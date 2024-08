Christian Cueva ignoró interrogantes extradeportivas en presentación con Cienciano: “Mi cabeza está puesta en Dios”

El refuerzo del 'papá' indicó que no se mete en la vida de nadie y solo se preocupa en volver a ser feliz. | VIDEO: Cienciano

A Cristian Cueva lo han acusado de agredir a su esposa horas después de haber sido anunciado como refuerzo de Cienciano para las últimas 10 fechas del Torneo Clausura 2024. Fue su propia cónyuge quien salió al frente para denunciar los maltratos en un espacio televisivo.

“He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”, reveló Pamela López acompañada de la abogada Rosario Sasieta.

Christian Cueva tendrá poco más de 3 meses para demostrar sus credenciales en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. - Crédito: Cienciano

Las impactantes declaraciones, conviene subrayar, se dieron en simultáneo con la presentación oficial de Cueva en las instalaciones de Cienciano. Rodeado de dos directivos y el entrenador, el ‘10′ atendió a distintos periodistas en una rueda de prensa.

No obstante, la regla principal para intervenir en la comparecencia era realizar preguntas solamente relacionadas al aspecto deportivo. Aun así, hubo un par de hombres de prensa que superaron aquel protocolo para interrogar a Cueva acerca de su vida controversial.

El '10' de la selección nacional expresó su agradecimiento a Cienciano por darle una oportunidad en Liga 1. | VIDEO: YouTube

“Solo puedo decir que yo no me meto en la vida de nadie, ni en la tuya ni en la de nadie. Lo único que me queda es jugar al fútbol y ser responsable conmigo y con mi trabajo”, respondió inicialmente Christian Cueva.

Al cierre de la conferencia, el polémico futbolista nacional afirmó que ignoraba cualquier situación extradeportiva que lo involucrara: “La verdad de esos temas ya no hablo. No digo que soy un santo, no lo fui, nadie es. Si tengo que mejorar en algo, lo haré. Mi cabeza está en Cienciano, mi profesión, mis hijos, mis padres y sobre todo en Dios”.

Christian Cueva, gran apuesta de Cienciano. - Crédito: Ciencianista

“La idea siempre fue volver al fútbol”

Durante mucho tiempo, Cueva estuvo alejado de las canchas toda vez que se le vio inmerso en varios episodios nocturnos que llenaban de mucha desolación y desesperanza a aquellos que aún confían en sus capacidades.

A pesar de esa extensa inacción, Christian fue capaz de hallar un club que le dará una nueva oportunidad en Perú. “Estoy feliz de estar acá, es una oportunidad única. Sé que en el fútbol, como en la vida, estás arriba y luego abajo. Las ganas de mejorar siguen. Estoy agradecido. Daré lo mejor de mi siempre como lo he hecho en mi carrera. Honraré mucho esta camiseta sagrada”, afirmó.

Christian Cueva llevará el dorsal '33' en Cienciano. - Crédito: Andina

“Estoy aquí porque hay gente seria desde el ‘profe’ hasta el tema dirigencial. Todos me han demostrado cariño y la intención de ayudarme. La idea siempre fue volver al fútbol y volverme a sentir feliz. Voy paso a paso, me siento bien, con muchas ganas. Partido a partido agarraré el nivel que quiero. No quiero defraudar la confianza del CT, los compañeros, la directiva, hinchas y de esta ciudad hermosa”, sumó.

Con sólo un par de sesiones de entrenamientos encima, Christian Cueva ha entrado en el plan de trabajo inmediato de Cienciano con miras al cruce contra Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva. De recibir su transfer a tiempo, el mediocentro se ubicará en la banca de suplentes.

El mediocentro de Perú jugará en el Papá hasta fines del 2024. | VIDEO: Cienciano