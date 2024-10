Ricardo Gareca sorprendió con explicación por ausencia de Ben Brereton en Chile: “En 40 minutos tiene que rendir, queremos ver otra opción”

El 'Tigre' reveló el motivo por el cual el atacante de Southampton no fue incluido para los duelos ante Brasil y Colombia por Eliminatorias 2026. (Video: LaRoja)

La selección chilena encara una nueva e ilusionante oportunidad en su complicado camino rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Pese a transitar un duro presente con magros resultados, la ‘roja’ aún mantiene esperanzas de revertir el rumbo en las Eliminatorias Sudamericanas.

El conjunto dirigido por Ricardo Gareca se ubica penúltimo en la tabla de posiciones, a cuatro puntos de la zona de repechaje. Una brecha que, si bien no es insalvable, obliga a sumar de a tres en los próximos compromisos para no quedar virtualmente descartados.

Y la ruta no será sencilla, ya que en la doble fecha FIFA de octubre, Chile deberá medirse ante dos potencias continentales. Primero, recibirá en el Estadio Nacional de Santiago al poderoso Brasil. Días después, visitará el siempre complicado escenario del Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para enfrentar a Colombia.

Ante tan exigente panorama, el ‘Tigre’ Gareca apostó por una convocatoria renovada en busca de reencontrar el rumbo. La principal ausencia que resaltó fue la del atacante Ben Brereton. Una determinación sorpresiva que generó revuelo y que el propio entrenador argentino debió salir a aclarar.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino fue consultado por los jugadores que no consideró para estos encuentros, entre los que destacan Arturo Vidal, Charles Aránguiz y el atacante nacido en Inglaterra. No obstante, asombró a todos al decir que no ha encontrado un jugador destacado en lo que va de su mandato.

“Dentro de este plazo no vemos a nadie que haya sobresalido. Confiamos en los jugadores, pero no hay un salvador. No lo vimos antes y tampoco ahora. Entonces el salvador debe ser el equipo, hacer un buen trabajo. De pronto puede ser Alexis (Sánchez), pero tiene una determinada edad y debemos ver lo que quiere él. En su momento aclaré lo de Bravo, que abandonó el fútbol de un día para otro. No sabemos con qué nos podemos encontrar”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, aseguró que priorizará lo colectivo para buscar la clasificación mundialista. “Hay que encontrar un gran sentido colectivo, más que jugadores. Eso le dará chances a Chile de lograr un objetivo. Vemos muy buenos jugadores, pero nadie se erige como el gran salvador a nivel individual”, precisó.

Ricardo Gareca no ha podido sumar unidades con Chile en las Eliminatorias 2026. - créditos: PHOTOSPORT

Ricardo Gareca sobre ausencia de Ben Brereton en Chile

Ahí fue cuando Ricardo Gareca explicó el sorpresivo motivo por el cual Ben Brereton no fue convocado para los duelos de Chile frente a Colombia y Brasil.

“Me gusta Brereton, si no, no lo habría llamado. La otra es una percepción de ustedes y no puedo decir nada. Cómo no me va a gustar un jugador que lo convoqué los ocho partidos que me tocó dirigir. Ahora, un jugador de la selección, en 30 o 40 minutos tiene que rendir, es lo que le toca jugar a él. Si le toca jugar 15 minutos, lo quiero ver. Dentro de esa opción, creo que la selección no tiene a nadie en particular que vaya a hacer algo diferente en el campo”, acotó.

Asimismo, el exDT de Perú reconoció que no tiene problemas con el atacante de Southampton, pero que prefiere ver otra opción. “Usted me dice que tenemos un jugador en la Premier League, con el que no tenemos ningún problema y le reconocemos todas las bondades futbolísticas; tenemos la posibilidad de ver otra opción. El resto de sus compañeros están en la misma situación. Ahora le tocó estar fuera porque quiero ver otras opciones, que a lo mejor me otorgan otras alternativas. Simplemente eso”, precisó.

Eso no fue todo, ya que Ricardo Gareca enfatizó en que en lugar de Ben Brereton, llamó a Lucas Cepeda de Colo Colo, con el que buscará respuestas en la posición de extremo izquierdo. “En estos momentos está (Lucas) Cepeda. Es un jugador que lo quiero ver. Me otorgan otras variantes que a lo mejor resultan o no, no lo sé. Si convocara para quedar bien, quizás habría otra convocatoria y más en la situación que estamos como cuerpo técnico. Lo hacemos con convicción en base a lo que necesita Chile en estos momentos”, sostuvo.

Lucas Cepeda es titular por el extremo izquierdo de Colo Colo, que llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. - créditos: REUTERS/Matias Baglietto

Ricardo Gareca y la molestia de Ben Brereton en Chile vs Bolivia

La no presencia de Ben Brereton en la última nómina de Chile no hizo más que cuestionamientos por si era del agrado de Ricardo Gareca. Pero esto nació cuando el estratega argentino lo sacó a los 35 minutos del primer tiempo en el duelo con Bolivia en Santiago, causando la tristeza del espigado delantero.

La decisión fue criticada por los hinchas (lo pifiaron) y periodistas ‘sureños’, quienes no entendían si había algo en contra del técnico con el jugador, a quien en el pasado le pidió aprender el idioma español para comunicarse con el cuerpo técnico y sus compañeros.

El 'Tigre' fue silbado por los hinchas chilenos en el estadio Nacional de Santiago por sacar al delantero nacido en Inglaterra en el primer tiempo. (Video: Pasión Por La Roja)