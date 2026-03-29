Grifos reducen el precio del GNV en Lima: taxistas y conductores ahorrarán en combustible pero pasajes no bajan

Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Tras el restablecimiento del servicio, el precio del gas natural vehicular (GNV) registró una baja en las estaciones de servicio de Lima, lo que representa un alivio económico para taxistas y conductores.

Según reportes oficiales, la medida permite que los usuarios de vehículos convertidos a GNV ahorren hasta 300 soles al mes en combustible en comparación con el gasto que supone el uso de gasohol o GLP.

La decisión del Gobierno, liderado por José María Balcázar, se formalizó a través del Decreto de Urgencia N.º 002-2026, que suspendió temporalmente el cobro de comisiones y factores de recaudo en el marco del Programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Con este decreto, más de 175 mil vehículos en Lima y Callao acceden a un subsidio de 120 soles mensuales, destinado a cubrir la cuota de conversión de los autos que operan con GNV.

El Ejecutivo reforzó la fiscalización en los grifos para asegurar que la reducción del precio del GNV llegue efectivamente a los usuarios. Las autoridades también aprobaron el aumento del vale FISE para la compra de GLP, complementando el paquete de medidas implementadas ante la crisis energética que impactó a la capital y sus alrededores.

Latina Noticias

Pasajes sin rebaja

A pesar de la reducción en el costo del GNV, el precio de los pasajes en Lima no ha experimentado una disminución. Durante la crisis energética, las empresas de transporte incrementaron las tarifas hasta en un 50 %, alegando el alza en los combustibles. Sin embargo, con la reciente regularización y baja del precio del GNV, muchos pasajeros reclaman que los pasajes no han vuelto a sus valores anteriores.

Usuarios de transporte público manifestaron su inconformidad por el aumento sostenido en las tarifas. Varios reportes señalan que el costo del pasaje escolar también se elevó, afectando la economía de las familias.

La normativa vigente establece el derecho al medio pasaje para escolares, pero no siempre se respeta esta disposición, según relataron padres de familia.

Representantes del sector transporte argumentan que la subida de precios se aplicó en respuesta al encarecimiento de los combustibles. Sin embargo, reconocen que algunas empresas han mantenido tarifas elevadas pese a la disminución del GNV.

La competencia entre rutas y empresas se ha intensificado, con usuarios buscando alternativas más convenientes y conductores evaluando ajustes en sus estrategias comerciales.

El Gobierno y los gremios del transporte mantienen el monitoreo sobre la evolución de los precios y reiteran la importancia de que los beneficios de la reducción del GNV se reflejen en el bolsillo de los ciudadanos. Mientras tanto, la demanda de una rebaja en los pasajes persiste, y los pasajeros continúan a la expectativa de una respuesta que alivie el costo diario del transporte en Lima.

Las autoridades han reiterado que las medidas adoptadas permanecerán vigentes durante el periodo de contingencia, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético y mitigar el impacto en la economía de los trabajadores del sector transporte y los usuarios finales.