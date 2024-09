Ricardo Gareca explotó con periodista chileno que calificó como “vergonzosa” la derrota de Chile ante Bolivia por Eliminatorias 2026

El técnico argentino no aceptó que catalogaran como "vergüenza" el resultado con la 'verde'. (Video: TNT Sports)

Ricardo Gareca vivió una complicada conferencia de prensa luego de la derrota 2-1 de Chile ante Bolivia en el Estadio Nacional de Santiago, resultado que significó la primera caída de la ‘roja’ ante la ‘verde’ en condición de local en toda la historia, y que significó el quinto partido oficial sin obtener victorias en su corto periplo por el país sureño.

En la primera pregunta, un periodista de Radio Agricultura, calificó el resultado como “vergonzoso” y “papelón”, términos que no le gustaron al ‘Tigre’, el cual aclaró que no correspondían, debido a que su equipo dejó todo en el campo:

“Son definiciones que habría que dejar de lado, vergüenza y lo que dijo en su introducción no está relacionado con eso. Perdimos un partido que duele, pero está lejos de una vergüenza o cualquier calificativo que pueda interpretar, más desde el dolor de la derrota, que lo acontecido en el campo de juego”, contestó.

Jugadores de Bolivia celebran un gol en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. EFE/ Elvis González

No obstante, al cabo de unos minutos y luego de haber atendido a otros comunicadores, el corresponsal de Mega, hizo referencia a las palabras de su colega, señalando que acepta la postura del ‘Flaco’ de rechazarlas, pero dejándole en claro que no compartía su opinión. Este hecho incomodó aún más al exDT de Perú, quien contestó algo ofuscado.

En su respuesta, Gareca puso como ejemplos situaciones que para él serían verdaderamente vergonzosas y dejó en claro que, mientras no se incurra en ellas, no se puede utilizar ese término:

“Yo quiero que me definas qué es vergonzoso. ¿Qué es lo vergonzoso? Vergonzoso sería para mí que se agarren a trompadas dentro del campo de juego, si terminamos con expulsados o dejando una imagen en la que no hubo entrega o de pronto se bajó los brazos (...). Mientras todos los que componemos la selección entreguemos todo y estemos compenetrados, seamos responsables, no hagamos ningún acto de indisciplina o algún acto vergonzoso como pelearnos, contestar mal o todo lo que tenga que ver con algo que no es profesional. Mientras no esté relacionado con todo eso, no sé por qué se emplea el término de “vergonzoso’”, explotó.

“Es un calificativo que no merecemos nosotros, no merece el equipo, no merecen los jugadores, no merezco yo como técnico ni nadie. Simplemente se perdió, está el dolor, está el análisis, futbolísticamente no le gustó, perfecto. A mí si me gustó el equipo, no el resultado, pero si la actitud. ¿Tenemos que levantar el nivel? Sí, lo reconozco”, continuó.

Ricardo Gareca todavía no consigue ganar como DT de Chile.

“Cualquiera le puede ganar a cualquiera”

Ricardo Gareca también enfatizó que respeta cualquier opinión relacionada a que no les gustó el juego del equipo. Además, indicó que a nivel de Eliminatorias Sudamericanas, todos los equipos están en potestad de derrotar a cualquiera, por lo que perder ante Bolivia en condición de local no puede calificarse de “vergonzoso”.

“Estamos jugando al fútbol a nivel de selección. Cualquier selección le puede ganar a cualquiera. No es que Chile tiene que pasar por arriba a todas las selecciones. No sé qué criterios tienes para definirlo como vergonzoso. Que nos pongamos de acuerdo con que no le guste futbolísticamente Chile es una cosa, pero anteponer una definición como vergonzoso no tiene nada que ver. Esto es una comunicación para la gente. ¿No le gustó la actuación de Chile? Comprendo, lo entiendo, no hay problema, tenemos diferentes criterios, yo tengo un análisis y ustedes otro. Pero saquemos el tema ‘vergonzoso’, no tiene nada que ver. Cualquier selección le gana a cualquiera, no hay ningún tipo de problemas en ese aspecto”, cerró.