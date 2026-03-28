Conmebol asignó árbitros para los debuts de Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. Crédito: Difusión.

Todo listo para la presentación de los representantes peruanos en la Copa Libertadores 2026. La Conmebol ha designado a los jueces para los estrenos de Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal. Los tres equipos nacionales en la competición más importante del continente bucarán arrancar con el pie derecho su participación en la fase de grupos.

Árbitro de Deportes Tolima vs. Universitario

El estreno de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 será el próximo martes 7 de abril a las 21:00 horas. El conjunto ‘crema’ visitará el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para medir fuerzas ante Deportes Tolima. La Conmebol determinó que el juez principal para este compromiso sea el brasileño Wilton Sampaio, quien asumirá la responsabilidad de conducir las acciones en territorio colombiano.

Sampaio goza de un prestigio notable en Sudamérica y es, probablemente, el árbitro más influyente del fútbol brasileño en la actualidad. Su historial con el balompié nacional es amplio: dirigió a la selección peruana en el recordado empate 0-0 ante Argentina en La Bombonera durante 2017. Asimismo, estuvo a cargo del ‘Clásico del Pacífico’ frente a Chile en el último proceso eliminatorio, encuentro que también finalizó con el marcador en blanco.

Wilton Sampaio impartió justicia en el último Mundial de Clubes. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Árbitro de Cusco FC vs. Flamengo

Cusco FC recibirá al poderoso Flamengo de Brasil, vigente campeón del torneo, el miércoles 8 de abril a las 19:30 horas. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el equipo local buscará aprovechar la altura para sumar sus primeros puntos. El referí paraguayo Derlis López recibió el encargo de impartir justicia en este duelo correspondiente a la primera jornada del certamen continental.

López llega a esta cita con un ritmo de competencia internacional importante, pues hace poco dirigió el amistoso entre las selecciones de Argentina y Mauritania. En cuanto a sus antecedentes con clubes peruanos, el paraguayo registra una aparición reciente en la Copa Sudamericana 2025. En aquella ocasión, lideró el choque entre ADT y Cienciano, el cual terminó con la clasificación del ‘papá’ mediante la tanda de penales tras el empate en el tiempo reglamentario.

El paraguayo Derlis López fue el árbitro del Cienciano vs ADT por Copa Sudamericana 2025. - créditos: Agencias

Árbitro de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

Sporting Cristal iniciará su camino en el torneo frente a Cerro Porteño el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas. La cita será en el Estadio Nacional de Lima, donde los rimenses intentarán imponer su localía ante el cuadro paraguayo. Para este partido de alto riesgo, la organización designó al experimentado réferi argentino Darío Herrera como la máxima autoridad sobre el césped.

Herrera es un juez de jerarquía que cuenta con la experiencia de haber dirigido múltiples clásicos en el fútbol argentino. En su registro personal destaca el empate 1-1 entre Perú y Venezuela en Lima por la última eliminatoria mundialista. Además, los hinchas nacionales lo recuerdan por su labor en el duelo entre Gremio y Alianza Lima en la pasada Copa Sudamericana, partido que selló el histórico acceso de los ‘blanquiazules’ a la ronda de octavos de final.

Darío Herrera, habitual designado en torneos Conmebol. Crédito: AFP

Miguel Rondelli dejó Cusco FC

A puertas del estreno de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026, Miguel Rondelli aceptó la propuesta de Melgar de Arequipa y se marchó del conjunto ‘dorado’. El proceso del entrenador argentino se había consolidado como una de las propuestas más sólidas en el fútbol peruano, pero los resultados negativos en el torneo local impulsaron al DT a tomar otro rumbo.

De esta manera, la directiva ‘dorada’ debe trabajar a contrarreloj para designar a un nuevo adiestrador que asuma las riendas del vigente subcampeón nacional. El reto es mayor por la exigencia que depara en la Copa Libertadores: Flamengo, equipo que defiende la corona, Estudiantes de La Plata e Independiente de Medellín.

Miguel Rondelli desembarca en Arequipa para extender su carrera en Perú. - Crédito: FBC Melgar