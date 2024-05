La reacción de Erick Delgado al ‘blooper’ de Renato Solís en Universitario vs Cristal: “Eso nunca me pasó, no puede ser”

El exportero de Sporting Cristal no pudo ocultar su molestia tras el tercer gol del conjunto 'cremas'. (Video: Erick y Gonzalo)

El grave error de Renato Solís en el gol de Edison Flores durante la derrota de Sporting Cristal 4-1 ante Universitario de Deportes por la fecha 15 del Torneo Apertura, dio mucho que hablar, no solo por el golpe psicológico que significó para los ‘celestes’, quienes no volvieron a entrar en partido, sino por la insólito acción del portero.

Uno de los más impactados por dicha equivocación fue Erick Delgado, quien grabó una reacción del partido junto a Paco Bazán. El guardameta no terminaba de lamentarse por el tanto convertido a manos de Martín Pérez Guedes, que significó la remontada a favor de los ‘cremas’, cuando se produjo el tercer tanto de los locales.

El primero en reaccionar fue Paco: “No te creo Solís”, exclamó, a la vez que se reía, mientras que el ‘Loco’, se sentó en el sillón incrédulo, repitiendo constantemente la frase “No te puedo creer”.

El exportero dijo que había formas de perder, tras lo ocurrido con los 'celestes' en el Estadio Monumental. (Video: Erick y Gonzalo)

Con su compañero todavía consternado en el sillón, el exportero señaló: “Yo te dije el viernes, que no hay un Erick Delgado en Cristal, y no era por ser patero”.

Una vez pasada la impresión, el exguardameta ‘celeste’ soltó su crítica: “Te pueden ganar, pero hay formas. Lo que ha pasado es una tragedia, esto es una tragedia, esto no es un error normal. No es que la pelota te chocó o te rebotó mal. Esto no puedes, en una final o en un partido definitorio, no se puede.... Me ha desencajado. Te desencaja porque, hermano no seas malo, no entiendo. Me molesta la situación por cómo se pierde”, exclamó.

Transcurrieron los minutos y llegó el golazo de larga distancia de Rodrigo Ureña, el cual volvió a tener una respuesta débil de Renato Solís, volviendo a desatar la furia del ‘Loco’ Delgado:

“Oye no van a hacerte un gol así. No puede hacerte un gol de mediacancha ¡Por el amor de Dios! ¿Qué le pasó? Ya está fuera de sí. Está moralmente destruido. Ofreció poca resistencia mental en este momento”, disparó.

Esto con grueso error de Renato Solís en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

“Yo te dije, yo no era tan malo. Pobre Solís, una desgracia, no él, como arquero, pero no fue su tarde. Le pegan de saque de meta y le meten gol. Hoy no fue su noche y no pudo recomponerse del tercer gol”, comentó Paco.

“Solís se convirtió en Paco Bazán”

Ya resignado por la derrota de su equipo, Erick Delgado comenzó a bromear y afirmó que Renato Solís tapaba al nivel de Paco Bazán: “¡Hoy día Solís parecías tu!”.

“A mi jamás me han hecho goles así. A mí me fue muy bien en otros equipos. En mi ‘crema’ no tuve ese nivel”, fue la respuesta del conductor de El Deportivo de ATV.

Los cremas remontaron y terminaron goleando a los celestes en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Las carreras de Erick Delgado y Paco Bazán

Erick Delgado inició su carrera con Sporting Cristal en el año 2002, y pese a su juventud se hizo con un puesto como titular. Permaneció en el club hasta 2008, saliendo campeón en dos ocasiones, hasta que salió por problemas con los directivos y se marchó al Juan Aurich el año 2009. Posteriormente, volvió al Rímac, donde permaneció entre 2010 y 2012, obteniendo su tercer título nacional. Entre 2013 y 2014 volvió a militar en el ‘ciclón del norte’. Los siguientes años los pasó en Deportivo Municipal (2015-2017), San Martín (2018), UTC (2019) y se retiró en Cantolao (2020).

Por su parte, Paco Bazán comenzó en Sport Agustino en 1996, al año siguiente pasó a América Cochahuayco (1997), filial de la ‘U’, y pasó al primer equipo de Universitario, donde salió bicampeón en 1998 y 1999. Con los ‘cremas’ tendría otras dos etapas entre 2001 y 2003, y 2009, el año de su retiro. Otras camisetas que defendió fueron las de UTC (1999), Juan Aurich (2010), Deportivo Pesquero (2001), Pontevedra de España (2004-2005), Alianza Atlético (2006), Anorthosis Famagusta (2006) y Olympiakos Nicosia (2007) de Chipre, Daugava Riga de Letonia (2008) y Cienciano (2008).