La mirada de Mariano Soso al amargo empate a cero ante ADT: “Neutralizamos y tuvimos situaciones para ganar”

Mariano Soso se estrenó en Alianza Lima con una igualada a cero frente a ADT, en Matute. - Crédito: Gustavo Chuquisengo

Con mucha tranquilidad, Mariano Soso afrontó su primera conferencia de prensa luego de disputar un partido con Alianza Lima. El contexto fue desalentador, dado que sacó un amargo a empate sin goles, en el estadio Alejandro Villanueva, frente a la Asociación Deportiva Tarma.

A pesar de que el score generó demasiada incomodidad en la afición, que se expresó con un atronador cántico de insatisfacción al final del cruce en Matute, Soso transmitió mucha calma en sus declaraciones y dejó muy en claro que quedó satisfecho con el despliegue futbolístico de sus dirigidos.

Mariano Soso llegó a Alianza Lima para asumir las riendas del plantel en el Torneo Clausura. - Crédito: Sue León

“Tuvimos un dominio y un control donde pudimos imponer condiciones y no tuvimos la claridad de reflejarlo en el resultado. La valoración en cuanto al aporte de los jugadores y a la disposición de los mismos es positiva”, expresó el entrenador de Alianza Lima.

“Considero que, por nuestros objetivos, ese sinsabor es el que tiene que reinar en un vestuario. Neutralizamos a un equipo que yo respeto y tuvimos situaciones para poder ganarlo”, continuó añadiendo que “el equipo tuvo buena circulación, sostuvo ataques continuos, jugamos en campo rival. hay que estar más preciso. Eso es lo que nos deja el juego”.

Alianza Lima igualó 0-0 ante ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Misma sensación compartió Hernán Barcos, el capitán de los Blanquiazules. Eso sí, hizo un hincapié en que necesitan mejorar de cara al arco para volcar el trámite del rendimiento en el tablero electrónico de cualquier plaza.

“Creo que hicimos un gran partido en cuanto a juego, en cuanto a sistema. Se hizo lo que trabajamos. Nos faltó la finalización, el último pase. No tuvimos tanta claridad. El objetivo sigue siendo el mismo”, comentó.

Hernán Barcos, de 40 años, es el capitán de Alianza Lima. - Crédito. Diego Cabrera

“Empatamos un partido. Seguimos punteros. Estamos dolidos porque no nos gusta empatar, no nos gusta perder. Sometimos al rival, no tuvimos la claridad para poder finalizar”, sumó.

Alianza Lima, de momento, mantiene el liderazgo del Torneo Clausura 2024, aunque ahora ha dejado un breve margen para que sus perseguidores asalten su plaza siempre y cuando saquen adelante sus respectivos examinatorios.

