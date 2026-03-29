Perú busca posicionarse en la industria espacial con proyecto de puerto cerca de la línea ecuatorial

Proyecto de puerto espacial posicionaría al Perú en el mercado tecnológico global. (Foto: Agencia Andina)

El Perú busca posicionarse en la industria espacial con la reciente promulgación de la Ley N.º 32571, que declara de interés nacional la creación de un puerto espacial en el país. La iniciativa contempla la participación del sector Defensa y marca un paso hacia el desarrollo de infraestructura vinculada a actividades aeroespaciales.

De acuerdo con información oficial, el proyecto será impulsado de manera articulada por el Estado, con liderazgo del sector Defensa y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en coordinación con la academia y el sector privado. Esta propuesta apunta a consolidar un ecosistema orientado a la innovación y al desarrollo tecnológico de largo plazo.

El Congreso avanzó con un dictamen que tiene que ver con el puerto espacial peruano. - Crédito Andina

Impacto económico y generación de empleo

La implementación de un puerto espacial abre una oportunidad para dinamizar la economía nacional mediante la atracción de inversión extranjera y el desarrollo de nuevas actividades productivas. El proyecto también prevé la generación de empleo especializado, principalmente en sectores vinculados a la ingeniería, tecnología y servicios de alta complejidad.

Asimismo, se espera que esta infraestructura impulse la creación de nuevas cadenas productivas, en las que empresas peruanas puedan participar como proveedoras de bienes y servicios tecnológicos. Esto permitiría incrementar el valor agregado de la industria nacional y fortalecer su competitividad en mercados internacionales.

El primer Puerto Espacial de Perú implicará una inversión multimillonario. ¿Sabes qué tiene de especial Talara, Piura, que lo hace perfecto para este proyecto? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Nasa

Impulso a la educación e industria tecnológica

El desarrollo del puerto espacial también tendrá un impacto en el ámbito educativo, al promover el fortalecimiento de capacidades en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Este enfoque busca preparar capital humano calificado que pueda integrarse a las demandas de una industria altamente especializada.

En paralelo, la iniciativa fomentará el crecimiento de una industria tecnológica asociada, en la que participarán tanto instituciones académicas como empresas privadas. Este trabajo conjunto permitirá el desarrollo de conocimientos, innovación y transferencia tecnológica dentro del país.

Las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) y el Comando Espacial de Estados Unidos firmaron un convenio para el desarrollo de este tipo de proyectos. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Ventaja geográfica y proyección internacional

Uno de los factores clave del proyecto es la ubicación geográfica del Perú, cercana a la línea ecuatorial, lo que favorece operaciones espaciales más eficientes. Esta condición permite optimizar el lanzamiento de vehículos espaciales, reduciendo costos y aumentando la capacidad operativa.

Con esta iniciativa, el Perú busca avanzar hacia una nueva etapa en su desarrollo, orientada al acceso soberano al espacio y al fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas. El proyecto del puerto espacial se perfila así como un hito que proyecta al país hacia el futuro, con una estrategia basada en la innovación, el conocimiento y la integración a la industria espacial global.