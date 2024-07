Christian Cueva y André Carrillo salieron de fiesta tras eliminación de Perú en la Copa América 2024

André Carillo y Christian Cueva salieron de fiesta, además la respuesta de Magaly Medina a Jefferson Farfán | Magaly TV La Firme

Para no creerlo. Christian Cueva y André Carrillo han sido captados durante una celebración el último fin de semana, esto luego de que el último sábado 29 de junio, la selección peruana perdiera su último partido en la Copa América 2024 frente a Argentina.

Como se conoce, el equipo de Jorge Fosatti no tuvo un buen desempeño en esta competencia internacional, por lo que los seleccionados se convirtieron en los primeros eliminados de la fase de grupos. Esta noticia terminó decepcionando a los miles de peruanos que esperaban que los 11 jugadores pudieran avanzar a una nueva etapa.

En medio de toda esta desazón por la derrota, se ha viralizado un video en el que se ve a André Carrillo y Christian Cueva disfrutando de una fiesta en Barranco, lo que habría sucedido el domingo, tan solo un día después de ser eliminados y estando ya en nuestro país.

Christian Cueva y André Carrillo se lucieron de fiesta tras eliminación de Perú de la Copa América 2024.

En redes sociales, apareció este clip donde se ve a ambos disfrutando y, hasta parece que estuvieran celebrando, cuando solo han conseguido derrotas. El programa Magaly TV La Firme, mostró un adelanto de lo que se verá esta noche en su programa, mostrando también más imágenes exclusivas de este momento que solo ha desencadenado lamentables comentarios.

Más temprano, el programa ‘Amor y Fuego’ mostró un adelanto de esta situación. Con las imágenes en las que se ve a Carrillo y Cueva disfrutando de la música y los tragos, Rodrigo González mostró su desacuerdo con la actitud de los futbolistas y criticó que salieran a celebrar cuando se ha perdido en el campeonato.

“No sabemos que celebran, pero ahí los tienes. Seguramente la eliminación de nuestro país”, expresó al inicio.

Los deportistas fueron captados por algunos cercanos y se expuso que decidieron salir a festejar, pese a su lamentable rendimiento en la competencia internacional | Willax

Tras ello, el popular ‘Peluchín’ fue claro y mencionó que, si bien los deportistas no están infringiendo ninguna norma, por cuestión común o hasta por vergüenza después de su deplorable desempeño, no había razón para salir a festejar. “¿Que estén haciendo algo malo? No, pero moralmente, luego de que el país está cuestionando su desenvolvimiento, su desempeño en la selección. Faltando están al sentido común”, agregó, enérgico.

Seguido, el presentador de ‘Amor y Fuego’ mencionó que los peruanos no hacen más que lamentar que se haya perdido de esa manera, mucho más siendo los primeros eliminados. Incluso, recalcó que Cueva siempre suele estar inmerso en situaciones como esta.

“Mientras el país está lamentando la perdida de todos los encuentros que hemos tenido, los primeros eliminados, la vergüenza que hemos dado, ellos tienen harto motivo para celebrar. Sabemos que Cueva no se pierde una. Lamentable”, sentenció Rodrigo González.

Christian Cueva y André Carrillo se lucieron de fiesta tras eliminación de Perú de la Copa América 2024.

Usuarios molestos con Cueva y Carrillo

Tras viralizarse las imágenes, en redes sociales los usuarios lamentaron la actitud de Christian Cueva y André Carrillo. Más de uno espera que ambos futbolistas queden fuera de la selección peruana, después de aparecer en una celebración, cuando el desempeño ha sido vergonzoso.

“Yo espero que esto signifique la despedida de carrillo y cueva de la selección para siempre”, “Carrillo y Cueva se desbandan porque saben que no serán llamados más a la Selección”, “Carrillo y Cueva pueden hacer con su vida lo que quieran . Creo que casi todos sabemos que ya no deben ser convocados … si Fossati insiste más que todo con Carrillo ya se pasaría de argollero”, “Cueva y Carrillo son mis enemigos mortales a partir de hoy”, “Si es verídico ese video de André Carrillo y Christian Cueva, celebrando, sí celebrando, en una discoteca, tras la eliminación de la selección peruana de la Copa América, estamos, ahora sí, bien jodidos. Volvimos a los 90s”, fueron algunos de los comentarios.