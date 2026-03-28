Manolo Rojas será velado en el Gran Teatro Nacional: sala, y horario para despedir al querido comediante

Manolo Rojas será velado en el Gran Teatro Nacional.

El Gran Teatro Nacional de Lima se convertirá este sábado 29 de marzo en el escenario para la despedida pública de Manolo Rojas, quien falleció a los 63 años. Según confirmó Carmen Dora Garrido Díaz, directora de Sistema Administrativo III de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del recinto, los restos del reconocido comediante serán velados en la Sala VIP del Gran Teatro Nacional, ubicado en la avenida Javier Prado Este, San Borja. El acceso para familiares, amigos y público en general estará habilitado desde las 10 a. m. hasta las 7 p. m.

De acuerdo con la funcionaria entrevistada por Infobae Perú, la familia de Manolo Rojas solicitó que el velatorio de un día, sin embargo, el personal del teatro está dispuesto a ofrecer todas las facilidades necesarias para que la despedida se desarrolle en el tiempo apropiado, de manera organizada y respetuosa. “Los familiares me han indicado que hasta mañana 29 de marzo, pero nosotros le vamos a dar todas las facilidades. Podrá visitarlo toda la gente que pueda, no teníamos espacio en otra sala, por eso consideramos el teatro, que va relacionado con él”, explicó Garrido Díaz.

El homenaje se realizará en la Sala VIP, un espacio reservado dentro del teatro, elegido tanto por la disponibilidad como por el vínculo del artista con el mundo del espectáculo.

La directora de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Gran Teatro Nacional explicó que el acceso estará abierto a la ciudadanía, aunque la dinámica de ingreso y cobertura mediática dependerá de las decisiones que tome la familia del artista. “Aunque no creo que haya problema, porque él era muy querido por la prensa”, detalló a Infobae Perú.

“Estaba bien todo el día”: familia de Manolo Rojas conmociona con detalles de su muerte. Captura: RPP.

El recinto, ubicado en el distrito de San Borja, concentra la actividad cultural de Lima y ha sido sede de homenajes a personalidades del arte y la música. La elección de este espacio para velar los restos de Manolo Rojas fue coordinada entre sus familiares y la administración del teatro, con la finalidad de garantizar condiciones adecuadas para la despedida.

Durante la jornada, se espera la llegada de figuras del espectáculo, compañeros de distintas generaciones y seguidores que deseen expresar su respeto y gratitud. Se recomienda acercarse en el horario establecido y respetar las indicaciones del personal para mantener la solemnidad del acto.

Manolo Rojas falleció a los 63 años. América TV

Restos de Manolo Rojas visitaron SJL

En las primeras horas tras el fallecimiento de Manolo Rojas, el féretro con los restos de Manolo Rojas fue trasladado desde La Victoria hasta San Juan de Lurigancho. Familiares, amigos y seguidores se reunieron en la calle Las Arcillas, a la espera de definiciones sobre el velatorio.

“Nuestro equipo de Exitosa llegó detrás de la furgoneta que salió de La Victoria, de la urbanización Santa Catalina, y partió por el centro de Lima, por la Vía Expresa, hasta llegar a San Juan de Lurigancho, exactamente a la calle Las Arcillas”, informó un reportero de Exitosa en ese momento.

En ese momento, persistía la incertidumbre sobre el lugar definitivo para el homenaje. Un familiar indicó que se evaluaban opciones, entre ellas la posibilidad de que el Ministerio de Cultura facilitara un espacio institucional para el velatorio.

Manolo Rojas murió a los 63 años el viernes 27 de marzo. La familia no confirma dónde será el velatorio. Exitos Noticias

Horas después, se confirmó que el Gran Teatro Nacional albergaría los restos de Manolo Rojas, permitiendo un último adiós en un espacio de relevancia cultural para el país.

El fallecimiento de Manolo Rojas se produjo en circunstancias inesperadas. La principal hipótesis apunta a un infarto, aunque las autoridades no han emitido un informe oficial. La noticia generó mensajes de pesar y solidaridad, reflejando el aprecio y la trayectoria del humorista en más de tres décadas de carrera.