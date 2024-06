Lionel Messi recibió malas noticias a poco del Perú vs Argentina por Copa América 2024: lo que pasó con la ‘Pulga’ en Miami

Lionel Messi recibió malas noticias a poco del Perú vs Argentina por Copa América 2024. - créditos: Getty Images

Luego de caer ante Canadá, la selección peruana tiene su mente puesta en Argentina, choque que se jugará el sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos. Sin duda, una prueba muy dura para la ‘bicolor’, que buscará el milagro para conseguir un resultado positivo, a la espera de lo que haga Chile con Canadá, para tentar la clasificación a los cuartos de final. No obstante, la ‘albiceleste’ recibió una mala noticia en torno a la presencia de Lionel Messi.

La ‘Pulga’ fue titular en el último duelo frente a la ‘roja’ en el MetLife Stadium y participó en la creación del único tanto con el que los ‘gauchos’ vencieron a su rival: Lautaro Martínez aprovechó una pelota que le quedó en área contraria luego de un tiro de esquina del ‘10′ y le dio el pase a la siguiente etapa a su equipo.

Sin embargo, a lo largo de esta contienda, ‘Leo’ no estuvo cómodo y hasta se vio obligado en recibir atención médica por un problema en el abductor derecho.

“Qué se yo... Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo ni desgarro, se me puso duro el abductor. Me costó moverme con libertad por la molestia, no estaba suelto del todo. La cabeza te condiciona con la molestia de que te puedes ir pinchado y pierdes el tiempo pensando en otra cosa. Pasaba por eso más que por el dolor en sí. Pude terminar el partido y veré cómo seguimos”, reveló en zona mixta luego del encuentro.

De la misma manera, explicó de otros inconvenientes que presentó. “Fue de la nada, llevo un par de días que vengo de dolor de garganta, fiebre, quizás un poco de eso me paso factura hoy (el martes 25), pero no es nada viejo ni nada que traía, simplemente una contractura y veremos”, acotó.

Qué dijo Messi sobre la lesión que sufrió durante el partido ante Chile

¿Lionel Messi podrá jugar en el Perú vs Argentina?

Con todo lo mencionado líneas arriba, entra la duda si es que Lionel Messi podrá estar en el Perú vs Argentina. De acuerdo con la información recabada por el periodista Leo Paradizo, el ocho veces ganador del Balón de Oro tiene una lesión en el abductor derecho que no le permitirá estar, así el choque con la ‘blanquirroja’ fuera de urgencia por la clasificación a los cuartos de final.

La victoria ante Chile hizo que pueda ser reservado para el duelo venidero y se guarde para el enfrentamiento en nueve días. La idea es que estos días pueda pasar por el área de kinesiología para optimizar su recuperación del dolor que viene padeciendo recientemente. Empero, dicho comunicador no aseguró que esté al 100% para el primer partido eliminatorio.

La información de la prensa argentina respecto a la lesión de la 'Pulga'. (Video: ESPN Argentina)

¿Cómo formará Argentina ante Perú?

Tal y como lo mencionó el técnico Lionel Scaloni luego del triunfo sobre Chile, el boleto confirmado a los cuartos de final ha hecho (a falta de ver si lo hará como primero o segundo del grupo A) que tenga la idea de mandar al campo contra Perú un once alterno. “En el próximo partido es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos. Los necesito ver y lo merecen”, sostuvo en conferencia de prensa.

De esta manera, el portero no sería Emiliano Martínez sino Gerónimo Rulli. La defensa estaría compuesta por Gonzalo Montiel, Germán Pezella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. En el centro del campo alinearían Guido Rodríguez como volante de marca, dejando en posiciones más avanzadas a Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. Por los extremos empezarían Ángel Di María y Alejandro Garnacho, mientras que Lautaro Martínez sería el ‘9′.