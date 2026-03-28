La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

Tres buques metaneros de armadores españoles pero con bandera noruega

La flota mercante española está en “su mínimo histórico”. Así lo asegura la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) en su último informe. Si en 1985 había 601 buques con bandera española transportando mercancías y pasajeros, la cifra había bajado a 91 en 2025, un descenso del 85% y dos barcos menos respecto a 2024. En un contexto internacional (cuatro años de guerra en Ucrania y cuatro semanas de conflicto en Oriente Próximo) que deja claro, más que nunca, que el tráfico marítimo es vital para mantener la economía internacional, la flota nacional es cada vez más menguante.

Irán ha convertido el estrecho de Ormuz en una herramienta de presión en el conflicto con Estados Unidos e Israel. El régimen de los Ayatolás ha trasladado a la Organización Marítima Internacional que los “buques no hostiles” pueden beneficiarse de un paso seguro si no participan en acciones contra Teherán y cumplen las normas establecidas. En este escenario, la embajada iraní en Madrid asegura que no ve a España como enemigo. Y si es amigo, es un amigo “pequeño”. Hay que tener en cuenta que la flota mundial es de 67.145 buques, según la consultora IHS Markit. Es decir, que la española supone el 0,13% del total.

España depende del tráfico marítimo. El 13,4% de las importaciones entraron en España en contenedor. Y si nos centramos en las exportaciones, la carga containerizada supone un 32,8% del total. Pero a pesar de esta dependencia, la flota nacional no hace más que reducirse. Con bandera española solo hay 13 buques gaseros, 10 que transportan vehículos (los Ro-Ro), seis petroleros, diez de carga general y otros 52 que se dedican al transporte de pasajeros. “Durante 2024 se incorporaron 17 buques y se dieron de baja 24″, explican desde ANAVE. A estos 91 buques con bandera española hay que sumar otros 114 que tienen otras banderas pero que están controlados por navieros españoles, entre los que destacan 15 portacontenedores, 13 buques químicos, diez petroleros, diez gaseros y seis graneleros.

Un petrolero de la flota española

De los 91 buques con pabellón español, el 44,4% estaban registrados en Canarias. En 1992 se creó el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (conocido en siglas como REBECA), que permitió abrir grandes expectativas para los navieros españoles y con el que se creyó que se había dado el paso necesario para frenar el éxodo de buques españoles hacia otras banderas de conveniencia y así conseguir tener una flota nacional competitiva. Pero la realidad fue otra. En 1995 solo quedaban 228 buques, 373 menos que diez años antes. Y eso que el Gobierno siguió mejorando las ventajas fiscales y sociales para conseguir atraer a más interesados al citado registro canario. Desde 2007 la práctica totalidad de los buques españoles están en REBECA, que no ha conseguido su objetivo.

114 buques de otros pabellones

Porque los armadores españoles han dertivado 114 buques a otros pabellones, principalmente de Madeira, Chipre, Malta, Panamá y Noruega. España no consigue ni siquiera retener a navieros extranjeros. En 2024 se dio de baja del registro canario el último buque perteneciente a armadores extranjeros que quedaba en el pabellón español (un petrolero). ¿Por qué este declive de la flota nacional? Los datos son tozudos. En los últimos cinco años, mientras que la flota controlada por armadores nacionales registrada en terceros pabellones aumentó un 11% en términos de tonelaja, el Registro Especial de Canarias perdió un 12% de su tonelaje.

Un buque de transporte de pasaje de la flota española

Podría pensarse que se trata de una pérdida generalizada de competitividad de los pabellones europeos frente a Asia. Sin embargo, entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025 la flota abanderada en Portugal creció un 18,6% en términos de tonelaje; la de Chipre un 11,4%; Malta y Francia un 11,2%; Alemania un 9,3% y Suecia crece un 9,3% y supera ya a la flota de pabellón español en tonelaje. ANAVE critica que aunque en abril de 2024 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley (PNL) para mejorar la competitividad del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras (REC), “no se ha producido ningún avance”.

Esta iniciativa política persigue que el REC pueda recuperar su competitividad y ser equiparable a otros registros comunitarios. “Se estima que, a corto plazo, podrían retornar el 40% de los buques inscritos en otros registros europeos, es decir, podrían volver al pabellón español unos 35 buques, con más de 1 millón de tonelaje unos 1.200 empleos directos”, explican desde ANAVE. Pero nada se ha avanzado desde entonces. A eso se suma la escasez de oficiales europeos y las dificultadas para contratar extracomunitarios, señalan desde ANAVE. Solo el 26% de los capitanes y oficiales que prestan servicio a bordo de las flotas de la Unión Europea son ciudadanos de la UE, según datos de la Agencia Marítima Internacional.

La agencia estatal iraní Tasnim difundió imágenes en las que se coloca un cartel con la foto del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un misil que estaría destinado a atacar Israel.

El número total de capitanes y oficiales con certificados de competencia (CoC) válidos para trabajar en flotas de la UE asciende a 172.308. De ellos, solo el 4,01% tiene certificados de competencia que les habilitaban para prestar servicio tanto en el departamento de cubierta como en el de máquinas. Además, solo un número muy reducido de ellos (el 0,05 %) poseía certificados de competencia expedidos por más de un Estado miembro de la UE. De esos 172.308, unos 10.966 son españoles. Como mal menor, ANAVE celebra que en 2025 por fin se aprobó la subvención a las empresas navieras por el embarque de alumnos en prácticas. “Pese a las dificultades administrativas que han acompañado su puesta en marcha, constituye un paso positivo para reconocer el esfuerzo que vienen realizando los armadores españoles en materia de formación y relevo generacional”, señala la patronal.