Paolo Guerrero se refirió a la salida a discoteca de Christian Cueva y André Carrillo, y dejó contundente mensaje

En los últimos días, el tema que más se ha hablado no ha sido mucho la eliminación de la selección peruana de la Copa América 2024 en fase de grupos, sino más bien de la salida a una reconocida discoteca que protagonizaron Christian Cueva y André Carrillo. A raíz de ello, se han generado diversas críticas al no mostrar un gesto de lamento luego del terrible desenlace en el torneo continental. En ese sentido, Paolo Guerrero se refirió por este hecho y dejó un contundente mensaje.

“No he visto, no tengo la menor idea de lo que está pasando. Sí que he escuchado comentarios porque entro a Instagram y los veo, pero no sé lo que ha pasado. No he visto imágenes, sino comentarios de lo que ha pasado. No he hablado con él después de esto, no sé si es verdad o mentira”, dijo en primera instancia en el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Más allá de ello, el ‘Depredador’ puso el pecho y prefirió que las críticas vayan sobre él que sobre otro jugador de la ‘bicolor’. “Si en algún momento tienen que criticar, critíquenme a mí, soy el capitán de la selección. Voy a respetar cada comentario, el hincha tiene toda la potestad para hacerlo. Como capitán estoy abierto a eso. Lo que pasa después del fútbol, no puedo hablar porque no sé qué ha pasado exactamente”, comentó.

Los deportistas fueron captados por algunos cercanos y se expuso que decidieron salir a festejar, pese a su lamentable rendimiento en la competencia internacional | Willax

Al poco rato, una de las preguntas que recibió Paolo Guerrero estuvo relacionada a cómo fue el vestuario de Perú tras la derrota ante Argentina, resultado que lo dejó fuera de la Copa América 2024.

“Había mucha frustración y tristeza por el partido contra Argentina. Vi decaídos a mis compañeros en el camerín. Como capitán tengo que tratar de decirles que no agachen la cabeza porque obviamente tenemos que salir con la frente en alto, hemos dejado todo en la cancha y no funcionó”, acotó.

Como una manera de recuperarse por esta desilución, el delantero de 40 años admitió que ha buscado el cobijo familiar. “Estoy con la familia. Para mí ha sido muy frustrante pasar por esta situación. Mis compañeros también por lo que vi dentro del vestuario. Obviamente no me gusta y trato de protegerme con la familia, de recargar baterías con ellos, que es lo único que puede hacerte pensar otra cosa, mis hijos, estar con ellos y no pensando mucho en fútbol”, señaló.

Y es que el veterano atacante fue uno de los futbolistas que Jorge Fossati llevó al certamen regional en busca de conseguir, no solo el mejor resultado posible, sino también de implantar su conocido esquema de 3-5-2 que le dio tantos éxitos en su carrera. Junto a Christian Cueva, André Carrillo y otros experimentados, Paolo Guerrero trató de darle una alegría al hincha peruano, que había visto al equipo en el podio en cuatro de las últimas cinco ediciones.

La desazón se produjo luego de la derrota ante Argentina, que sumada a la obtenida ante Canadá y el empate con Chile, hizo que el combinado patrio se ubique último del grupo A. Y apenas pisaron Lima, ‘Aladino’ y la ‘Culebra’ acudieron a una discoteca en Barranco, lo que se viralizó un días después, desencadenando todo tipo de críticas.

Christian Cueva tuvo minutos contra Canadá en la Copa América 2024 y un peligroso remate, pero se le vio falto de fútbol. - créditos: FPF

Paolo Guerrero sobre el futuro de Christian Cueva

Por otra parte, Paolo Guerrero confesó que ha conversado con Christian Cueva para que consiga club a la brevedad, sobre todo tras la eliminación de Perú en Copa América.

“Christian llegaba un poco sin ritmo después de un tiempo fuera de la selección y de las canchas. Pero todos sabemos de la calidad de jugador que es, que le puede aportar mucho a la selección. Yo estoy rogando porque consiga club de una vez y se ponga a entrenar, a jugar, y que vuelva el Cueva que nos dio mucho, sobre todo al Perú. Es un jugador diferente, que todavía está joven y puede darle mucho a la selección”, precisó.

De inmediato, el nacido en Chorrillos se mostró abierto a la posibilidad de tener como compañero al talentoso mediocampista en César Vallejo. “Si él lo toma, yo más que feliz porque es un jugador que conozco. Hemos jugado y compartido cancha por mucho tiempo. Si es posible, bienvenido sea, más aún que él es de allá (Trujillo)”, sostuvo.

