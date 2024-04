Sporting Cristal dio detalles de la lesión de Yoshimar Yotún: “Se constató un compromiso ligamentario en la rodilla”

El capitán 'celeste' impactó su pierna con un rival e hizo un efecto 'palanca'. (Liga 1 Max)

El lunes 29 de abril, Yoshimar Yotún sufrió una dura lesión en la derrota de Sporting Cristal ante Universidad César Vallejo, en el duelo válido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. La magnitud de las imágenes de su lamentable acción generó preocupación en todos e incluso repercutió en medios internacionales.

Todo sucedió a los 60 minutos del encuentro. El mediocampista controló un balón con el pecho, pisó el área e intentó rematar. Su rival Gerson Barreto le movió la pelota y el zurdo la pifió, chocando su rodilla contra la pierna de su adversario y haciendo una especie de ‘palanca’. La acción fue tan fuerte que quedó tendido en el gramado y después trasladado en ambulancia.

Comunicado de Cristal sobre lesión de Yotún

Hoy, martes 30 del presente mes, el equipo del Rímac publicó un comunicado sobre su referente. “El club Sporting Cristal informa a la Familia Celeste y a la opinión pública en general que nuestro capitán Yoshimar Yotún fue sometido anoche a diversas evaluaciones luego de sufrir una lesión durante el partido con la Universidad César Vallejo”, se puede leer en el primer párrafo.

En seguida, la institución de La Florida reveló los resultados de los primeros análisis. “Las primeras pruebas médicas han descartado un daño óseo, pero sí se ha constatado un compromiso ligamentario en la rodilla”. Y señaló que “los exámenes especializados continuarán en el transcurso del día para determinar el grado de la lesión”.

De esta manera, todavía no se sabe el tiempo que ‘Yoshi’ se mantendrá alejado de las canchas. El mediocampista de 34 años deberá someterse a más pruebas con el objetivo de conocer los procedimientos que realizará para volver a jugar.

Sporting Cristal publicó comunicado sobre la lesión de Yoshimar Yotún.

Yoshimar Yotún salió en muletas de hotel de concentración

El capitán de Sporting Cristal dejó el hotel de concentración hoy martes 30 de abril a horas de la mañana después de pasar una noche movida y llena de exámenes médicos. Y como era de esperarse, no lo hizo por sus propios medios. El mediocampista de la selección peruana tuvo que utilizar muletas para movilizarse.

Y no solo eso. Como precaución y para que no la zona afectada no esté en movimiento, utilizó una protección en la pierna izquierda, que iba desde el muslo hasta el tobillo. El mal momento que afronta no fue obstáculo para que el jugador ‘celeste’ salude a los que se encontraban presentes.

El jugador de Sporting Cristal abandonó la concentración en Trujillo con protección en la pierna. (Entre Bolas)

Paolo Guerrero preocupado por lesión de Yotún

Fueron muchos los que vivieron de cerca la dura lesión de Yoshimar Yotún y entre ellos se encontraba su compañero de la selección peruana, Paolo Guerrero. Y es que el ‘Depredador’ estaba en la banca de suplentes de la UCV luego de ser cambiado por Alejandro Ramírez a raíz de una molestia física.

El centrodelantero de 40 años, al percatarse que ‘Yoshi’ quedó tendido en el gramado y posteriormente trasladado en una ambulancia, consultó sobre el estado de su colega y mostró claros signos de preocupación. Ese sentir lo trasladó post victoria de los ‘poetas’, debido a que se comunicó con el volante.