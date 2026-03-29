Perú

ATU amplía horario de la Línea 1 del Metro en Lima: trabajadores que salen de noche viajarán hasta una hora más tarde

El anuncio generó expectativa entre usuarios que realizan desplazamientos nocturnos y buscan un servicio que les permita regresar con mayor seguridad y menor dependencia de vehículos informales

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ATU amplía horario de la Línea 1 del Metro en Lima

La Línea 1 del Metro de Lima se prepara para una ampliación de horario que busca mejorar la movilidad nocturna y responder a las necesidades de los usuarios que requieren opciones seguras para regresar a casa al finalizar la jornada laboral. Actualmente, este sistema ferroviario moviliza a cientos de miles de personas por día, constituyéndose en un eje fundamental del transporte masivo en la ciudad.

El anuncio ha despertado interés, especialmente entre trabajadores de turnos extendidos que dependen del metro para acortar sus trayectos y evitar el uso de transporte informal durante la noche. El ajuste forma parte de una estrategia de modernización que apunta a optimizar la operación, incrementar la capacidad del servicio y mejorar la experiencia diaria de los usuarios.

Además de ofrecer una hora adicional de funcionamiento, la medida acompaña los planes de expansión de la red, que incluyen la incorporación de tecnología avanzada, 31 nuevos trenes y una integración reforzada con otros sistemas de transporte. Para muchos limeños, el cambio marca una mejora en las condiciones de traslado y servicio.

¿Cuál será el nuevo cierre del servicio y cuándo empezará a regir?

La propuesta estipula que la Línea 1 extienda su horario hasta las 11:00 p. m., una hora extra que permitirá atender tramos nocturnos críticos para trabajadores de comercios, servicios, hospitales y otros sectores con actividades hasta tarde.

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Todavía no hay fecha confirmada para la entrada en vigencia de la nueva programación. Usuarios han consultado en redes sociales cuándo comenzará a aplicarse el cambio. La Línea 1 respondió: “Actualmente el servicio concluye a las 10:00 p. m. Aún no contamos con fechas definidas, pero compartiremos cualquier actualización por nuestras redes oficiales”.

Este cambio se enmarca en el proyecto de ampliación de capacidad del sistema, que fue recientemente declarado viable por ProInversión. El plan prevé una inversión superior a USD 2.700 millones e incluye la incorporación de 31 nuevos trenes, mejoras tecnológicas, instalación de puertas de seguridad en andenes y un sistema avanzado de control ferroviario destinado a reducir los intervalos entre trenes.

¿Cuáles serán los distritos beneficiados?

El nuevo horario alcanzará directamente a los 11 distritos conectados por el trayecto de la Línea 1, que atraviesa Lima de sur a norte y es uno de los corredores de transporte más transitados del país.

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Los distritos beneficiados son:

  • Villa El Salvador
  • Villa María del Triunfo
  • San Juan de Miraflores
  • Santiago de Surco
  • San Borja
  • La Victoria
  • San Luis
  • El Agustino
  • Santa Anita
  • Ate
  • San Juan de Lurigancho

En estas zonas, miles de ciudadanos dependen del Metro para sus desplazamientos diarios. La ampliación del horario nocturno reducirá la necesidad de recurrir al transporte informal o caminar grandes distancias tras el cierre habitual y facilitará una mejor distribución de los pasajeros en la última franja horaria.

¿Qué beneficios traerá el nuevo horario para los pasajeros?

La extensión de horario impactará de manera directa en la vida de los usuarios, en particular aquellos con turnos extendidos, estudiantes nocturnos o personas que se trasladan después de las 10:00 p. m.. Con una hora adicional de servicio, el viaje se anuncia más seguro, económico y predecible.

Linea 1 - Metro de Lima
Linea 1 - Metro de Lima

También se prevé una disminución de la aglomeración en la última etapa de operación, dando a los pasajeros mayor comodidad y margen para planificar sus trayectos sin la presión del cierre. Para numerosos usuarios, esto significa una flexibilidad adicional frente a alternativas menos confiables.

A mediano y largo plazo, el proyecto de modernización elevará la capacidad diaria del sistema hasta un millón de pasajeros, favorecerá la conexión futura con otras líneas y sistemas como el Metropolitano e impulsará la introducción de nuevas tecnologías para la seguridad y eficiencia del servicio ferroviario.

La expectativa entre los usuarios continúa en aumento, y aunque la fecha oficial aún no ha sido fijada, la ATU y Línea 1 han reiterado que cualquier actualización será comunicada por sus canales oficiales.

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