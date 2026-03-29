Perú

Sunat incauta celulares de alta gama importados ilegalmente por más de S/700 mil: investigan modalidad de “paquetería fantasma”

Un operativo aduanero permitió detectar el ingreso irregular de 400 teléfonos desde Estados Unidos, empleando identidades suplantadas para evadir impuestos. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público

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Incautan celulares valorizados en más de S/700 mil importados ilegalmente desde EE.UU.
Incautan celulares valorizados en más de S/700 mil importados ilegalmente desde EE.UU.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ejecutó un operativo que resultó en la incautación de 400 celulares valorizados en más de S/700 mil, importados ilegalmente desde Estados Unidos.

La intervención se realizó tras identificar un patrón irregular en el ingreso de equipos electrónicos mediante envíos courier, un mecanismo que, según autoridades, ha sido aprovechado recientemente por redes para evadir los controles tradicionales de aduanas.

El procedimiento permitió descubrir que los teléfonos de alta gama llegaban al país bajo el nombre de personas que nunca realizaron esas compras, una práctica que las autoridades han denominado “paquetería fantasma”.

El gerente de Riesgos y Procesos de la Sunat, Walter Oré, explicó que este tipo de maniobra implica la suplantación de identidad de ciudadanos para fragmentar los envíos y sortear el pago de tributos. El objetivo principal es eludir los aranceles e impuestos exigidos para la importación de productos electrónicos.

Las inspecciones aduaneras, apoyadas por tecnología de escaneo no intrusivo, detectaron que la documentación presentada contenía datos inexactos sobre el modelo, versión y valor de los equipos. Este método de declaración incompleta o falsa es un recurso recurrente en el contrabando internacional y favorece la entrada de mercancía de alto valor al mercado informal.

Incautan celulares valorizados en más de S/700 mil importados ilegalmente desde EE.UU.
Incautan celulares valorizados en más de S/700 mil importados ilegalmente desde EE.UU.

Redes criminales y evasión tributaria bajo la lupa de la fiscalía

Las investigaciones apuntan a que redes criminales estarían detrás de la operación, aprovechando el creciente volumen de compras por internet y la logística internacional de paquetería.

Según la Sunat, los responsables del contrabando utilizaban la “paquetería fantasma” para camuflar el verdadero origen y destino de los equipos, multiplicando los envíos a nombre de diferentes personas con el fin de evitar alertas en el sistema aduanero.

Además, se detectó que estas redes presentan valores de importación muy por debajo del valor real de los productos, una táctica que reduce de manera significativa la carga tributaria aplicada a cada ingreso. La declaración inexacta de características técnicas y precios es parte de un esquema que dificulta la trazabilidad de las operaciones y complica la labor de control de las autoridades.

El operativo fue comunicado al Ministerio Público, encargado de iniciar las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer posibles delitos aduaneros. La incautación de los 400 celulares de alta gama representa un golpe a las estructuras que buscan aprovechar resquicios legales y tecnológicos para introducir productos sin cumplir con la normativa vigente.

La Sunat reiteró que continuará con los operativos de control en puertos, aeropuertos y puntos de ingreso al país, utilizando herramientas de inteligencia y tecnología para detectar nuevas modalidades de contrabando.

¿Cuáles son las funciones de Sunat?

  • Recaudar impuestos nacionales, tributos aduaneros y contribuciones al Estado peruano.
  • Administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras de personas y empresas.
  • Fiscalizar, investigar y sancionar infracciones relacionadas con la evasión y elusión fiscal.
  • Controlar el ingreso y salida de mercancías en puertos, aeropuertos y fronteras del país.
  • Implementar y gestionar sistemas de información para el control fiscal y aduanero.
  • Facilitar el comercio exterior mediante procedimientos eficientes y seguros.
  • Realizar campañas educativas para promover la cultura tributaria en la población.
  • Colaborar con otras entidades nacionales e internacionales en la lucha contra delitos tributarios y aduaneros.

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