“Queremos jugadores que quieran campeonar”, el crudo cántico de la hinchada ‘blanquiazul’ tras empate de Alianza Lima vs ADT

Alianza Lima igualó 0-0 ante ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Alianza Lima consiguió un frío empate 0-0 con ADT en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024. Un resultado que no viene nada bien a los ‘blanquiazules’ porque tenía que asegurar el triunfo para defender el liderato, ese que podría perder por haber sumado solo un punto en casa. La bronca no solo lo sintieron los jugadores, también la hinchada que se lanzó con un cántico contra los pupilos de Mariano Soso.

“Queremos jugadores que quieran campeonar”, fue el grito que salió desde las tribunas y sonó por todo Matute mientras los ‘grones’ caminaban hacia los vestuarios. Ese rechazo de la fanáticos graficó el momento que se vive en La Victoria, no le perdonaron de que no hayan ganado al ‘vendaval celeste’. Este resultado podría complicarlos en el campeonato considerando que es la última chance que tiene Alianza para poder meterse a los play offs.

El debut del nuevo técnico no fue en el mejor de los escenarios porque a pesar de que hubo una mejora futbolística en los ‘íntimos’, no supieron ser contundentes en las muchas ocasiones que tuvieron para poner el marcador a su favor. Fue notable el desempeño de la visita, se mostró sólido atrás y en más de una oportunidad el arquero Pedro Díaz ahogó el grito de gol a los locales.

Ahora el cuadro victoriano deberá esperar que Sporting Cristal no consiga un triunfo frente Atlético Grau en Sullana, y Universitario de Deportes no sume con Sport Huancayo en la ‘ciudad incontrastable’. Ambos jugarán este domingo 11 de agosto, y los ‘blanquiazules’ deberán cruzar los dedos para que no pierdan el liderato.

Carlos Zambrano respondió a la hinchada de Alianza Lima

Finalizado el encuentro en Matute, la hinchada ‘blanquiazul’ no fue ajena al resultado y se manifestó a través de cánticos contra los jugadores. Carlos Zambrano no dudó en referirse a ello y también analizó lo que fue el rendimiento del equipo.

“Lamentablemente cuando no se gana suceden estas cosas. Es duro no poder ganar en casa, sabemos que estábamos punteando pero no sumar los tres puntos duele mucho. Ahora tenemos que levantar la cabeza, falta mucho aún así a seguir pensando positivo para tratar de sacar un buen resultado el próximo fin de semana”, sostuvo en diálogo con Liga 1 Max.

Asimismo, agregó que “desde la tercera fecha han dicho lo mismo. Nosotros nos concentramos en el objetivo que tiene el grupo, a veces los resultados se dan y a veces no, esto es fútbol. Todos queremos ganar, pero los resultados a veces no se dan”.

Posterior a ello, aprovechó en hacer mea culpa y reconoció que “los primeros 20 minutos el grupo estuvo bien, simplemente no entró la pelota. Lamentablemente, el fútbol es así, incluso al final casi nos metan un gol por una desconcentración nuestra”.

Con respecto a la llegada de Mariano Soso, el ‘Kaiser’ dijo lo siguiente: “Tuvimos dos días de trabajo, entonces no sé qué espera la gente. No hemos tenido casi nada de trabajo, pero ya iremos plasmando la idea del profe en el campo. Va a ser una semana larga, porque tenemos que preparar el partido contra Cristal, que va a ser más difícil aún”.

Próximo partido de Alianza Lima

Los ‘blanquiazules’ deberán pasar la página rápido porque tendrá que afrontar una final adelantada contra Sporting Cristal la próxima fecha. El choque con los ‘cerveceros’ será este sábado 17 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Nacional, por la jornada 7 del Torneo Clausura 2024. Este duelo será vital porque ambos equipos luchan para quedarse con el campeonato, y definirá más que tres puntos.