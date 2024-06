Alineaciones de Perú vs Argentina: con dos cambios urgentes, posibles titulares para duelo por Copa América 2024

Alineaciones de Perú vs Argentina: titulares para partido por fecha 3 de Grupo A de la Copa América 2024 - Composición: Infobae Perú.

Partido decisivo en Miami. La selección peruana se enfrentará a su similar de Argentina en el Hard Rock Stadium por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Sin duda alguna, este duelo será clave para la ‘bicolor’, que hasta el momento no ha podido ganar en el certamen continental.

El equipo dirigido por Jorge Fossati no ha tenido un buen arranque de torneo, ya que primero igualó sin goles ante Chile y luego cayó por la mínima frente a Canadá. Estos resultados complicaron sus chances de clasificar a cuartos de final, motivo por el cual, ahora se encuentra en la obligación de vencer a la ‘albiceleste’.

Ahora, la idea es que el combinado nacional se recupere de la dura derrota sufrida contra el elenco norteamericano para poder afrontar el encuentro más exigente de su participación de la mejor manera posible.

En tanto, la vigente campeona del mundo, inició su paso por el torneo Conmebol con el pie de derecho tras imponerse con solvencia ante los canadienses (2-0) gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Días después, hizo lo propio con la ‘roja’ con un nuevo tanto del ‘Toro’. Con estos registros, los ‘gauchos’ llegaron a las seis unidades y consiguieron su clasificación a cuartos de final de manera anticipada.

Recordemos que finalizado el choque frente a los ‘mapochos’, Lionel Scaloni reveló que en el último compromiso por fase de grupos realizará algunas variantes en la alineación con el objetivo de darle minutos a los jugadores que aún no han tenido participación.

Lionel Scaloni reveló que usará alineación alterna en el partido contra Perú por Copa América 2024. (Video: DSPORTS)

Posible alineación de Perú

Tras la expulsión de Miguel Araujo, Jorge Fossati se vio en la obligación realizar una variante en defensa. Y es que el elegido para suplir la ausencia del jugador del Portland Timbers sería Aldo Corzo, que hasta el momento no ha tenido minutos en la competencia.

Sin embargo, no solo se avecinaría ese cambio, ya que el estratega uruguayo habría desistido de mantener a Piero Quispe en el once. Corzo, Zambrano y Callens irían al fondo, mientras que el mediocampo sería ocupado nuevamente por Wilder Cartagena y Sergio Peña, quienes jugarían acompañados por los laterales Andy Polo y Marcos López.

Arriba, la ofensiva sería liderada por Gianluca Lapadula como centrodelantero. Los dos extremos serían Edison Flores y Bryan Reyna. Este último ingresaría en lugar de Quispe pero un poco más arriba.

Posible alineación de Argentina

Si bien Lionel Scaloni no suele dar detalles sobre la alineación con la que saldrá al terreno de juego, esta vez dio pistas sobre los once jugadores que podrían iniciar acciones frente a la selección peruana. “En el próximo partido es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos. Los necesito ver y lo merecen”, expresó el DT.

Teniendo en cuenta sus declaraciones, estos serían los jugadores que saltarían al campo: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi; Marcos Acuña; Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho.

Lionel Messi no será de la partida luego de que saliera con molestias del último encuentro. Si bien se confirmó que solo se trata de una contractura, el comando técnico prefiero cuidarlo para lo que serán los cuartos de final.

¿Qué necesita Perú para clasificar a cuartos de final?

Para que Perú se haga de un lugar en la siguiente instancia de la competencia deberá vencer a Argentina por 2-0 o un resultado con diferencia de dos goles y a la vez, que Canadá y Chile empaten. No obstante, si Canadá gana, la ‘blanquirroja’ no tendrá posibilidad alguna de avanzar de ronda.

Ahora, si Chile y Perú ganan sus respectivos cotejos, el segundo clasificado se tendrá que definir por diferencia de goles, ya sea en primera instancia o mediante los criterios de Conmebol.