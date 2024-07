“Casi me quedo parapléjica”: el duro momento que vivió Ángela Leyva y la verdad sobre su distanciamiento de la selección peruana de vóley

Ángela Leyva se refirió a la etapa en la que estuvo distanciada de la selección peruana de vóley.

Antonio Rizola ya se encuentra trabajando con la selección absoluta de vóley del Perú con miras a los desafíos del Perú y una de las grandes novedades de su lista ha sido, sin duda, Ángela Leyva. La punta/receptora nacional aceptó el llamado del entrenador brasileño y volverá a vestir el buzo ‘bicolor’ después de mucho tiempo alejada de la Videna. Al respecto, la voleibolista chorrillana aclaró la situación que vivió todo estos años sin representar al país en competiciones oficiales.

En el último lapso, con Francisco Hervás al mando de la escuadra ‘blanquirroja’, surgieron diversas polémicas por la ausencia de Leyva en el equipo. Se especularon varias versiones sobre ello. La jugadora dio a conocer su posición en el momento respectivo, mientras que la Federación Peruana de Vóley (FPV) y el técnico hicieron lo propio.

Sea como fuere, la voleibolista de 27 años estuvo distanciada prácticamente en todo el proceso del técnico español en el banquillo. En medio de esta controversia, Perú tuvo que lidiar con esto y no la pasó nada bien a nivel deportivo. En la última edición del Sudamericano, el combinado patrio tocó fondo, al ubicarse en el último puesto, por debajo de Chile.

“A quien no le duele no es peruano, claro que me dolía”, dijo Leyva sobre los resultados negativos del equipo en una entrevista con la revista digital ‘Vóley’ (edición #13). De hecho, confesó que le picaban las manos y los pies por volver para ayudar a la ‘bicolor’ en medio de la adversidad, pero reveló que existía una razón por la que no estaba dentro de las convocatorias y criticó el comportamiento de Hervás.

Antonio Rizola se refirió a la vuelta de Ángela Leyva a la selección peruana de vóley. (Video: FPV)

“Le dije a Gino (Vegas, presidente de la FPV) ‘tú sabes que yo estoy comprometida 100% con mi selección’. Yo sé que hay alguna gente que decía ‘ella no quiere jugar por la selección’, y no sabe qué hay detrás de esto, no sabe el motivo y si no he salido a hablar es porque así lo decidí. No quise llevar problemas y perjudicar a mi equipo turco, generar un clima adverso”, declaró para el mencionado medio.

“Pero salieron a decir muchas cosas que no eran ciertas hasta el mismo entrenador, me sorprendió más. Yo tenía pruebas de conversaciones. Me dije, yo trabajo para mí y no trabajo para nadie, y me enfoqué en mis metas, a salir adelante y tuve la oportunidad de volver a Turquía donde ya había probado la liga”, añadió.

El duro momento que vivió

Ángela Leyva volvió a Turquía para cobrarse la revancha y se ha sabido consolidar, permaneciendo los últimos dos años en ese país. Sin embargo, en su primera vez jugando en esta competitiva liga pasó por un difícil momento, que le alejó bastante tiempo de las canchas y que, incluso, casi le obliga a retirarse del vóley.

“Mucha gente no sabe que cuando terminé mi liga turca yo tuve una bacteria dentro de la espalda baja, estuve como 5 meses sin poder caminar. Estuve en rehabilitación y casi me quedo parapléjica. Incluso la doctora me dijo ‘eres muy afortunada de jugar vóley’”, reveló.

Ángela Leyva volvió a la selección peruana de vóley tras cuatro años. Crédito: FPV

La voleibolista peruana supo salir airosa de esta difícil experiencia con el tratamiento adecuado y, posteriormente, se reunió con Francisco Hervás para conversar sobre el nuevo proyecto que había con él. Eso sí, descartó que en esa reunión haya decidido renunciar a la ‘bicolor’, como se aseguró en su momento.

“Esto fue como hace 3 años (su rehabilitación) y estaba aún en la selección. Pero mucha gente no sabe el motivo por el cual tomé una decisión. Lo que sí quiero recalcar es que cuando vine a conversar con el profesor Hervás no fue para renuncia. Yo estuve en el hospital una semana completa por una severa infección estomacal y a la salida conversamos con el técnico y llegamos a un acuerdo. Después se dijeron tantas cosas, me picaba la lengua para aclarar las cosas y decir la verdad”, explicó.

Su regreso a la selección

Los últimos cuatro años, Ángela Leyva se mantuvo lejos de la selección peruana de vóley, pero ya llegó el momento de volver. La llegada de Antonio Rizola al banquillo nacional ha sido determinante para que la destacada jugadora decida concretar su esperado regreso.

“(Rizola) es el motivo por el cual yo estoy aquí. Y porque quiero seguir representando a mi selección (...) En realidad me siento súper contenta que también la mayoría de la gente o un 50-50, entre positivo y negativo, estén felices. Yo trabajo para mi selección, cuando vengo a entrenar lo hago como jugadora profesional y no vengo a ver qué dice la gente de mí. Yo piso ese campo porque soy 100% profesional. Pero igual, siempre existirán esos comentarios negativos y hago lo práctico, entra por un oído y sale por el otro”, apuntó.

Ángela Leyva dando charla a seleccionadas sub 17 del Perú que se preparan para el Mundial de la categoría. Crédito: FPV

¿Vuelve a la liga peruana?

La punta/receptora de la selección también se refirió a la probabilidad de volver a jugar en la liga local. Quien fue múltiple campeona con la Universidad San Martín no descarta que en un futuro pueda disputar nuevamente la LNSV; no obstante, actualmente se encuentra completamente en sus desafíos en el extranjero.

“No descarto volver a jugar en el Perú, ya estuve jugando ahí 8 años, pero hoy mi objetivo es estar afuera. Quiero seguir avanzando, afuera es otro mundo (...) Es difícil jugar en una gran liga como la turca y lo estoy haciendo. Con eso me quedo. Así la gente diga que no estoy en un club grande, es fácil hablar sin sustento ni saber que uno enfrenta a jugadoras del nivel mundial de Melissa Vargas, entre otras. Ya di otro gran paso y estoy en otro club importante”, sentenció.