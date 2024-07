André Carrillo envió contundente mensaje a hinchas que cuestionan su juego y entrega con la selección peruana

Esto lo dijo en el programa de Percy Olivares, exjugador nacional. (Video: Fuera del Sistema)

En los últimos días, el nombre de André Carrillo ha estado en boca de todos. Y es que el delantero nacional fue captado en una discoteca junto a Christian Cueva el mismo día que la selección peruana arribó a la capital desde Estados Unidos luego de quedar eliminada de la Copa América 2024.

Recordemos que la ‘Culebra’ fue uno de los jugadores más criticados por la hinchada debido al bajo rendimiento que mostró en los pocos minutos que estuvo en el campo de juego. Incluso, en redes sociales muchos señalaron que ya era hora de que dé un paso al costado.

A raíz de ello, el futbolista de 33 años decidió salir al frente y responderle a todos los que dicen que no da su 100% en la ‘bicolor’. Durante una reciente entrevista con Percy Olivares, el jugador del Al-Qadisiyah no tuvo problemas en contestarle a los aficionados que están en contra de su actitud en la cancha.

“He escuchado muchos comentarios de ese tipo, pero es mi estilo de juego, yo qué sé. Mucha gente quiere verte tirándote de cara, que te pelees con los rivales, que te escupan, que te jalen la camiseta. A mí jamás me van a ver pelear con un jugador en el campo”, sostuvo en un inicio.

Asimismo, agregó que “es mi esencia, siempre he sido así y así me ha ido bien. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por lo que la gente diga? Por suerte, todo lo que dicen y escriben en redes, no le paro bola. Es como si a un jugador que no es bueno técnicamente le pidan que haga un caño. Zapatero a su zapato”.

Cabe resaltar que en el certamen Conmebol, Carrillo solo tuvo la oportunidad de jugar 10 minutos en lo que fue el choque ante Canadá por la segunda jornada de fase de grupos. El técnico Jorge Fossati no lo utilizó frente a Chile y Argentina, pero de igual forma fue bastante criticado.

¿Qué dijo sobre la salida nocturna con Christian Cueva?

En otra parte de la entrevista, André Carrillo fue consultado por la salida nocturna que tuvo junto a Christian Cueva y por la que ha sido más criticado aún en los últimos días. El atacante no se quedó callado y fue claro al manifestar que a él le gusta disfrutar de sus vacaciones y salir de fiesta junto a su esposa.

“Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mí me encanta, cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?”, expresó.

André Carrillo reveló que le encanta salir de fiesta. Instagram @fueradelsistema_33

Su presente en Arabia

De acuerdo a un informe emitido por América Deportes, se pudo conocer que André Carrillo continuará su carrera en el medio oriente con el Al-Qadisiyah de Arabia. Luego de sus vacaciones, el delantero se unió a los entrenamientos de su equipo y actualmente viene realizando una pretemporada con el objetivo de recuperar el nivel de cara a la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En lo que respecta a la selección peruana, Carrillo ha disputado un total de 101 partidos con la ‘blanquirroja’, en los cuales ha anotado 11 tantos. Fue el entrenador uruguayo Sergio Markarián quien lo hizo debutar en el año 2011.