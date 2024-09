Ricardo Gareca y su dolorosa reacción tras derrota de Chile ante Bolivia por Eliminatorias 2026: “Todos estamos muertos en estos momentos”

Esto dijo el técnico de la 'roja' en conferencia de prensa. (Video: TNT Sports Chile)

Ricardo Gareca vive un momento difícil con Chile. El extécnico de la selección peruana perdió por segunda vez consecutiva en las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Esta vez tropezó ante Bolivia y, de qué manera, en casa y con toda su gente.

El ‘Tigre’ habló post derrota y afirmó que le dolió el resultado ante la ‘verde’ en el estadio Nacional de Santiago. Y es que el entrenador de la ‘roja’ explicó que había mucha expectativa de sumar sus primeros tres puntos en este proceso clasificatorio.

“Lo que me dolió de esto es que teníamos la expectativa de sacar el partido adelante, la gente que nos apoyó y alentó en todo momento y no le pudimos dar la alegría de los tres puntos”, declaró en primera instancia durante su conferencia de prensa.

Eso sí, Gareca reconoció la entrega de sus dirigidos en la caída ante los altiplánicos. “Se los dije en el vestuario, me queda la tranquilidad, porque algunas derrotas te dejan vacío, pero esta no me dejó así, porque dieron todo, dejaron el alma para revertir el partido”.

“Es una derrota que me duele, como les duele a ustedes (la prensa), la gente y a todo el mundo. Todos estamos muertos en estos momentos, pero eso no significa que estemos acabados o mucho menos. Me duele el resultado, no la forma, esta vez me dolió porque hicimos todos para no tener este resultado. Los dos ataques que hizo Bolivia fueron tremendamente certeros”, concluyó.

Ricardo Gareca habló del polémico gol de Chile

En la última pregunta para Ricardo Gareca en la comparecencia ante la prensa, el periodista de Chilevisión le consultó por el polémico gol de Eduardo Vargas en el empate transitorio de la ‘roja’ y una supuesta conducta antideportiva (‘fair play’). El arquero Carlos Lampe cayó al césped cuando recibió un pase y el atacante aprovechó para trasladar el balón y marcar.

“Vargas puede interpretar, como interpreté, que se resbaló el arquero. Lamentablemente, después el chico sufrió una lesión complicada, eso lo lamentamos por el arquero. Pero uno puede interpretar como un resbalón”, respondió el ‘Flaco’ visiblemente incómodo por la pregunta.

El ‘Tigre’ ahundó en su argumento en defensa del futbolista del Atlético Mineiro. “No se tiene que mezclar las cosas. Yo dentro del campo de juego vi una situación en la que cual pensé que se había resbalado. Después se constató una lesión ¿Qué quieren? ¿Qué no haga el gol? Es un resbalón, es algo que se puede interpretar como un yerro, una fatalidad”.

Arturo Vidal criticó a Ricardo Gareca

La dolorosa derrota de Chile ante Bolivia ha provocado múltiples críticas en contra de Ricardo Gareca, inclusive muchos piden su salida. Arturo Vidal, actual jugador de Colo Colo y exseleccionado nacional, volvió a cuestionar con dureza al técnico argentino.

“No entiendo la toma decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos”, exclamó durante la transmisión en vivo mediante la plataforma digital Kick.

Próximos partidos de Chile por Eliminatorias 2026

Gareca y su equipo contarán con un mes para corregir sus errores y regresar a la competencia en las Eliminatorias para el Mundial 2026. La próxima doble fecha se jugará en octubre, donde Chile se enfrentará a Brasil en casa y a Colombia como visitante. Los días, horas y estadios de ambos partidos aún están por confirmarse.