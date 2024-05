Ricardo Gareca deja a un lado al Perú declarando su admiración por la gastronomía sureña: “En Chile se come muy bien”

Al 'Tigre' le preguntaron por su platillo chileno favorito y se deshizo en elogios por la gastronomía local. | VIDEO: TNT Sports

“En Chile se come muy bien”. Con esta declaración, Ricardo Gareca ha generado insatisfacción en el Perú. Al menos eso ha quedado demostrado, desde el espacio digital, luego de que cientos de compatriotas quedaran contrariados por la inusitada admiración del ‘Tigre’ hacia la gastronomía sureña, la que está conociendo por primera vez al haberse instalado en Juan Pinto Durán para asumir la dirección técnica de la selección nacional.

Resulta curioso que en suelo peruano haya hecho más ruido el nuevo romance de Gareca por los platos icónicos chilenos que alguna declaración vinculada a su paso por la ‘bicolor’ entre 2015-2022. Aunque es comprensible esa reacción elocuente, dado que durante décadas ha existido una rivalidad gastronómica entre ambos países incluyendo apropiaciones de orígenes tal y como sucede con la denominación del pisco.

Ricardo Gareca intentará llevar a Chile a la Copa del Mundo después de una década. - Créditos: Photosport

Ricardo Gareca, con una sonrisa muy picaresca, contestó con la naturalidad que lo caracteriza a una pregunta de rigor que implica directamente a Perú-Chile: ¿Cuál es su plato chileno favorito? Si bien aún no ha degustado completamente los manjares vecinos, intentó dar un respuesta diplomática resumiendo que “todo es rico”.

“Te puedo decir que se come de primera. Tengo que felicitar a la cocina porque es espectacular. Todo es rico acá. He ido a los restaurantes y todo ha sido de primera. En Chile se come muy bien”, explicó el ‘Tigre’. Después, intentó dejar en claro que aún no sale del molde de las comidas argentinas clásicas, pero que pronto hará el esfuerzo para familiarizarse con la cultura chilena: “Todo lo que es carne asada, pastas, todavía no me he salido de ahí. Todavía no estoy en eso, pero ya lo voy a probar, dame tiempo”.

Mediante las redes sociales, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional publicó video con clara alusión al exentrenador de la 'bicolor'. (LaRoja)

Lista provisional de Chile para Copa América 2024

Porteros: Claudio Bravo (Betis), Gabriel Arias (Racing), Brayan Cortéz (Colo-Colo), Lawrence Vigouroux (Burnley), Vicente Reyes (Norwich City).

Defensas: Matías Catalán (Talleres de Córdoba), Paulo Díaz (River Plate), Mauricio Isla (Independiente), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Igor Lichnovsky (América), Guillermo Maripán (Mónaco), Gary Medel (Vasco da Gama), Francisco Sierralta (Watford), Gabriel Suaco (Toulouse), Nicolás Díaz (Tijuana), Sebastián Vegas (Monterrey), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Enzo Roco (Al Tai), Eugenio Mena (Universidad Católica), Óscar Opazo (Colo-Colo), Erick Wiemberg (Colo-Colo), Nicolás Fernández (Audax).

Mediocampistas: Erick Pulgar (Flamengo), Marcelino Nuñez (Norwich), Ulises Ortegoza (Talleres de Córdoba), Rodrigo Echeverría (Huracán), Williams Alarcón (Huracán), Claudio Baeza (Toluca), Jean Meneses (Toluca), Pablo Galdames (Vasco da Gama), Victor Mendez (CSKA), Arturo Vidal (Colo-Colo), Esteban Pavez (Colo-Colo), Vicente Pizarro (Colo-Colo), Luciano Cabral (Coquimbo Unido), Marcelo Díaz (Universidad de Chile), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), César Pérez (Unión La Calera), Felipe Loyola (Huachipato).

Delanteros: Alexis Sánchez (Inter de Milán), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Diego Valdés (América), Benjamín Brereton (Sheffield United), Víctor Dávila (CSKA), Darío Osorio (Midtjylland), Diego Valencia (Atromitos), Diego Rubio (Austin), Felipe Mora (Portland Timbers), Alexander Aravena (Universidad Católica), Cristian Zavala (Colo-Colo), Carlos Palacio (Colo-Colo), Marcos Bolados (Colo-Colo), Steffan Pino (Deportes Iquique), Lucas Assadi (Universidad de Chile).