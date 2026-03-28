Perú Deportes

Conmebol asignó árbitros para los debuts de Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

El máximo ente del fútbol sudamericano nombró a los colegiados que impartirán justicia en el estreno de los equipos peruanos en el torneo más relevante del continente a nivel de clubes

Guardar
Conmebol asignó árbitros para los debuts de Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. Crédito: Difusión.
Conmebol asignó árbitros para los debuts de Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. Crédito: Difusión.

Todo listo para la presentación de los representantes peruanos en la Copa Libertadores 2026. La Conmebol ha designado a los jueces para los estrenos de Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal. Los tres equipos nacionales en la competición más importante del continente bucarán arrancar con el pie derecho su participación en la fase de grupos.

Árbitro de Deportes Tolima vs. Universitario

El estreno de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 será el próximo martes 7 de abril a las 21:00 horas. El conjunto ‘crema’ visitará el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para medir fuerzas ante Deportes Tolima. La Conmebol determinó que el juez principal para este compromiso sea el brasileño Wilton Sampaio, quien asumirá la responsabilidad de conducir las acciones en territorio colombiano.

Sampaio goza de un prestigio notable en Sudamérica y es, probablemente, el árbitro más influyente del fútbol brasileño en la actualidad. Su historial con el balompié nacional es amplio: dirigió a la selección peruana en el recordado empate 0-0 ante Argentina en La Bombonera durante 2017. Asimismo, estuvo a cargo del ‘Clásico del Pacífico’ frente a Chile en el último proceso eliminatorio, encuentro que también finalizó con el marcador en blanco.

Wilton Sampaio impartió justicia en el último Mundial de Clubes. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Wilton Sampaio impartió justicia en el último Mundial de Clubes. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Árbitro de Cusco FC vs. Flamengo

Cusco FC recibirá al poderoso Flamengo de Brasil, vigente campeón del torneo, el miércoles 8 de abril a las 19:30 horas. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el equipo local buscará aprovechar la altura para sumar sus primeros puntos. El referí paraguayo Derlis López recibió el encargo de impartir justicia en este duelo correspondiente a la primera jornada del certamen continental.

López llega a esta cita con un ritmo de competencia internacional importante, pues hace poco dirigió el amistoso entre las selecciones de Argentina y Mauritania. En cuanto a sus antecedentes con clubes peruanos, el paraguayo registra una aparición reciente en la Copa Sudamericana 2025. En aquella ocasión, lideró el choque entre ADT y Cienciano, el cual terminó con la clasificación del ‘papá’ mediante la tanda de penales tras el empate en el tiempo reglamentario.

El paraguayo Derlis López será el árbitro del Cienciano vs ADT por Copa Sudamericana 2025. - créditos: Agencias
El paraguayo Derlis López fue el árbitro del Cienciano vs ADT por Copa Sudamericana 2025. - créditos: Agencias

Árbitro de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

Sporting Cristal iniciará su camino en el torneo frente a Cerro Porteño el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas. La cita será en el Estadio Nacional de Lima, donde los rimenses intentarán imponer su localía ante el cuadro paraguayo. Para este partido de alto riesgo, la organización designó al experimentado réferi argentino Darío Herrera como la máxima autoridad sobre el césped.

Herrera es un juez de jerarquía que cuenta con la experiencia de haber dirigido múltiples clásicos en el fútbol argentino. En su registro personal destaca el empate 1-1 entre Perú y Venezuela en Lima por la última eliminatoria mundialista. Además, los hinchas nacionales lo recuerdan por su labor en el duelo entre Gremio y Alianza Lima en la pasada Copa Sudamericana, partido que selló el histórico acceso de los ‘blanquiazules’ a la ronda de octavos de final.

Darío Herrera, habitual designado en torneos Conmebol. Crédito: AFP
Darío Herrera, habitual designado en torneos Conmebol. Crédito: AFP

Miguel Rondelli dejó Cusco FC

A puertas del estreno de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026, Miguel Rondelli aceptó la propuesta de Melgar de Arequipa y se marchó del conjunto ‘dorado’. El proceso del entrenador argentino se había consolidado como una de las propuestas más sólidas en el fútbol peruano, pero los resultados negativos en el torneo local impulsaron al DT a tomar otro rumbo.

De esta manera, la directiva ‘dorada’ debe trabajar a contrarreloj para designar a un nuevo adiestrador que asuma las riendas del vigente subcampeón nacional. El reto es mayor por la exigencia que depara en la Copa Libertadores: Flamengo, equipo que defiende la corona, Estudiantes de La Plata e Independiente de Medellín.

Miguel Rondelli desembarca en Arequipa para extender su carrera en Perú. - Crédito: FBC Melgar
Miguel Rondelli desembarca en Arequipa para extender su carrera en Perú. - Crédito: FBC Melgar

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCusco FCSporting CristalCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Adrián Quiroz casi anota golazo en su debut con Perú: su gran remate chocó en el palo de Senegal en amistoso 2026

El centrocampista de Los Chankas estrelló su disparo en el travesaño luego que el guardameta Mory Diaw desviara el cuero y lo enviara al tiro de esquina

Adrián Quiroz casi anota golazo en su debut con Perú: su gran remate chocó en el palo de Senegal en amistoso 2026

Mano Menezes resumió así la derrota de Perú a manos de Senegal: “El centro vino de un jugador del PSG y el gol lo hizo uno del Bayern Múnich”

El entrenador de la selección nacional ofreció un análisis particular de la caída ante los discutidos campeones de África y matizó el resultado: “Perder en el fútbol nunca es bueno, nunca es agradable. No nos gusta, como a todos. Pero hay que entender ciertos momentos”

Mano Menezes resumió así la derrota de Perú a manos de Senegal: “El centro vino de un jugador del PSG y el gol lo hizo uno del Bayern Múnich”

Golazo de Senegal tras error de Jairo Vélez ante Perú en amistoso por fecha FIFA

Ismaila Sarr anotó el segundo tanto del cuadro africano en el debut de Mano Menezes al mando de la ‘blanquirroja’

Golazo de Senegal tras error de Jairo Vélez ante Perú en amistoso por fecha FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

Tras la derrota con Senegal, la ‘blanquirroja’ buscará recuperarse frente los hondureños en la segunda prueba del Mano Menezes. Conoce los detalles del cotejo

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

Perú vs Senegal 0-2: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en amistoso por fecha FIFA 2026

Pese a la derrota en París, el equipo de Mano Menezes, con algunos rostros nuevos, no se tiró atrás y propuso con sus armas, sobre todo cuando tuvo el marcador en contra. Ahora su próximo rival será Honduras

Perú vs Senegal 0-2: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en amistoso por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

No habrá presentación de avance de resultados en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Vladimir Cerrón reconoce tener una “gran amistad” con José María Balcázar y responde si impuso ministros

Vladimir Cerrón se entregará si el TC rechaza su habeas corpus: “Ya sería un órgano agotado”

ENTRETENIMIENTO

Manolo Rojos está siendo velado en el Gran Teatro Nacional: decenas de fans, amigos y artistas le dan el último adiós

Manolo Rojos está siendo velado en el Gran Teatro Nacional: decenas de fans, amigos y artistas le dan el último adiós

Manolo Rojas tenía previsto dos shows en la Estación de Barranco: Ernesto Pimentel pide que no se cancele y se realicen como homenaje

Murió Manolo Rojas a los 63 años: último adiós, homenajes y reconocimientos al fallecido actor cómico

Patricia Alquinta llora y recuerda su entrañable amistad con Manolo Rojas: “¿Con quién voy a ir al cine a renegar?”

Manolo Rojas será velado en el Gran Teatro Nacional: sala, y horario para despedir al querido comediante

DEPORTES

Adrián Quiroz casi anota golazo en su debut con Perú: su gran remate chocó en el palo de Senegal en amistoso 2026

Adrián Quiroz casi anota golazo en su debut con Perú: su gran remate chocó en el palo de Senegal en amistoso 2026

Mano Menezes resumió así la derrota de Perú a manos de Senegal: “El centro vino de un jugador del PSG y el gol lo hizo uno del Bayern Múnich”

Golazo de Senegal tras error de Jairo Vélez ante Perú en amistoso por fecha FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

Perú vs Senegal 0-2: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en amistoso por fecha FIFA 2026