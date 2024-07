Jorge Fossati y su molestia por el caso Christian Cueva: técnico de Perú tendrá reunión con Juan Carlos Oblitas y la FPF

El DT uruguayo se juntará con el 'Ciego' para tratar el futuro de 'Aladino' en la 'bicolor' tras su salida a discoteca. (Video: Denganche)

Los ánimos en el Perú no han sido los mejores en los últimos días. Y es que la selección nacional se despidió de la Copa América 2024 luego de perder ante Argentina en la fecha 3 del grupo A. El 2-0 en contra frente a la ‘albiceleste’ fue la segunda derrota consecutiva de la ‘bicolor’ en el torneo continental, del cual fue eliminada con un pobre rendimiento y diversos cuestionamientos. Sin embargo, un día después, Christian Cueva fue captado en una discoteca con André Carrillo, causando innumerables críticas.

Evidentemente, todo esto se viralizó y los hinchas han quedado, una vez más, decepcionados por el accionar de los dos futbolistas, sobre todo, luego del terrible desenlace en el certamen que se viene llevando a cabo en Estados Unidos. A raíz de ello, el técnico Jorge Fossati se ha incomodado por esta situación y a la plana dirigencial de la Federación Peruana de Fútbol, por lo que se pudo conocer que sostendrán una reunión el jueves 4 de julio en las oficinas de la Videna.

El motivo es para tratar el futuro de ‘Aladino’ con la camiseta de la ‘blanquirroja’, teniendo en cuenta la confianza que el estratega depositó sobre el mediocampista y recientemente estuvo envuelto en un caso extradeportivo. Uno de los que también estará presente es Juan Carlos Oblitas, quien sería el que lidere esta junta, donde el asunto a tratar no solo estará vinculado al menudo volante, sino también a otros referentes cuyos comportamientos no han sido los adecuados.

Los deportistas fueron captados por algunos cercanos y se expuso que decidieron salir a festejar, pese a su lamentable rendimiento en la competencia internacional | Willax

Jorge Fossati y la confianza que tenía sobre Christian Cueva

Jorge Fossati fue el principal valedor del retorno de Christian Cueva, quien tuvo un 2023 para el olvido con una lesión en la rodilla derecha que no le permitió rendir al 100% con Alianza Lima, que decidió no renovarle el contrato de cara al presente año.

Como una manera de velar por su estado físico, ‘Aladino’ acudió a un especialista en Europa con un tratamiento especial para acortar los plazos de recuperación y estar en buena forma en menos tiempo, considerando que podía ser una pieza clave para la Copa América.

Ahí entró a tallar el comando técnico del estratega ‘charrúa’, quien le mostró todo su apoyo y lo invitó a entrenar en la Videna para ponerse a punto físicamente. De hecho, en las primeras veces que se juntaron, ambos exhibieron complicidad y ganas de hacer las cosas bien por el beneficio de la selección peruana, que no venía en buen momento en las Eliminatorias 2026 (última con 2 puntos).

Jorge Fossati bromeó con Christian Cueva sobre su recuperación en la Videna. Crédito: FPF

No obstante, Fossati Lurachi estaría desilusionado por la última salida de la discoteca que tuvo Christian Cueva y André Carrillo. El reinicio del proceso clasificatorio será en setiembre y podría haber una revolución con la nueva camada de futbolistas jóvenes.

Jorge Fossati sobre el retorno de Christian Cueva con Perú

Como se mencionó líneas arriba, Jorge Fossati apostó por la inclusión de Christian Cueva en calidad de invitado a la Copa América 2024. Y si bien no lo hizo debutar ante Chile, sí le dio minutos ante Canadá y tuvo un disparo que casi termina en gol.

“Creo que reapareció después de ocho meses que había jugado su último partido con su club. Demostró que la jerarquía está intacta y que físicamente está en condiciones de seguir ganando minutos”, dijo en conferencia de prensa tras la contienda.

Asimismo, valoró su aporte e importancia de cara al futuro, aunque con este último panorama se desconoce si la situación seguirá siendo la misma. “En este partido, tuvo destellos de su categoría. Hizo cosas muy buenas que cuando, quien juega de mitad de cancha para arriba, lo bueno que pueda hacer no termina en gol, difícil que se acuerden. A mí sí me gustó y me dejó ilusionado con respecto al futuro”, añadió.

El técnico de la selección peruana elogió la vuelta de 'Aladino', pese a derrota frente a los canadienses por el certamen internacional. (Video: DIRECTV)