partido tan fácil para Brasil.

- Sin Paolo Guerrero y Christian Cueva, ¿crees que este Perú ya no tiene referentes de peso?

Nosotros tuvimos un enfrentamiento importante en la Copa América del 2019 en la final, conocíamos a muchos jugadores con gran trayectoria como Paolo Guerrero, Miguel Trauco, Christian Cueva; en particular me llama mucho la atención la trayectoria de Cueva porque sabemos que es un gran jugador, pero sus temas personales no le permiten desarrollar todo ese talento. Era un jugador que todos los hinchas brasileños destacaban, pero ahora no hay muchos nombres para destacar. Tenemos referencia de Gianluca Lapadula que es un jugador desequilibrante y Luis Advíncula que jugó la final de la Copa Libertadores, se sabe que es un jugador que ataca, anota goles importantes. Este Perú no tiene muchos jugadores como para tomar referencia.

Paolo Guerrero, Christian Cueva y André Carrillo durante un entrenamiento con la selección peruana - Créditos: FPF

- ¿La continuidad de Dorival Júnior también está en juego?

No creo que sea una situación como la de Ricardo Gareca o Jorge Fossati. Brasil tiene una situación un poco menos complicada, Dorival Júnior podría seguir hasta fin de año y ahí ver qué posición termina Brasil para ver resultados y sacar conclusiones. La obligación de técnico ahora es sumar seis puntos para calmar un poco la situación, los cuestionamientos contra el DT quedarían un poco de lado.

- Por otro lado, ¿qué información manejas de la sensible lesión de Kevin Serna?

La información que manejamos es que hay posibilidad que no juegue más este año. Es una lesión muscular que no requiere intervención quirúrgica, pero necesita tiempo para recuperarse. Quedan ocho o nueve fechas para el final del campeonato brasileño, es un poco complicado que llegue. Se hace difícil para Fluminense.

- ¿Qué concepto tienes del rendimiento de Kevin Serna e Ignácio Da Silva?

Fluminense todavía pelea la baja, tiene el riesgo de descender, tiene que sumar todos los puntos para salvarse. Ya no está en la Copa Libertadores y ahora tendrá más posibilidades de concentrarse en el campeonato brasileño. Kevin Serna se adaptó muy bien, se volvió un jugador con mucha utilidad. Se ve que es un jugador que llegó para sumar, demostró sus habilidades muy rápidamente, sorprendió a muchos. Se pensó que Ignácio Da Silva se iba adaptar más rápido, pero Serna lo hizo y está destacando en el equipo, su ausencia es un gran golpe para Fluminense.

Periodista brasileño analizó las incorporaciones de Kevin Serna y Ignácio da Silva a Fluminense.