Christian Cueva fue despedido de Cienciano a menos de un día de su fichaje tras denuncia por violencia familiar.

Cienciano tomó una drástica decisión respecto al mediocampista Christian Cueva, el club cusqueño anunció la separación definitiva del jugador tras ser denunciado por violencia familiar, por su esposa Pamela López. El ‘papá' lo había anunciado como su flamante fichaje el pasado lunes 19 de agosto, pero solo duró un día como su refuerzo.

El popular ‘Aladino’ estaba convocado para enfrentar a Alianza Lima este martes 20 de agosto a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2024. Incluso, estaba concentrando con el equipo de Cristian Díaz y a pocas horas del encuentro terminó siendo despedido por la institución.

“Tras concluir el proceso interno de investigación, el futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestro valores y para preservar la integridad de la institución”, se lee en el comunicado del ‘papá’ que publicó en sus redes sociales.

El cuadro de la ‘Ciudad Imperial’ fue duramente criticado debido al primer comunicado que sacó cuando se conoció la fuerte acusación por violencia familiar. Las declaraciones del dirigente Edy Cuéllar también generaron cuestionamientos por minimizar la denuncia contra el seleccionado nacional. Por ello, Cienciano resaltó de manera contundente su rechazo la violencia contra la mujer.

“Reafirmamos el compromiso con los principios que guían al club. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la violencia de género, y no toleramos conductas que vayan en contra de estos ideales”, finalizó el oficio.

Cienciano emitió un comunicado sobre Christian Cueva

Pronunciamiento de Christian Cueva

Minutos antes del comunicado de Cienciano, Christian Cueva se pronunció sobre la denuncia de violencia familiar por parte de Pamela López. El texto que difundió a través de sus redes sociales fue acompañado de un diagnóstico sobre su estado de salud actual.

“La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es”, citó Cueva Bravo en el inicio del texto.

‘Aladino’ señaló que ha sido calificado diferentes formas debido a los errores que ha cometido en su carrera, pero negó ser un abusador: “(...) ahora se me acusa de abusador y no creo serlo”. Señaló que tiene una “personalidad compleja” y que pese a ello se hará responsable de lo ocurrido. No obstante, aclaró que se defenderá ante las autoridades correspondientes.

“(...) aquellos hechos que no se han contado de la manera que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta lo que no pasó, pido perdón”, prosiguió en su comunicado.

Christian Cueva publicó un comunicado en sus redes sociales en el que asume responsabilidad por su conducta y solicita continuar jugando al fútbol.

En su pronunciamiento, Cueva pidió seguir ejerciendo su carrera deportiva. “Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”, agregó.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima expuso su historia clínica y se mostró dispuesta a que se le realice un examen psicológico, pero con la intención de que se entienda la situación que es “más compleja de lo que parece y que, aunque uno quiera, a veces los problemas internos ganan”.

Al final, Cueva recordó sus inicios. “Hoy, más que nunca, sé que soy solo un chico de los barrios pobres y humildes del Perú, que creció en medio de los problemas que millones de niños y jóvenes peruanos padecen y que tuvo la suerte de jugar al fútbol”.

El refuerzo del 'papá' indicó que no se mete en la vida de nadie y solo se preocupa en volver a ser feliz. | VIDEO: Cienciano

Otro intento fallido de Christian Cueva por tener club

Cienciano es el segundo intento fallido del popular ‘Aladino’ por conseguir equipo. Como se sabe, estuvo a punto de llegar a César Vallejo, pero un ampay donde se le vio bebiendo lícor terminó por terminar con las negociaciones. Ahora Christian Cueva deberá arreglar sus temas familiares y resolver la denuncia en la que es acusado de violencia física y psicológica contra su esposa.