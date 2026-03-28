Miguel Rondelli se desmarca de Cusco FC: oficializado como nuevo entrenador de Melgar en la Liga 1 2026

Miguel Rondelli desembarca en Arequipa para extender su carrera en Perú. - Crédito: FBC Melgar

Miguel Rondelli se ha mudado, definitivamente, a la cálida ciudad de Arequipa para asumir los mandos del histórico FBC Melgar. Durante la reciente semana, el entrenador argentino despertó el fuerte interés de la directiva de la institución ‘rojinegra’ para ocupar la línea técnica en reemplazo del cesado Juan Reynoso.

No era una asignatura sencilla en Melgar traer a Rondelli, quien por más que se encontraba muy interesado en el proyecto y el peso del club arequipeño, tenía un contrato vigente con su Cusco FC, al que elevó a un nivel competitivo espléndido en los últimos meses. Aun así, el estratega entendió que la oportunidad presentada no podía dejarla pasar.

De tal modo que se puso manos a la obra para encontrar una salida comprensible y saludable con los altos mandos ‘dorados’. La solución fue práctica y supuso, eso sí, un alivio para el adiestrador argentino. En concreto, tuvo que pagar una penalidad por la ruptura unilateral de su vínculo, que hace no mucho se había extendido por un par de años.

Tras unas conversaciones finales, Miguel Rondelli quedó desligado de Cusco FC y con su carta de libertad en mano para así perfilar los detalles finales de su nuevo contrato en Arequipa. Antes de enrumbar hacia la ‘Ciudad Blanca’, sostuvo una emotiva charla con el plantel explicando los motivos de su salida y compartió sus mejores deseos hacia un espléndido grupo de trabajo con el que formó una familia.

Melgar, en crisis

La situación actual de FBC Melgar genera inquietud entre los seguidores del club. El equipo, que en el inicio del Apertura 2026 se mantenía como uno de los líderes invictos, atraviesa un periodo de resultados negativos que han provocado una serie de decepciones en la afición.

Ante la continuidad de los malos resultados y la falta de reacción en la cancha, la dirigencia del conjunto ‘rojinegro’ decidió cesar de sus funciones a Juan Reynoso. El entrenador, ampliamente reconocido y querido en Arequipa, no logró encontrar el rumbo adecuado en su reciente etapa al frente del equipo en el estadio UNSA.

En respuesta a la crisis deportiva, el club realizó un importante movimiento al contratar a Miguel Rondelli. El técnico argentino, con una trayectoria consolidada en la Liga 1, asume el reto de revertir el presente adverso y devolver la competitividad al plantel.

Actualmente, FBC Melgar ocupa una posición intermedia en la tabla del campeonato peruano, sumando 11 puntos de 24 posibles. Esta situación empieza a distanciar al equipo de los conjuntos que pelean en la parte alta de la clasificación.