Paolo Guerrero confesó que Corinthians evitó su fichaje por Tottenham: “Me dijeron que iba a ser el más pagado de Sudamérica”

Paolo Guerrero contó que pudo llegar al Tottenham de la Premier League.

En una reciente entrevista con DyT, programa que conducen Diego Rebagliati y Talía Azcárate, Paolo Guerrero rompió su silencio sobre situaciones del pasado, presente y futuro. No suele ser común que el ‘Depredador’ decida declarar para los medios de forma exclusiva, por lo que usualmente deja firmados que dan que hablar. En esta ocasión, el goleador histórico de la selección peruana confirmó que estuvo cerca de llegar a uno de los equipos pertenecientes al Big 6 de la Premier League, algo que hubiese sido histórico a sabiendas del breve paso de Claudio Pizarro por el Chelsea.

Guerrero contó que el club era nada más y nada menos que el Tottenham. Sin dudas, hubiese sido muy interesante verlo rendir en la que actualmente es la liga más competitiva del planeta. De hecho, Paolo contó que no era la primera vez que tuvo la opción de retornar a Europa.

Tottenham: el regreso a Europa que nunca fue

Para muchos, la llegada de Paolo Guerrero al Corinthians de Brasil en aquel 2012 significaba un retroceso en su carrera. Sin embargo, su primer logro fue el de ser campeón en el Mundial de Clubes ante el Chelsea con gol suyo. Eso generó que lleguen opciones para regresar a Europa. Recordemos que su fichaje por el club brasileño fue después de su paso por la Bundesliga, donde se puso la camiseta del Bayern Munich y el Hamburgo.

“Cuando llego al Corinthians, me dije a mí mismo: ‘gano el Mundial de Clubes y me vuelvo a ir’. ¿Si tuve oportunidades de volver a Europa? Muchas, pero Corinthians no me quiso vender o no me quiso negociar. La última propuesta llegó del Tottenham, que era un préstamo-compra. Voy con la propuesta a conversar con Edu Gaspar, quien hoy es director deportivo del Arsenal, y le dije ‘tengo esto, por favor’. Su respuesta fue: ‘¿Tú quieres que me mate la torcida, Paolo? Quédate tranquilo que aquí serás el futbolista más pagado de Sudamérica’”, contó el capitán de la selección.

Después, confesó que no cumplieron con la promesa: “No cumplió. No renové con Corinthians porque la propuesta que me hicieron no estaba dentro de lo que creo que yo merecía. Yo creía que por ser peruano no me estaban valorando. Así fue que llegan otras propuestas (Flamengo) y me voy”.

¿Quiénes jugaban en el Tottenham al que pudo llegar Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero hubiese llegado a un equipo plagado de futbolistas que, tiempo después, serían estrellas mundiales. Algunos jugadores que marcaron época en la Premier League que estaban en aquel plantel son Hugo Lloris, Kyle Walker, Jan Vertonghen, William Gallas, Danny Rose, Kyle Walker, Mouse Dembelé, Rafael van der Vaart, Gylfi Sigurdsson, Gareth Bale, Clint Dempsey, Aaron Lennon, Emmanuel Adebayor y Harry Kane. Un plantel muy competitivo que pudo acompañar al capitán de la selección peruana.

Brasil, su lugar en el mundo

Sin dudas, Paolo Guerrero encontró su mejor rendimiento en el fútbol brasileño. La leyenda peruana supo hacer historia, sobre todo, en Corinthians y Flamengo. Además, tuvo un paso por el Internacional de Porto Alegre y el Avaí. El mayor logro del delantero nacional fue el título del Mundial de Clubes ante el Chelsea, final en la que anotó de cabeza. Fue 1-0 para los de Sao Paulo, convirtiéndose así en el último equipo campeón de la Copa Libertadores que lograría ganar dicho certamen. Desde entonces, solo clubes europeos lograron llevarse el título.

El 'Depredador' fue el héroe del último equipo sudamericano en ganarle a los europeos.

Durante su etapa en el fútbol de Brasil, el ‘Depredador’ logró hacer 129 goles en 307 partidos. Números de crack y de alguien que, como dijo él mismo, merecía ser el delantero mejor pagado de Sudamérica.