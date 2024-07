André Carrillo y el ostentoso regalo que le dio goleador de Al Hilal por darle una asistencia en histórico partido

André Carrillo cuenta sobre el ostentoso regalo que le dio goleador de Al Hilal por darle una asistencia en histórico partido. | YouTube / Enfocados

En el último episodio del podcast ‘Enfocados’, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron como invitado especial a André Carrillo, con quien entablaron una charla bastante amena en la que recordaron numerosas anécdotas.

Sin embargo, una de las que más llamó la atención fue cuando le regalaron un reloj de lujo por dar un pase gol. La ‘Culebra’ reveló que cuando estaba en su mejor nivel y defendía los colores del Al Hilal, una figura de talla mundial le pidió una asistencia en la final de la Champions League de Asia a cambio de una sorpresa.

Se trata del francés Bafetimbi Gomis, delantero con el que compartió equipo por varias temporadas. En ese entonces, Gomis estaba muy cerca de hacer historia en el club saudí, pero necesitaba de la ayuda del peruano para poder lograrlo.

“En una de las finales que jugamos con el Al Hilal, el zambo era goleador, entonces viene y me dice que quería que le dé una asistencia. Si lo cumplía me iba a dar una sorpresa”, sostuvo Carrillo en un inicio.

Asimismo, agregó que “en la final de ida, él no pudo marcar pero ganamos 1-0. En la segunda, él necesitaba una asistencia para poder quedar en la historia del club y justo yo ese día estaba me jugué un partidazo. Faltaban dos minutos para que acabara el partido y yo estaba de extremo picante, atropellando a todos. Me llega una bola, arranco y quedo solo con el arquero, pero lo veo al zambo al lado y recordé el regalito que me había prometido, entonces se la doy y la mete”.

Finalmente, dio a conocer qué fue lo que le regaló el francés luego de que consiguieran el título. “El zambo empezó a llorar, metió su show también. Salimos campeones, celebramos y cuando llegamos a Arabia Saudita me dice ‘Carrillo vamos a almorzar’. Llegamos al restaurante y había una caja verde con un rolex personalizado con mi nombre”.