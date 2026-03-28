El enojo de Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: “No estuvimos bien”

En el marco de su debut en Suzuka para el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, Franco Colapinto logró avanzará a la Q2 de la clasificación y largará 15° para la carrera del domingo después de marcar un tiempo de 1:30.627. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, maximizó el rendimiento de su monoplaza y partirá en la séptima ubicación. Una vez finalizada la actividad en pista, el joven de 22 años brindó sus sensaciones de la qualy en la rueda de prensa.

“Está apretado. Creo que ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, comentó el pilarense en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, Colapinto profundizó en que el ritmo de carrera es uno de los puntos fuertes del monoplaza A526: “Se probó muy poco. Al final, estos fines de semana que va todo pasando muy de golpe cuesta meter los high fuel (tandas con mucho combustible) que queremos. Ayer tuve varios problemas en la FP1, que me costó. En general, creo que el ritmo en carrera es mejor que en qualy. Intentaremos tener una buena carrera, una buena largada e ir para adelante”.

Cuando fue consultado sobre si espera repetir el buen desempeño que demostró en las carreras anteriores, afirmó: “Ojalá, esperemos”.

*La eliminación de Colapinto en la Q2

A diferencia de otros fines de semana, los pilotos de Alpine realizaron únicamente dos intentos en la Q1, cuando por lo general se realizan tres. Los dos corredores tardaron cinco minutos en salir a la pista: la primera vuelta de Colapinto fue de 1:31.458, mientras que Gasly registró un giro de 1:30.765. Luego de ingresar a boxes para montar neumáticos blandos nuevos, la dupla de la escudería con sede en Enstone retornó a la pista para cronometrar una última vuelta rápida: el francés se ubicó 10° (1:30.584) y el pilarense clasificó a la Q2 en el 16° lugar (1:30.931).

Pierre Gasly completó un giro en el que frenó el cronómetro en 1:30.122, mientras que Colapinto cerró su primera vuelta en 1:30.877 (bloqueó levemente en la curva 11). El francés se lució con un destacado giro de 1:29.874 para meterse en la Q3, mientras que el argentino quedó eliminado al marcar una vuelta de 1:30.627 que lo ubicó 15°. En la última tanda, el corredor galo se quedó con la séptima plaza gracias a un registro de 1:29.691.

Franco quedó a más de medio segundo de su compañero en la mayoría de las sesiones en Suzuka, incluso se ubicó a 0.753 del registro de Gasly en Q2 y también se posicionó a 0.518 del tiempo de corte que marcó Arvid Lindblad en el 10° lugar con 1:30.109.

A lo largo del fin de semana de actividad en Suzuka, Colapinto tuvo problemas para registrar tiempos que lo ubiquen en los puestos de mitad de tabla. “Fue una jornada de entrenamientos complicada”, comentó en el cierre del viernes, donde terminó 16° (1:33.361) en la FP1 y 17° (1:32.428) en la FP2. En los últimos ensayos mejoró sus tiempos, aunque no pudo escapar del 17° lugar: su vuelta más rápida fue de 1:31.759 y quedó a una distancia de 0.677 segundos de su compañero Gasly.

Tras la sesión de clasificación, el argentino deberá afrontar por primera vez en su trayectoria el Gran Premio de Japón. La carrera en Suzuka comenzará a las 02:00 (hora argentina) y tendrá un total de 53 vueltas. Luego de esto, habrá un extenso parón sin actividad por la cancelación de las fechas en Baréin y Arabia Saudita.

Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 (Foto: @F1)